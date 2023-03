El fallido intento de Alberto Fernández por conmover la frialdad de Cristina Kirchner

No se puede decir que Alberto Fernández no lo haya intentado. Por el contrario, el Presidente acometió con una ristra de giros discursivos para tratar de quebrar la frialdad de Cristina Kirchner: atacó con dureza a la Corte Suprema -con dardos que los jueces Horacio Rosatti y Carlos Rosenkratz soportaron estoicos-; le enrostró a la oposición su pasado económico y su cercanía con un sector de la Justicia; y la emprendió contra los medios de comunicación. Sin embargo, el haber desempolvado el manual político del kirchnerismo no le granjeó una mínima esperanza de que la vice, sentada a su lado con nula conexión corporal, le dedicara alguna mueca de aprobación. Por el contrario, en el coliseo criollo en el que se convirtió la Asamblea Legislativa, quedó flotando en el ambiente la sensación de que la dama, imperturbable, le bajó otra vez el pulgar.

