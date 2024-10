El Gobierno adelantó que presentará un proyecto de sucesiones extrajudiciales.

Escuchar

El Gobierno anticipó este martes que presentará un proyecto de ley de sucesiones extrajudiciales con el objetivo de agilizar el proceso entre los herederos de los bienes e inmuebles del difunto. Lo anunció el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y aseguró que la norma será similar a lo que estaba incluido en el texto de la primera versión de la Ley Bases.

“Nosotros habíamos presentado en la Ley Bases un proyecto de sucesiones extrajudiciales. Aplica el mismo concepto”, introdujo el funcionario mileísta en una entrevista con radio Mitre. En ese sentido, indicó que los beneficiarios de esta iniciativa serán aquellos herederos que no tengan conflictos . “Si tenés que hacer una sucesión y los herederos se ponen de acuerdo, ¿Por qué tenés que hacer un largo proceso?”, ahondó.

“En este momento en el Gobierno estamos discutiéndolo porque hay varias posiciones sobre quién podría hacerlo, si los privados, abogados, y con qué mecanismo, así que estamos trabajando en el proyecto que estaremos remitiendo bastante pronto sobre sucesiones extrajudiciales. Aplicaría a los no contenciosos [los que están de acuerdo]”, reveló.

Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado. Marcelo Aguilar

Inicialmente, en el texto inicial de la Ley Bases que fue presentado por el oficialismo a fines de diciembre del último año, se incluyó un artículo para habilitar procesos extrajudiciales para los procesos sucesorios no contenciosos, aunque no brindaba mayores detalles. “Se establece un nuevo régimen para los procesos sucesorios no contenciosos, facultando a los ciudadanos a transmitir la herencia a través un proceso extrajudicial de manera más simple, más rápida y menos costosa”, decía el texto, cuyo artículo (441) fue quitado de la norma tras intensas negociaciones entre La Libertad Avanza y la oposición para aprobar el extenso proyecto.

Ley de Divorcio

Además del proyecto que el Gobierno evalúa proponer para agilizar las sucesiones a través de procesos extrajudiciales, el Poder Ejecutivo envió esta semana al Congreso una iniciativa que podría conducir a la figura del divorcio “simplificado, con más libertad y menos oneroso”. Con esto, no sería necesario recurrir a la Justicia, es decir, terminaría con un matrimonio por vía administrativa.

“Se propone implementar un divorcio simplificado, con mayor libertad y menos oneroso, permitiendo de esta manera a los cónyuges, a través del divorcio administrativo, disolver su vínculo matrimonial de mutuo acuerdo por una vía más simple, más rápida y más económica”, se lee en los argumentos del texto firmado por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el Presidente.

La iniciativa modifica para ello el artículo 435 del Código Civil y Comercial de la Nación con el fin de incluir el divorcio en sede administrativa como una de las causales de disolución del matrimonio. Se le suma a la muerte de uno de los cónyuges o la presunción de fallecimiento a través de una sentencia judicial y al divorcio declarado judicialmente.

“Los divorcios judiciales demandan tiempo y dinero. Conlleva el gasto de sumas de dinero sustanciales por el costo del proceso y todo lo que ello implica. Además, el tiempo que insume el referido proceso implica para las partes que durante ese período de tiempo no podrán disponer de algunos de sus bienes con entera libertad”, se detalla entre los fundamentos del proyecto. Y considera sobre la iniciativa: “Otorga mayor libertad a las partes para decidir cambios en su vida”.

A estos dos proyectos impulsados por Sturzenegger, se le suma la ley hojarasca, que pretende dejar sin efecto leyes que, a su juicio, quedaron obsoletas o bien afectan libertades individuales.

