El fiscal Ramiro González tramita un exhorto vía Cancillería para hacerse del contenido del teléfono de Fabiola Yañez en la causa contra Alberto Fernández

El fiscal federal Ramiro González, que investiga al expresidente Alberto Fernández por violencia de género, quiere hacerse del contenido completo del teléfono de la ex primera dama Fabiola Yañez y, para eso, firmó un pedido de colaboración judicial que ya está en trámite en la Cancillería argentina y que requerirá la intervención del gobierno español, informaron fuentes oficiales.

El objetivo de González es trabajar en coordinación con el Ministerio Fiscal de España . En concreto, solicitó que un fiscal de Madrid cite a Yañez, le pida su teléfono y con el aval de ella se haga una “copia forense” de todo el contenido del celular. Esa copia deberá viajar a Buenos Aires y el juez Julián Ercolini tomará entonces los mensajes, chats, imágenes y registros que sean de interés para la causa. Hasta ahora, las comunicaciones de Yañez que están en el expediente fueron aportadas, en su gran mayoría, en cuotas por la querella.

Fuentes del Ministerio Público Fiscal argentino esperan poder contar con la copia forense el mes próximo. Para eso, será necesario que los dos gobiernos actúen con celeridad y que Yañez, tal como dijo que lo haría, se presente cuando sea citada y aporte su celular. Si ella, que es la víctima y querellante en este caso, no lo hace, no está previsto que le secuestren el teléfono sin su consentimiento . El pedido a España no contempla esa posibilidad, dijo a LA NACION un funcionario de tribunales.

Yañez advirtió que hay conversaciones que ya no tiene en su teléfono. Lo mismo dijo Alberto Fernández, a quien la Justicia le secuestró su celular hace más de seis semanas y todavía no resolvió si lo va a abrir o no. Por el momento, está guardado en una caja fuerte en poder del Ministerio Público Fiscal, en un sobre que está cerrado desde el día del secuestro, el 9 de agosto pasado, informaron fuentes judiciales. El fiscal Carlos Rívolo pidió peritar el celular del expresidente para la causa de los seguros, que se tramita en paralelo y que también tiene como juez a Ercolini, quien por ahora no accedió a ese pedido. El fiscal González, en cambio, no tiene intenciones por el momento de solicitar la apertura del aparato, pero cuando Fernández le pidió que se lo devolviera no quiso hacerlo.

Las declaraciones

Fuentes judiciales informaron a LA NACION que fue dejada sin efecto, por ahora, la declaración testimonial de Sofía Pacchi, una mujer que fue cercana a Yañez, pero que ahora declararía en favor de Fernández. Se presentó con un abogado y dijo que pedía suspenderla por su mal estado de salud, explicaron.

Sofía Pacchi, en la asunción presidencial de Alberto Fernández Archivo

Quienes sí tienen fecha para declarar en la causa contra el expresidente por presuntos golpes, maltratos y amenazas contra Yañez son cuatro mujeres que trabajaron en la quinta presidencial de Olivos mientras Fernández gobernaba. Dos fueron “amas de llaves” y deberán presentarse a testificar en la fiscalía este jueves: Cintia Romina Tonietti y Amalia Tereza Moreno. Mientras tanto, el jueves de la semana próxima será el turno de Karina Daniela González (empleada doméstica) y Noelia Del Valle Gómez (niñera de Francisco, el hijo de Yañez y Fernández).

El expresidente presentó, en sobres cerrados, declaraciones de cada una de ellas ante escribano público, pero para que sus relatos tengan el valor de un testimonio judicial deberán declarar en la causa y bajo juramento.

