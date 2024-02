escuchar

Este viernes, durante su conferencia de prensa, el vocero presidencial, Manuel Adorni, informó que el Gobierno decidió eliminar los fondos fiduciarios por falta de transparencia y por ser “cajas de la política”. Aseguró asimismo que, según sus estimaciones, estos fondos representarían cerca de medio punto de PBI “en torno a los U$S2000 millones”. Además de la falta de transparencia, esta medida se encuentra en línea con el ajuste fiscal que prometió el presidente Javier Milei desde la campaña electoral y el plan de déficit cero de su ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo.

“Son fondos que existen hace 30 años. Nosotros vamos a terminar con estas cajas. Apelamos a que la política comprenda que la transparencia tiene que estar por encima de todo” , sentenció el portavoz.

Tras ello, apuntó contra la política que, según el Gobierno, está en contra de la eliminación de estos fondos. “Es llamativo cómo la política no está de acuerdo en transparentar fondos millonarios que nadie sabe bien cómo se utiliza la plata. Incluso hay cuestiones éticas que hay que revisar”. En ese sentido, ejemplificó: “Alguna persona que maneja alguno de los fondos termina siendo candidato a presidente, por poner una hipótesis de lo que puede ocurrir con estos fondos”.

Tal como publicó LA NACION esta semana, hasta el momento hay 29 fondos fiduciarios y en su mayoría están destinados a financiar obras públicas específicas o subsidiar energía y transporte. Entre los más destacados se encuentran “Procrear” para la construcción de viviendas familiares o “de Infraestructura Hídrica”, los de “Integración Socio Urbana”, “Manejo del Fuego”, “Estabilizador del Trigo Argentino”, “Desarrollo Provincial” o “Recuperación de la Actividad Ovina”, entre otros. Funcionan bajo la tutela del Banco Nación, el Banco de Desarrollo Argentino y el Banco Hipotecario.

Casi al mismo tiempo, y en línea con lo que anunció su portavoz, el Presidente aseguró que el Gobierno avanzará “contra todas las cajas de la política”. “Vamos a ir a fondo, no vamos a bajar los brazos porque nosotros gobernamos de cara a la gente y eso la política no lo ve, no se dan cuenta de que la aparición de un caso como el que me toco a mí -podría haber sido otro, [José Luis] Espert antes, otro años después- muestra que la semilla ya estaba plantada en la Argentina y ellos no la ven”, detalló Milei en una entrevista en Radio Rivadavia.

“Por conveniencia o negación, ellos no asimilan que la gente detesta a los políticos, a la política ‘casta’ la gente la odia, porque se dio cuenta de que mientras que nosotros estamos cada vez peor, a los políticos les va mejor”, agregó el mandatario.

