El Gobierno echó a la directora ejecutiva del museo de la ex-Esma, Mayki Gorosito

El Gobierno desplazó de su cargo como directora ejecutiva del Museo Sitio de Memoria ESMA a Mayki Gorosito. Así lo confirmaron fuentes del Ministerio de Justicia a LA NACION, quienes explicaron que la salida de la mujer se corresponde con la transferencia del museo y el Archivo Nacional de la Memoria al Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH).

La medida llega apenas una semana después de que el Ejecutivo definiera entregar a los fiscales un edificio de la ex-ESMA para que se instalen allí en el comienzo del nuevo sistema procesal que se aplicará a partir de 11 agosto en la justicia federal de la Capital y luego de que la secretaria de Derechos Humanos fuera rebajada a subsecretaría dentro del Ministerio comandado por el ministro Mariano Cúneo Libarona.

La reestructuración del Archivo Nacional de la Memoria y del Museo Sitio de la ESMA implica que ambos dejaron de funcionar como organismos descentralizados y pasaron a integrarse como unidades organizativas internas del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH).

Mayki Gorosito, exdirectora del Museo de la Esma Foto: El Salto, vía Museo Sitio Memoria ESMA

La salida de Gorosito -que estaba en el cargo desde 2022- y otros 450 empleados, es consecuencia del decreto por el que el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, decidieron concentrar funciones, personal y recursos bajo una misma entidad.

A partir de la reestructuración, el CIPDH -organismo descentralizado del Ministerio de Justicia creado por ley en 2010 tras un acuerdo con la Unesco- absorberá formalmente las funciones del Archivo Nacional de la Memoria y del Museo Sitio ESMA.

La funcionaria había presentado y puesto a disposición su renuncia el 10 de diciembre de 2023, cuando Milei asumió como presidente, sin embargo, no fue sino hasta ahora que se confirmó su salida definitiva de la institución. “Si el Museo no se mantiene intacto yo no continúo”, había declarado.

Sitio de memoria E.S.M.A. Pilar Camacho

El decreto publicado por el Gobierno donde se anunciaron los cambios aclara que se garantiza la preservación y accesibilidad de los archivos documentales, así como la continuidad de las actividades que ambos espacios desarrollan actualmente. La Dirección de Sitios y Espacios de Memoria, sin embargo, quedará bajo control directo de la Secretaría de Derechos Humanos.

La administración mileista justificó la medida como parte de un "proceso de revisión estructural" iniciado tras la declaración de emergencia pública establecida en la Ley 27.742. En ese sentido, en el texto de la norma se cita un relevamiento elaborado por la Subsecretaría de Desarrollo y Modernización del Empleo Público, que da cuenta de un crecimiento sostenido del personal en organismos descentralizados: de 35.481 agentes en 2010 se pasó a 88.095 en 2024. Ese aumento, de acuerdo con el Poder Ejecutivo, refuerza la necesidad de concentrar funciones, reducir la superposición de estructuras y facilitar una gestión más centralizada.

Tanto el Archivo Nacional de la Memoria como el Museo Sitio ESMA forman parte del Espacio para la Memoria en el predio de la ex-ESMA. El primero fue creado en 2003 con el objetivo de recopilar, digitalizar y archivar documentación relacionada con violaciones a los derechos humanos y la respuesta institucional frente a esos crímenes. El segundo fue instituido formalmente en 2015 y está ubicado en el edificio del ex Casino de Oficiales, donde funcionó uno de los principales centros clandestinos de detención de la última dictadura militar.