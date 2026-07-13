El Gobierno completa una nueva Cámara Federal: envió los pliegos de los jueces Yadarola y Bertuzzi al Senado

El Gobierno avanzó en la remodelación de la Cámara Federal porteña, un tribunal clave en los casos de corrupción. El presidente Javier Milei envió al Senado los pliegos de los dos candidatos que eligió para cambiar el tribunal que revisa los fallos de los jueces de primera instancia de Comodoro Py. Así lo informaron a LA NACION fuentes del oficialismo.

Los elegidos son el juez Pablo Bertuzzi, que ya integraba la Cámara y que concursó para su propio cargo, y el juez en lo penal económico Pablo Yadarola, allegado al ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques.

Yadarola viajó a Lago Escondido con Mahiques, junto a directivos del Grupo Clarín, por el que ambos estuvieron imputados por la justicia federal de Bariloche y fueron sobreseídos cuando el caso pasó a los tribunales de Comodoro Py.

El recambio se debe a que la Corte Suprema de Justicia dispuso que se concursen los cargos de los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, que habían llegado hasta la Cámara Federal trasladados por decreto durante el gobierno de Mauricio Macri.

Bertuzzi se presentó al concurso, quedó en la terna de finalistas y ahora el Gobierno envió su pliego para cubrir su propio cargo.

Yadarola concursó para el cargo de Bertuzzi, que deberá dejar su lugar en caso de que el candidato obtenga acuerdo del Senado, lo que se descuenta.

El Gobierno tiene la posibilidad de hacer un nuevo cambio en la Cámara Federal, ya que el 18 de julio próximo el juez Martín Irurzun cumple 75 años, y el Poder Ejecutivo no envió hasta ahora su pliego al Senado para darle un nuevo acuerdo.

Si la vacante queda disponible este fin de semana y el juez se jubila, el Consejo de la Magistratura deberá llamar a un nuevo concurso para elegir a su reemplazante.

Mientras tanto, el cargo de Irurzun debe ser subrogado por sus colegas de la Cámara Federal, con sorteos en cada caso.

Irurzun planteó un recurso ante la Justicia para quedarse en el cargo más allá de los 75 años. Por ahora se lo denegaron en primera instancia y en la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal. Le resta intentar que la Corte Suprema de Justicia tome su caso antes del viernes, una tarea difícil.

En la Cámara Federal hay causas del máximo interés del Gobierno, como los casos por los sobreprecios y cartelización en la compra de medicamentos en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), donde está procesado Diego Spagnuolo, y la causa $LIBRA, donde se investiga al presidente Javier Milei y a su hermana.

La causa por presunto enriquecimiento ilícito del exjefe de Gabinete de Milei Manuel Adorni también será analizada por el tribunal, en una sala aún a designar.

Si Bertuzzi y Yadarola consiguen respaldo en el Senado, el tribunal quedaría integrado además por Mariano Llorens, Roberto Boico, Eduardo Farah e Irurzun hasta esta semana al menos.

Otros pliegos

Además, el presidente Milei envió al Senado los pliegos de Valeria Alejandra Rico, para jueza del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 4 de la Capital Federal, y de Santiago Juan Schiopetto, para el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 6 de la Capital Federal.

También para el Tribunal Oral Federal 6 envió el pliego de Ramiro Velasco, mientras que el de Sergio Buitrago fue propuesto para cubrir el Juzgado Civil 26 de la Capital Federal.

Desde que asumió como ministro de Justicia, el 6 de marzo pasado, hace cuatro meses, Mahiques acumula un total de 175 pliegos enviados al Senado. Rompió la parálisis que caracterizó los primeros dos años de la gestión de Milei, en los que no se envió ningún pliego al Senado.

Mahiques envió una primera tanda de 62 pliegos a fines de marzo y principios de abril, otros 46 en mayo, mes en el que se sumaron otros 45 pliegos negociados con los gobernadores dialoguistas. En junio la cuenta se elevó con otros 21 pliegos.

La Cámara alta ya votó 76 cargos, de los que una parte fue publicada en el Boletín Oficial. El Senado podría volver a sesionar este jueves para tratar al menos 26 pliegos más, con lo que llegaría a unas 100 carpetas aprobadas.

Hasta ahora, el Poder Ejecutivo designó por decreto y nombró a 55 jueces, fiscales y defensores.

Pliegos demorados

Milei dejó afuera al menos cuatro pliegos aprobados por el Senado que decidió no firmar: el de la jueza María Verónica Michelli, por su vínculo familiar con el periodista Hugo Alconada Mon, según admitió la ministra Patricia Bullrich; Carlos Fabián Cuesta y María Julia Sosa. Tampoco se firmó el decreto de designación de Ana María Cristina Juan en el juzgado federal de Hurlingham. Los tribunales deben ser habilitados por la Corte Suprema de Justicia.

El objetivo del Poder Ejecutivo es llegar a 300 nombramientos de jueces y fiscales al final del año, para rediseñar un tercio del Poder Judicial nacional y federal que está vacante.