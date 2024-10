Aníbal Fernández dice que tuvo una “muy buena” reunión con Cristina Kirchner, tras dos años sin hablarse

Escuchar

El exministro de Seguridad Aníbal Fernández calificó como “muy buena” una reunión que mantuvo con la expresidenta Cristina Kirchner, después de haber estado dos años sin siquiera hablarse. El encuentro se produjo en una semana decisiva para el Partido Justicialista, que Cristina busca presidir.

“El país no está para estar pelotudeando. Hace como dos años que no hablábamos con Cristina, se dio la posibilidad y fue muy buena” , declaró en Radio 10, tras el encuentro que tuvo ayer con la exmandataria en el Instituto Patria, adonde concurrió acompañado por el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez.

Y después agregó: “ Con Cristina hablé todo. La situación del país ameritaba reunirnos y hablar del beneficio de la patria. Nos reencontramos después de años y hablamos cosas que teníamos pendientes ”.

Si bien opinó que “lo ideal sería que no haya interna en el PJ”, el exministro de Seguridad evitó pronunciarse sobre la puja electoral peronista, que está al rojo vivo por la aspiración de Cristina Kirchner de presidir el partido y la, por ahora, permanencia de la candidatura del gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela. “Todavía no quiero hablar de a quién voy a acompañar. Jamás fui neutral, siempre juego, pero ya lo voy a decir. Creo que hay que analizar discusiones que van un poco más allá de las narices propias. Espero que haya unidad en la interna del PJ. Si no sucede, hay que tomar posición y salir a la cancha con todo lo que hay”, señaló. El sábado, vence el período establecido para la presentación de listas de candidatos para la elección interna peronista.

Aníbal Fernández había sido extremadamente crítico de Cristina Kirchner durante su gestión como ministro de Alberto Fernández y la había responsabilizado de obstaculizar su gobierno. “Es inaudito que se paren en la vereda de enfrente y se pongan a tirar piedras”, había dicho ante los cuestionamientos de quien entonces era la vicepresidenta.

El exfuncionario de Alberto Fernández, y de Néstor y Cristina Kirchner, apuntó en distintas oportunidades contra la expresidenta y contra Máximo Kirchner. “[Ella es] del mismo gobierno, por lo cual está criticándose a sí misma. Se está criticando a sí misma. Formamos todos parte del mismo gobierno”, remarcó en marzo de 2023, cuando era ministro de Seguridad, luego de un discurso de la expresidenta contra Alberto Fernández. Sobre Máximo, dijo en esa oportunidad: “A las ocho de la mañana, yo viviendo en Lomas de Zamora, llego al ministerio a mi cargo, a trabajar como un perro todo el día para tratar de hacer todo lo que tenemos que hacer. Yo no sé cuántas horas trabaja él, ni qué es lo que hace él, porque nunca lo supe”.

Aníbal Fernández contradijo también al cristinismo cuando ese sector subrayaba que la expresidenta estaba proscripta electoralmente, luego de la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos que recibió en el caso Vialidad, en diciembre de 2022. “Dicen que el Presidente no puede sostener las PASO porque no tiene que ser candidato. Resulta que los que dicen que Cristina está proscripta no estando proscripta son los que quieren proscribir al Presidente. Es una locura”, afirmó el exministro de Seguridad en declaraciones a Radio 10 en febrero de 2023, luego de una reunión en el PJ en la que el kirchnerismo le reclamó a Alberto Fernández que no fuera por la reelección. “Para la ley, Cristina no está proscripta”, completó en esa ocasión.

En su paso por el Ministerio de Seguridad bajo el gobierno de Alberto Fernández, el exintendente de Quilmes se había enfrentado con dirigentes como Andrés Larroque, que en ese momento cuestionaba al por entonces presidente y apoyaba a Cristina, pero hoy es uno de los impulsores principales del gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof. Nuevamente, parecen estar en bandos contrarios.

LA NACION