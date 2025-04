La interna del PJ | Massa pidió por unidad del peronismo y llamó a dejar de lado “vanidades, egos y caprichos”

En medio de la interna que afronta el PJ bonaerense, que por estas horas se encuentra en su punto de mayor tensión, luego que el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, reconociera su intención de desdoblar las elecciones legislativas, contrario a la voluntad de la expresidenta Cristina Kirchner, el líder del Frente Renovador Sergio Massa llamó a contribuir por la unidad del partido. “El momento amerita que no haya vanidades, egos, ni caprichos”, dijo el exministro de Economía.

“Yo no sé si es con concurrencia o con desdoblamiento posterior, o anterior, pero hay un paso previo que es: ¿Hay o no hay vocación política para construir un proyecto colectivo? ¿Es en unidad? ¿Es representante de un sistema de valores distinto al de este Gobierno, sí o no? Bueno, después discutamos la táctica”, planteó el excandidato presidencial en plena disputa por el futuro de las elecciones legislativas en la Provincia. Es que la suspensión de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) por la que se aprestaba el gobierno de Kicillof, y la legislatura se disponía a discutir semanas atrás, se encuentra supeditada a una cuestión mayor: el desdoblamiento, o no, de los comicios en territorio bonaerense.

Fue durante un encuentro del partido en San Fernando que el exministro de Economía arrojó una suerte de definiciones sobre la posición que debe tomar el peronismo respecto de las elecciones legislativas. “Tenemos que contribuir a que haya unidad y una alternativa al Gobierno. Es la responsabilidad que tenemos y cada uno debe construirla”, señaló Massa.

“La sociedad no nos va a perdonar que no hayamos tenido la generosidad y la capacidad de ceder para representar a quienes rechazan este gobierno”, agregó luego.

“Mientras la sociedad espera que seamos los que proponemos alternativas, los que construimos esperanza, los que damos debate para renovarnos y asumir nuestros errores, estamos en un debate electoral, de táctica electoral, ni siquiera en una discusión de propuesta electoral alternativa”, insistió Massa.

Y tras ello advirtió: “Eso nos daña enormemente en la confianza de los que esperan de nosotros firmeza, claridad, transparencia en nuestra propuesta, un rol firme en el rechazo de las políticas de este Gobierno y un rol propositivo. Eso no está y entonces, si no entendemos que tenemos tener un rol de protagonismo en ese sendero, estamos en un problema”.

Las declaraciones del exfuncionario se dan previo a que el martes se reanude la mesa de diálogo entre los distintos sectores en pugna dentro del PJ, representados por el ministro de Gobierno de la Provincia, Carlos Bianco, el presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Alexis Guerrera y el jefe de bloque Facundo Tignanelli, jefe del bloque de Unión por la Patria y hombre de confianza de Máximo Kirchner. Allí, intentarán destrabar la cuestión electoral, el mismo día que la Legislatura discutirá un proyecto de ley para suspender las PASO y establecer elecciones concurrentes.

Según publicó LA NACION, en caso de aprobarse este proyecto el gobernador podría avanzar con un decreto, sin fecha, con base al artículo 194, inciso 7, de la Constitución de la provincia de Buenos Aires que lo avalaría a desdoblar los comicios en la Provincia. Sin embargo, esto implicaría romper lazos con Cristina Kirchner quien no solo reclama por comicios concurrentes el 26 de octubre, sino que ya adelantó por medio de la senadora provincial Teresa García, que piensa en postularse por la tercera sección electoral si Axel Kicillof finalmente concreta su voluntad de desdoblar la votación

Es bajo este contexto, que el dirigente del Frente Renovador instó a las partes a tender puentes y avanzar en una negociación. “El momento del país amerita que no haya vanidades, egos, ni caprichos. Y que tengamos todos una posición de estar dispuestos a ceder y estar dispuestos a tender la mesa para tratar de acercar siempre las partes”, concluyó al respecto.

LA NACION