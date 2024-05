El Gobierno responsabilizó a la gestión de Alberto Fernández por la crisis del gas y negoció con Brasil para destrabar el pago

Escuchar

En medio de una tormenta con derivaciones políticas que amenazaba con paralizar industrias y detener buena parte del movimiento económico, el gobierno de Javier Milei movió entre anoche y hoy por la mañana todos los contactos que tuvo a mano para evitar que se extendiera el corte en el suministro de gas natural licuado (GNL), una crisis que comenzó ayer y que, según el portavoz Manuel Adorni, comenzará a normalizarse esta noche.

Las autoridades de Enarsa, la Secretaría de Energía, que encabeza Eduardo Rodríguez Chirillo, y hasta la canciller, Diana Mondino, intervinieron con llamados telefónicos para intentar frenar lo que aparecía como un problema mayúsculo: la negativa inicial de Petrobras a aceptar la carta de garantía del Banco Nación, que dejaba a las estaciones de servicio y grandes industrias bonaerenses y de otros centros urbanos sin provisión de gas. De hecho, un comité de emergencia formado por representantes del Gobierno y de las empresas del sector gasífero se había reunido anoche para asegurar que el consumo residencial no quedase afectado.

El alivio llegó esta mañana, cuando la empresa petrolera brasileña aceptó la nueva carta de garantía, y el barco regasificador de su propiedad comenzó a descargar el gas que se distribuirá por los canales habituales.

“Llegó al país el buque de la empresa brasilera Petrobras. Se encuentra descargando el material para reabastecer el suministro de energía. Se estima que el servicio funcionará normalmente desde esta noche”, indicó el portavoz Adorni, con tono aliviado, en el inicio de su conferencia de prensa diaria, en la Casa Rosada. Atrás habían quedado llamados de directivos de Enarsa, que responden al secretario de Energía, y que tuvieron como intermediario la embajada de Brasil en Buenos Aires, que encabeza Julio Bitelli. La respuesta, en ese caso, fue rápida y contundente: se trataba de un “tema técnico” con “requisitos legales que Petrobras debe cumplir”, con la certeza de que “la carta llegó sobre la hora y no cumplía con los requisitos legales”.

Rodríguez Chirillo, Secretario de Energía, en la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el Senado. Marcos Brindicci - LA NACION

Como para desmentir que los públicos cortocircuitos políticos entre Milei y su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva incluyeran a la provisión de gas, la canciller Mondino también logró comunicarse con su par, Mauro Vieira, quien a su vez conversó con el ministro de Energía de ese país, Alexandre Silveira, a fin de “acelerar” en lo posible el proceso. “No hubo política en el medio, y sí mucha predisposición de ambas partes. La carta volvió a enviarse de modo correcto, y esta vez no hubo problemas”, afirmaron a LA NACION fuentes de la diplomacia de Brasil.

Desde el Gobierno evitaron hablar de “demoras” en la estructura estatal, y culparon al clima invernal por la situación vivida. “Estamos en el invierno más crudo en los últimos 44 años y la demanda de consumo se incrementó cerca de un 55 por ciento. La demanda pasó de 44 millones de metros cúbicos a cerca de 70. Eso hace que efectivamente tengas problemas en esta distribución. No hubiera ocurrido si el viernes la carta de crédito hubiese proseguido como corresponde”, agregó el portavoz Adorni, a modo de explicación.

Debimos asumir una deuda que dejó el Gobierno anterior con Bolivia por USD 244 millones, por la importación de gas. Los intereses le costaron USD 21,8 millones a todos los argentinos. — Eduardo R. Chirillo (@chirilloeduardo) May 29, 2024

“Entendemos que estamos haciendo todos los esfuerzos para que no haya crisis y así lo deseamos, y así va a suceder. Es un invierno (sic) atípico con récord de frío en estas épocas que no sucedía desde 1980″, dijo Adorni. Y aseguró que “detrás de este barco hay otra decena [de barcos] que van a colaborar con que no haya faltante de gas de ahora en adelante”. La mirada optimista de Adorni choca con voceros del sector, que por lo bajo hablan de “improvisación” por parte del Gobierno.

Rodríguez Chirillo, en tanto, responsabilizó a la gestión de Alberto Fernández por el faltante. “En el Gobierno anterior se negoció una reducción del gas importado justo para el invierno de este año. A fin de resolver esta situación nosotros, acordamos con la brasileña Petrobras una asistencia para agosto y septiembre, y así cubrir esa reducción de volúmenes de gas”, sostuvo el secretario de Energía en su cuenta de la red social X (antes Twitter). Y agregó: “Es un despropósito afirmar que no contar con la capacidad plena del GPNK sea responsabilidad de este gobierno y aún más sostener que por no pagar USD 40 millones ahora se gastarán USD 500 millones”.