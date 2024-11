El Gobierno anunció el envío de 150 pliegos de jueces federales: presiona a los gobernadores para negociar por Lijo y García-Mansilla

Con la mira puesta en destrabar los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para la Corte Suprema, el Gobierno hoy montó un anuncio oficial en la Casa Rosada e informó que enviará al Senado los pliegos de 150 jueces federales de todo el país. Los papeles no se remitirán en lo inmediato, sino recién la semana próxima. El plan no dicho es que, en el interín, la Casa Rosada busca abrir una ventana de negociación con un grupo de gobernadores -y otros interlocutores políticos que tallan en la Cámara alta- para empujar cambios en el máximo tribunal.

Con el envío masivo de pliegos al Senado, así, la Casa Rosada busca sumar presión para sellar un acuerdo más amplio que permita completar el álbum del Poder Judicial. El Poder Ejecutivo está dispuesto a conversar y cambiar los nombres para una veintena de juzgados sensibles a cambio de sumar voluntades para los dos candidatos de Javier Milei para la Corte.

El reloj de arena está corriendo, porque el 29 de diciembre, cuando Carlos Maqueda cumpla 75 años, en la Corte quedarán solo Horacio Rosatti, Carlos Rosenkratz y Ricardo Lorenzetti. Al ser tres, si no se ponen de acuerdo por unanimidad, deberán recurrir a conjueces para emitir fallos.

“Recibimos llamados múltiples. Los gobernadores están muy interesados en los juzgados de sus provincias. Todavía podemos cambiar la lista que tenemos en borrador de los 150 pliegos a jueces federales”, reconoció a LA NACION un colaborador de Milei.

El encargado de hacer el anuncio oficial fue el secretario de Justicia, Sebastián Amerio. La Casa Rosada vistió al comunicado de necesidad republicana e institucional. “Este Gobierno recibió una pesada herencia, con una vacancia del 30% de jueces y del 50% de fiscales, lo cual hacía imposible que el sistema funcionara correctamente. Es como jugar un partido de fútbol con tres jugadores menos”, dijo el segundo de Mariano Cúneo Libarona en la sala de conferencias de Balcarce 50.

“Ahora, la aprobación de estos jueces requiere de la aprobación del Senado, es decir, del acuerdo de los distintos partidos políticos que conviven en esa Cámara y en la que el partido del Poder Ejecutivo es minoría. Esperamos que el resto de los partidos se tome este proceso con responsabilidad”, agregó. Amerio es el alfil del asesor presidencial Santiago Caputo para los asuntos tribunalicios. Hoy, sin ir más lejos, llegó a la sede de gobierno junto al estratega de Milei.

Los pliegos que enviará el Gobierno no son únicamente de jueces, sino también de fiscales y defensores. En el Poder Judicial hay 283 juzgados sin titular y un exceso de subrogancias para paliar las demoras en el sistema de designación.

Si bien es cierto que la situación del Poder Judicial es crítica, hasta acá, la gestión de Milei se había reservado la carta de los pliegos para los juzgados federales como una herramienta de negociación con el kirchnerismo y con los gobernadores que tallan en el Senado. Actualmente el Poder Ejecutivo tiene más de 161 ternas elevadas por el Consejo de la Magistratura.

Los interlocutores

Según explicó un funcionario a LA NACION, los pliegos de los jueces se enviarán en tandas de alrededor de 25 nombres por día. Todavía hace falta avanzar con el papelerío, porque cada candidato debe ir con su declaración jurada y su CV actualizado.

“Sí estamos hablando con todos. El problema es que no hay liderazgos claros para negociar en el Senado”, soltó hoy un colaborador oficial. Los pliegos de los jueces requieren dos tercios de los presentes en las votaciones en la Cámara alta. Lo que está de fondo es la decisión sobre quiénes pueden ser los actores de un eventual pacto judicial.

En la Casa Rosada aseguran que un eventual acuerdo con Cristina Kirchner -que controla una porción importante de los dos bloques peronistas, el Frente Nacional y Popular y Unidad Ciudadana- está “caído”. Es, implicitamente, un reconocimiento de que existió un intento por acercar posiciones con la expresidenta. La situación se empantanó porque desde el Instituto Patria dejaron saber que podían votar a Lijo si los libertarios desistían de llevar a García-Masilla (de perfil conservador) para reemplazarlo por una mujer elegida por el peronismo. Luego se podría avanzar con un proyecto de ley para ampliar a la Corte a nueve miembros y allí se repartiría otra vez el juego con el Gobierno.

“¡Pero si Lijo es de ellos!”, soltó en las últimas horas un ladero de Milei. Y agregó: “Si no quieren negociar, no negociamos”. En la Casa Rosada insisten en aprobar primero los dos pliegos que envió Milei para recién después avanzar con la ampliación Corte y repartir lugares para el PJ.

Así las cosas, en los últimos días en el Gobierno redireccionaron la negociación hacia otros actores con injerencia en el Senado: los gobernadores del radicalismo y del peronismo no kirchnerista.

Y hay otro actor en juego. Mauricio Macri -que viene reclamando públicamente que el Gobierno se enfoque en la “institucionalidad” para reestablecer la “confianza”- viene siguiendo de cerca la gestión judicial de Milei. En Pro consideran que ya dieron sobradas muestras de apoyo al Gobierno y que colaboraron en la estabilidad, especialmente a la hora de salvar los vetos presidenciales. Por eso esperan que la Casa Rosada respete su rol de principales aliados, que les anticipen las decisiones que involucran al Congreso y ser tenidos en cuenta en un tema tan sensible como las vacantes en los juzgados federales.

Pero el titular del bloque de Pro en Diputados, Cristian Ritondo, erigido como interlocutor natural entre terminales, hasta hoy no había recibido el listado en borrador de los nombres del Poder Ejecutivo para los juzgados. No queda en claro que la Casa Rosada tenga esa deferencia. “Ellos no tienen un bloque amplio en el Senado ¿Por que hay que mostrar la lista?”, soltó hoy un libertario.

El anuncio del envío masivo de los 150 pliegos de jueces suma efervecencia al plano político.

