El Gobierno apeló la medida cautelar que suspende las Sociedades Anónimas Deportivas

En medio de fuertes tensiones con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), el Gobierno apeló este martes ante la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín la medida cautelar que suspendía a las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) y la calificó de “mamarracho jurídico”. El argumento del Ministerio de Justicia es que la intervención del juez federal de Mercedes, Elpidio Pinto, no correspondía debido a que quien realmente debía intervenir era la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, donde la AFA tiene su sede central.

Recientemente, el Gobierno decretó la reglamentación de las SAD pese a la fuerte oposición de la AFA, que mantiene firme su postura de que los clubes sean asociaciones civiles. Aún así, dicho DNU entraría en vigencia dentro de un año, tiempo que el Gobierno le dio al ente rector del fútbol argentino para adaptarse. Por eso es que desde la cartera de Justicia consideran que la medida cautelar, dictada por la Justicia Federal de Mercedes, carece de sentido. También la consideran “mamarracho” porque la reglamentación no obligaría a los clubes a convertirse en sociedades anónimas, sino que simplemente les daría la libertad de hacerlo si así lo quisieran.

A fines de agosto, Estudiantes de la Plata se convirtió en el primer club del la Liga Profesional en anunciar su apertura a capitales privados. Allí también hubo una reunión del presidente del club, Juan Sebastián Verón y Foster Gillett. El magnate norteamericano buscaría ser el primer inversor privado si confirma la inclusión de las SAD y, en ese caso, el club platense sería el primero en la lista. Verón también se encuentra enfrentado con la AFA tras un polémico gol que le anularon al Pincha en su partido contra Platense. En ese contexto es que también se da la apelación del Gobierno.

El empresario Foster Gillett, junto con Juan Sebastián Verón, el presidente de Estudiantes de La Plata

La medida impulsada por el Gobierno implica que la AFA ya no podrá rechazar la afiliación de las sociedades anónimas deportivas. “Sabemos cuál es el modelo de fútbol que representamos y que queremos para nuestras instituciones: las asociaciones civiles sin fines de lucro. Por más que intenten cambiarnos con DNU, con decretos, buscando la manera de debilitar al fútbol argentino para tratar de convencernos de algo que no es para nuestro modelo de fútbol. No tenemos dudas de que continuarán intentando. Pero tampoco tenemos dudas de que el resultado será el mismo”, fue el argumento del presidente de la asociación, Claudio “Chiqui” Tapia, tras la reglamentación.

Un día después del anuncio de la reglamentación fue que la AFA compartió en su sitio web la ratificación de la cautelar por Elpidio Pinto, que dejaba sin efecto a aquellos artículos del DNU vinculados con la llegada de las SAD. Ahí sostuvieron que no harían modificaciones hasta que se defina si la medida es o no inconstitucional.

La AFA es consciente de que el cambio en el fútbol es irreversible. En todo el mundo, el fútbol ha evolucionado y se ha abierto a opciones de inversiones privadas.



El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, afirmó este martes que Tapia “se resiste al cambio”. “La AFA es consciente de que el cambio en el fútbol es irreversible. En todo el mundo, el fútbol ha evolucionado y se ha abierto a opciones de inversiones privadas. Sin embargo, la AFA intenta resistir esta transformación inevitable con distintas maniobras : adelantó las elecciones, presentó medidas cautelares, eligió jurisdicciones judiciales específicas, etc. Es momento de dejar que los socios elijan con libertad, para que puedan modernizar sus instalaciones, mejorar sus ingresos televisivos, tanto a nivel nacional como internacional, y obtener más apoyo para diversas disciplinas deportivas. Una nueva Argentina, un nuevo fútbol”, escribió en X.

La reacción de Scioli a la apelación se condice con aquellas del Gobierno en las últimas semanas en su tensa pelea con la AFA. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, había apuntado también contra Tapia por su resistencia al decreto. “¿Por qué le tienen miedo a que sus socios elijan con mayor libertad cómo organizarse? ¿Por qué tienen miedo de que entren capitales al fútbol? ¿Tienen miedo de que con clubes más fuertes no puedan dominarlos? ¿Tienen miedo de que con mecanismos de gestión más transparentes aumente el poder de los clubes en detrimento de la AFA?” había tuiteado.

