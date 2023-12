escuchar

El gobierno de Javier Milei acelera la confección de un decreto de necesidad y urgencia (DNU) con medidas de “desregulación económica” que aún mantiene en suspenso. La fecha tentativa y más probable es el lunes , tal como se barajó en la reunión de gabinete, que desde las 8.55 y por espacio de casi dos horas encabezó el Presidente en la Casa Rosada.

Según asistentes a la reunión, el jefe de gabinete, Nicolás Posse, y el ministro de Economía, Luis Caputo, informaron a sus pares sobre la reunión que sostuvieron con altos funcionarios del Consejo Nacional de Seguridad de Estados Unidos, que estuvieron ayer por la tarde en la Casa Rosada. Varios de esos funcionarios, como Mike Pyle, tienen injerencia directa y vínculos con el FMI, organismo con el que Argentina deberá volverse a sentar en la búsqueda de un nuevo acuerdo.

También se conversaron las distintas variantes en la búsqueda de apoyo político para los distintos proyectos legislativos (Ganancias, jubilaciones) que sí necesitan de la aprobación del Parlamento.

En relación a la agenda de viajes presidenciales, una alta fuente del Gobierno dio por hecho que el Presidente estará en el Foro Económica Mundial de Davos, Suiza, que se llevará a cabo del 15 al 19 de enero del año próximo, aunque resta confirmar la comitiva que lo acompañará en ese viaje, donde se concentra buena parte del poder económico mundial. Está bajo análisis un viaje complementario por Israel, Ucrania y Roma, dado que-como recordaron las fuentes-Milei había expresado durante la campaña su deseo de que su primer viaje fuera al Estado hebreo.

Llegada de ministros a casa de Gobierno para la reunión de Gabinete Ricardo Pristupluk

En relación al DNU, del que volvió a conversarse en el gabinete, hay pocas precisiones sobre los temas que incluiría, englobados en el concepto de “desregulaciones”. Está claro que el decreto complementará el paquete de “reformas estructurales” que incluye el envío al Congreso de una ley ómnibus con reformas estructurales, previsto para “las próximas semanas”, según afirmó el portavoz Manuel Adorni en su conferencia de prensa de ayer, en Casa Rosada.

La vuelta atrás en la eximición del pago de Ganancias y un nuevo régimen legal para la suba de jubilaciones (hoy regidas por la ley de movilidad jubilatoria) son dos de las leyes que requerirán aprobación del Congreso. En el segundo tramo de la reunión se abordó la situación de la salud pública, con la presencia del médico Mario Lugones. Por primera vez, se informó oficialmente de la presencia en la reunión de Santiago Caputo, asesor del Presidente.

En el Gobierno aseguran, en ese sentido, que “hay muchos gobernadores que están muy colaborativos” y agradecen al titular del bloque Pro, Cristian Ritondo, quien prometió las 40 manos levantadas de su bloque en apoyo a las medidas. En ese sentido, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, estará hoy a las 15 en Casa Rosada, para reunirse con el ministro del Interior, Guillermo Francos.

A la salida de la reunión, la vicepresidenta Victoria Villaruel confirmó a la prensa que Salud “y del tema seguridad” fueron dos de los temas tratados, y la emprendió contra la CGT, que evalúa los pasos a seguir por estas horas ante las primeras medidas de ajuste. “Es un gobierno de cuatro días, espero que la CGT sea suficientemente prudente y no se adelante, no hace falta empezar con un grado de agresión y conflictividad social sobre algo que todavía no se anunció”, dijo la vicepresidenta, quien se mostró conforme con la elección del libertario puntano Bartolomé Abdala como nuevo presidente provisional del Senado. “Es muy bueno que los partidos políticos hayan ayudado a normalizar la casa”, sostuvo la vicepresidenta.