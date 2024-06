El Gobierno no aportó todavía en la Justicia la información sobre las contrataciones de personal de OEI denunciadas por Sandra Pettovello

Escuchar

Pese a que se le pidió con carácter urgente, el Gobierno todavía no aportó la información sobre las contrataciones de personal realizadas por el Ministerio de Capital Humano a través de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI). El pedido lo hizo el fiscal federal Ramiro González en el marco de la causa iniciada por la denuncia de Sandra Pettovello contra quien fuera su secretario de Niñez y Familia, Pablo De La Torre.

El ministerio conducido por Pettovello está convulsionado por las irregularidades en torno a la entrega a alimentos, pero también por las contrataciones de personal de OEI, que quedaron bajo la lupa de la justicia tras la salida de De la Torre y sus subordinados, todos despedidos por la funcionaria cercana a Javier Milei. La denuncia está basada en los testimonios de un subordinado de De la Torre, Federico Fernández, quien, según declaró Leila Gianni este martes en Comodoro Py, narró cómo funcionaba el esquema de contrataciones en una reunión que ocurrió el pasado 29 de mayo. Pero la declaración de la subsecretaria legal de Pettovello todavía no tiene sustento en la prueba documental que el fiscal pidió. El juez del caso impulsado por el Gobierno es Ariel Lijo.

Sandra Pettovello y Pablo De la Torre, en una reunión de febrero

La Justicia investiga en este expediente las distintas contrataciones realizadas a través de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) con el Ministerio de Capital Humano de la Nación y las secretarías dependientes de esa cartera. El fin de la causa es “en miras de establecer si existieron conductas penalmente relevantes; y en consecuencia determinar la identidad de cada una de aquellas que participaron de la maniobra”. Pero aunque la subsecretaria legal del Ministerio, Leila Gianni ratificó el martes pasado la denuncia, la justicia no cuenta con la documentación completa para analizar la legalidad y la integridad de esas contrataciones.

El fiscal González le solicitó al ministerio aportar con carácter de urgente toda las bases de datos relacionadas con el convenio firmado con al OEI, pero no solo por la Secretaría de la Niñez que dependía de De la Torre sino también de todas las dependencias del Ministerio. También le pidió que aporte un listado donde conste la totalidad de empleados y funcionarios que prestaron servicios en la Secretaria que comandaba De la Torre desde el 10 de diciembre de 2023 a la fecha, con detalle de fecha de alta y en su caso de baja, modo de contratación y tareas asignadas. Y citó a declaración testimonial para la próxima semana al subsecretario de Gestión Administrativa en Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, Alejandro Schiavi, y al representante legal de la Organización de Estado Iberoamericanos. Schiavi fue citado porque Gianni dijo que Federico Fernández dependía de él.

Gianni declaró el martes que Federico Fernández fue citado por ella y sus asesores a raíz de los trascendidos en el programa Argenzuela, de Jorge Rial, por un informe en el que se aludía a las supuestas irregularidades en las contrataciones. En medio de trascendidos sobre posibles presiones a Fernández para aportar información, Gianni hizo hincapié en que Fernández habló en esa reunión de manera “libre y voluntaria”. Sin embargo, también declaró que Fernández eligió no firmar el acta a través de la cual un escribano del Ministerio pretendía certificar sus dichos . Según la funcionaria, él habló de un documento de Google Drive con un listado de 100 personas que habría sido creado por un amigo suyo a quien prefirió no nombrar. Declaró bajo juramento que lo escuchó decir que tenía miedo de que “le pasara algo” por lo que les había contado.

“Tomé conocimiento a raíz de los medios de comunicación de ciertas irregularidades en los cobros de dinero de consultores contratados por la OEI a pedido de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia en donde se mencionaba al Sr. Federico Fernández. En función de ello, convocamos a Fernández a una reunión para hablar sobre lo sucedido”, declaró Gianni al ratificar la denuncia. Y siguió: “Lo convocamos el 29 de mayo en la sede del Ex edificio de Desarrollo Social sito en AV. 9 de Julio, aproximadamente a las 10.30 hs. donde Fernández arribó por sus propios medios. En esa reunión estuvieron presentes Fernández, el Dr. Ariel Romano Ángel y la Dra. Natalia Rey, quienes son asesores de la Subsecretaria Legal. Le preguntamos qué tenía para explicar en función de lo que se decía en los medios de comunicación, particularmente en el programa “Argenzuela”.

