El Gobierno ofreció a los estatales un aumento salarial de 1,7% por mes hasta fin de año

A diferencia del año pasado, cuando había acudido a la negociación salarial con los dos sindicatos estatales sin una propuesta de aumento, el Gobierno, en su rol de empleador, les ofreció a los empleados de la administración pública un aumento promedio de 1,7% mensual por el período septiembre-diciembre. Además, se contempló una suma fija de $80.000 no remunerativos por única vez.

La propuesta del Gobierno fue rechazada por los representantes de ATE, pero aceptada por los miembros de UPCN, el gremio mayoritario de la administración pública que conduce Andrés Rodríguez, número tres de la CGT. De todos modos, el aumento se computará a toda la planta estatal pese a la disidencia. El aumento se prevé escalonado, de la siguiente manera: 1,9% en septiembre; 1,8% en octubre; 1,6% en noviembre, y 1,5% en diciembre, además de una suma fija de $80.000 no remunerativa por única vez para el último mes del año.

El ofrecimiento oficial contradice los pronósticos del propio presidente Javier Milei, que había proyectado una inflación menor al 1% desde agosto en adelante. La semana pasada, Milei confirmó que la caída del poder adquisitivo y el salario de los trabajadores estatales es un resultado buscado de su modelo económico para reducir el tamaño del Estado. “El salario del sector público cae y es una consecuencia buscada de este modelo”, admitió el Presidente la semana pasada en un discurso en la Cámara de Comercio.

Los delegados paritarias de ATE y UPCN en la reunión en la Secretaría de Trabajo

“Milei está más cerca de lograr la paritaria cero que la inflación cero. Con la ayuda de UPCN, el presidente cumple lo que dijo y sigue recortando los salarios en el sector público. Después de la firma, deben estar festejando juntos”, señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional. Y agregó, desafiante: “Para nosotros esta negociación es inaceptable. Se trata nuevamente de incrementos por debajo de la inflación y bonos por única vez en diciembre que no sirven para nada. Es una tomada de pelo. No alcanza ni siquiera para llenar un tanque de nafta. Y si lo imaginamos a fin de año, no va a alcanzar ni para un alfajor. Vamos a tomar medidas de fuerza”.

Según un cálculo de ATE, desde que asumió Milei, la pérdida del poder adquisitivo supera el 44% en la administración pública nacional.

ATE también realizó una encuesta a trabajadores de todos los organismos y ministerios en cada una de las provincias y arrojó como resultado que el 87% tiene deudas vigentes, y de ese grupo, el 73% las tiene con varias entidades a la vez. En cuanto a para qué usan ese dinero, el 40% dijo que lo destina a urgencias médicas, gastos de educación o al pago de alquiler y expensas, y el 37% lo usa para pagar otras deudas o cubrir comida y ropa.

Paralelamente, el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), que integran ATE, UOM, Aceiteros, Aeronáuticos, Conadu, Conadu Histórica, Papeleros, Molineros, movimientos sociales y decenas de organizaciones de todas las centrales obreras, en su informe mensual realizado con datos oficiales del Indec señaló que el Salario Mínimo, Vital y Móvil debiera ser de $3.065.161 para no ser pobre.

El mismo informe da cuenta de que en promedio, cada trabajador de la Administración Pública perdió en promedio 14,9 millones de pesos durante la gestión de Javier Milei.