Pese a que en un momento tuvieron buena sintonía, los candidatos Patricia Bullrich, de Juntos por el Cambio; y Javier Milei, de La Libertad Avanza, ya no ostentan un vínculo aceitado ahora que compiten para llegar a la Casa Rosada. En una escalada de acusaciones, los dirigentes tuvieron un fuerte intercambio en las últimas horas. El nuevo episodio se dio después de que el libertario le dijera que “tiraba bombas” en los 70, por lo que la referente de Pro, que supo militar en la Juventud Peronista (JP), le respondió. “Yo superé la violencia”, dijo Bullrich, quien aseveró que el economista la practica ahora, cuando tiene “50 y pico”.

“Tirar bombas está mal, ¿no? Y están poniendo una candidata a presidente que tiraba bombas en los 70, vamos. Era bien peronista. Y bien peronista de izquierda”, afirmó en LN+ anoche el diputado nacional sobre la exministra de Seguridad.

Disgustada con las expresiones de su competidor, Bullrich aseguró primero este jueves que siempre asumió haber sido parte de la agrupación militante. “Todo el mundo lo sabe, todo el mundo sabe lo que hice. Después, lo que escribieron sobre lo que hice es otra cosa totalmente distinta. Tengo un pasado en la Juventud Peronista, siempre lo asumí, siempre dije que me parecía que había que superar y ser crítico de la violencia como forma de acción política. Yo superé la violencia como forma de acción política hace muchísimos años, muy joven. Que eso me lo diga alguien que hoy practica la violencia como forma de acción política... me parece que vale más mi aprendizaje, que aquel que lo hace a los 50 y pico años”, indicó con respecto a Milei en Radio Con Vos.

Asimismo manifestó haber “aprendido” y tener “absolutamente claro” que la violencia no lleva a ningún lado y hasta se comparó con otros líderes regionales. “Soy de las que quizás pocas de esa generación que lo ha dicho siempre con claridad y sinceridad, soy sincera. Entonces usar ese recurso es no aceptar que las personas puedan... Como le pasó a Pepe Mujica, a Dilma Rousseff o a [Michelle] Bachelet, que participaron de determinados momentos históricos en sus países y que después tuvieron una mirada totalmente distinta porque la vivieron, saben lo duro que es vivir esas circunstancias y quieren cambiar, no quieren ni para sus hijos ni para sus nietos la violencia”, sostuvo Bullrich.

Y siguió: “Hemos aprendido. Yo he aprendido a valorar profundamente la democracia y por eso me paro en ese lugar. Y creo que es muy importante ser capaz de cambiar cuando uno ha logrado entender que ese camino no lleva a ningún lado. Mucho peor es seguir en el mismo camino o hacerlo ahora cuando sos grande”.

Así, apuntó contra el candidato libertario y le indicó que no respeta posturas distintas a la suya. “Cuando [Milei] dice que las personas son cucarachas, cuando plantea que todos los periodistas son ensobrados o cuando no acepta que alguien le discuta tiene un nivel de violencia fuerte. Se le nota”, expresó Bullrich.

“Al que piensa distinto, le dice que es una cucaracha. O peor, le dice que es un mogólico, que es una palabra absolutamente ofensiva. Esa es una violencia muy fuerte, ejercida en el tiempo actual. Me parece que es muy importante entender que cuando transformás a la persona en una cucaracha, decís que son un animal al que podés aplastar con el pie, bueno, eso es violencia”, afirmó la postulante cambiemita, quien incluso dijo dijo que no cree que la oferta electoral de Milei sea disruptiva.

Katopodis “stalinista” y Massa “rifa al país”

En tanto, Bullrich también cruzó al ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, por el “paro activo” al que convocó ayer, que consistió en una jornada donde tanto él como funcionarios de su cartera salieron a hablar con los trabajadores y a militar la candidatura del titular de Economía, Sergio Massa.

“El ministro de Obras Públicas hace un paro para decir ‘no voten a aquellos que son distintos a nosotros’, como si fuera un stalinismo total. Algo más patronal que eso no existe. El patrón le dice a sus obreros voten a los que él les dice. Parece la década del 30, la década infame”, deslizó.

Mientras, a Massa lo criticó por cómo aborda la economía desde el Palacio de Hacienda y por las últimas medidas que tomó, que Bullrich consideró electoralistas.

“La inercia que van a tener estos gastos sin ningún respaldo que está realizando nos lleva a una hiperinflación; estamos llevando a una hiperinflación al país por una demanda electoral de Massa, que está rifando al país, dejando a los argentinos en la insolvencia total y absoluta para intentar sacar un punto más en una elección”, indicó.