Y habló de la reunión: “En esa reunión comienza a relatar que el “Drive” donde había una lista de 100 personas fue creado por un amigo suyo de quien no quiso dar el nombre y empezó a explicar que después de una reunión que tuvo en Casa Patria sita en Carlos Pellegrini 1289 de esta ciudad, donde estuvo presente Sánchez Sorondo, Lucia Ravskowsky y Maximiliano Keckseli, le comentaron que como en la Secretaria de Niñez estaban trabajando aproximadamente 50 personas y todavía no podían ser designadas, los habilitaron a efectuar la contratación a través de la OEI. Por lo que, Keckseli autorizó a Sorondo, Ravskovsky y a Fernández a que contraten a estas personas por la OEI. Nos cuenta que había muchas personas que por temas impositivos no podían facturar. Entonces buscaron a otras que facturen en su nombre. Así, la OEI les transfería a esos consultores, previa certificación de servicios de funcionarios de la Secretaría de Niñez. Los consultores cobraban en pesos, lo sacaban de la cuenta y lo cambiaban a dólares a fin de reducir el volumen de billetes a entregar. Este dinero se lo entregaban a algunos funcionaros que cambiaban el dinero a dólares y luego lo distribuían, una parte se la entregaban a De La Torre”

Leila Gianni, la asesora legal de Pettovello Enrique Garcia Medina

Gianni dijo que después de la reunión le pidieron a Fernández ratificar lo que había dicho para que esto fuera certificado por un escribano. “Finalizada la reunión le dijimos que nos acompañara a la Secretaría de Trabajo, sita en Alem 650 piso 15 de esta ciudad, para transcribir los hechos y notificar a la Oficina Anticorrupción. Bajamos por el Ascensor privado, y nos trasladamos en el auto asignado a la Subsecretaria de Legales donde estaba el chofer Eraldo, mi custodia personal, Daiana Hamañuk, la Dra. Natalia Rey, el Dr. Ariel Alberto Romano Ángel y Fernández, a bordo del cual nos dirigimos a la Secretaría de Trabajo sita en Alem 650 piso 15 de esta ciudad. Ingresamos con Fernández, quien ingreso por sus propios medios, libre y de forma voluntaria. Entramos a la oficina, a donde vino Facundo Etchenique, Secretario de Coordinación Legal y Administrativa, Fernando Cerezeski (sic), Jefe de Gabinete de Capital Humano y además convocamos al Dr. Facundo Marin Fraga para que pudiera transcribir lo que Federico Fernández nos había contado. Después, convocamos a un escribano, Horacio Pablo Chiesa, quien firmó el acta cuya copia simple acompañó a la presente en este acto”.

Y agregó: “Quiero aclarar que Fernández estaba nervioso, asustado, tenia miedo que a raíz de lo que nos había contado le pasara algo. También estuvo presente en la reunión el Secretario de Trabajo Julio Cordero, quien contactó al Escribano. Cuando terminamos de escribir todos los hechos relatados por Fernández, Fernández llamó a su abogado y refirió que prefería no firmarla. Después Fernández se fue por sus propios. Aclaro que esta todo grabado por las Cámaras de la Secretaria de Trabajo y las de la Secretaría de Niñez, las cuales podemos aportar”, dijo. Y cuando terminó de responder las preguntas que le hizo el fiscal, dijo “Quiero aclarar que ni la ministra ni nosotros estábamos al tanto de esta situación”.

Este expediente tramita en forma paralela al que lleva el juez Sebastián Casanello por los alimentos almacenados en depósitos de Capital Humano, donde se detectaron faltantes, inconsistencias y productos a punto de vencer que fueron repartidos por el Ejercito.