Tras el anuncio del gobierno de Javier Milei de la eliminación de fondos fiduciarios por 2 mil millones de dólares por falta de transparencia y por ser “cajas de la política”, se abrió un nuevo capítulo en el enfrentamiento entre Marcos Galperin y Juan Grabois. En esta oportunidad, el fundador de Mercado Libre acusó al dirigente social de manejar el Fondo para la Integración Socio Urbana (FISU) y el dinero destinado a desarrollo de infraestructura en los Barrios Populares.

“Mirá vos a Grabuá... Se podrá confesar fácilmente un pedadillo (sic) de estos? Parece que es cierto cuando dicen que nadie es K gratis”, lanzó el empresario en su cuenta de la red social X.

Mirá vos a Grabuá...Se podrá confesar facilmente un pedadillo de estos? Parece que es cierto cuando dicen que nadie es K gratis... https://t.co/9a9aoqFLrZ — Marcos Galperin (@marcos_galperin) February 17, 2024

La acusación se originó por los datos de un informe periodístico sobre el FISU, una caja de $105 mil millones destinada a mantener la propiedad fiduciaria de los inmuebles identificados en el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (RENABAP) que se conduce a través de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), liderada por Grabois.

Minutos después, el fundador del Movimiento de Trabajadores Excluidos contentó a las acusaciones del CEO radicado en Uruguay. “Todo esto es mentira. No tengo mucho más que decir al respecto”, comenzó, y agregó: “Hay mucha mucha gente en este mundo que hace cosas gratis por los demás, por sus convicciones e ideales, que piensa, crea y siente distinto a vos ‘gratis’... que tiene aspiraciones más altas que sentarse en sus millones y cagar caviar en un inodoro fino de Punta del Este”.

Y acusó: “Entiendo que te moleste y quieras desmentir lo que te pone a vos en el lugar que efectivamente ocupás en este mundo: otro triste idiota egoísta beneficiario de un sistema injusto que juntó un montón de plata y ni siquiera le alcanza”.

Marcos, todo esto es mentira. No tengo mucho más que decir al respecto. Sobre la gratuidad del pensamiento y las acciones, sí quisiera compartir algo con vos: hay mucha mucha gente en este mundo que hace cosas gratis por los demás, por sus convicciones e ideales, que piensa, crea… pic.twitter.com/GQ1DcuQYgE — Juan Grabois (@JuanGrabois) February 17, 2024

“Entiendo que te haga feliz ver a un presidente elevarte a la categoría de héroe para seguir engañándote a vos mismo y a los demás, que sos un benefactor social y no un burgués egoísta y ambicioso. Lo entiendo, me parece tristísimo y te compadezco. Que la brisa marina te alivie. No te puedo explicar, porque no vas a entender, que nuestra obra colectiva trasciende la forma de ver el mundo como un fajo de gruesos billetes”, disparó el dirigente social, haciendo referencia al presidente Milei.

Un enfrentamiento de años

Esta no es la primera vez que ambos personajes se cruzan. Antes de las elecciones en las que resultó ganador Javier Milei, Galperin había asegurado que no volvería a vivir en la Argentina, “independientemente de quién gane las elecciones”. “Lamentablemente, uno toma decisiones que afectan a la familia y a los hijos, y después no son fáciles de deshacer, entonces, uno no puede andar cambiando de un día para otro. Si bien la Argentina y Uruguay tienen muchas cosas en común, tienen muchas cosas distintas también”, explicó en ese entonces.

Ante esto, Grabois le respondió con un contundente texto. El dirigente social lo acusó de “planero y okupa”, haciendo referencia al centro de distribución que tiene Mercado Libre en terrenos públicos del Mercado Central; de evasor; de vender celulares robados en su plataforma virtual; y hasta de contaminar el Riachuelo “enfermando miles de pibes argentinos”.

MercadoLibre y todas las aplicaciones vinculadas son muy útiles, la Coca-Cola es muy rica, las Nike son muy buenas zapatillas. En ninguna sociedad mínimamente civilizada eso la da la razón a las grandes empresas y sus propietarios, ni los exime de sus responsabilidades… — Juan Grabois (@JuanGrabois) September 11, 2023

En la misma línea, a mediados de 2020, el militante se expresó sobre el crecimiento de Mercado Libre y recibió duras críticas por sus ideas. “Algunos tienen el gran mérito de sacar tajada cuando al resto nos va mal y el mundo se cae”, escribió junto a una foto de un avión de la multinacional de comercio electrónico. En esa oportunidad, Galperin no respondió.

Sin embargo, no fue así cuando -unos meses antes- ambos mantuvieron uno de los primeros cruces en X, luego de que un usuario de la red social sugiriera que el mayor despegue de la empresa se dio durante la gestión de Cristina Kirchner. “Tal vez ‘alguito’ tuvo que ver el esfuerzo, el sacrificio y la capacidad de los 8000 empleados en toda Latinoamérica que todos los días hacen la empresa. Digo, ¿no? Ah, un detalle, la Argentina representa aproximadamente el 20% de los ingresos”, consideró Galperin. Ahí apareció Grabois, que le reprochó al empresario la falta de pago de impuestos: “Estaría bueno que pagues los impuestos. Que no te regalen el 60% del impuesto a las ganancias mientras un empleado bancario lo paga, o el 70% de las cargas patronales mientras una PyME las tiene que pagar”.

