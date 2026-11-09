El Gobierno salió a desmentir a Villarruel por la invitación a la misa del Papa en Palermo

El Gobierno nacional y la vicepresidenta Victoria Villarruel quedaron envueltos este miércoles en un nuevo contrapunto, esta vez alrededor de la misa del papa León XIV, realizada en el Monumento de los españoles del barrio porteño de Palermo.

Todo comenzó por la tarde, cuando Villarruel respondió a un usuario en la red social X y sostuvo, ante la consulta por su ausencia en la misa papal: “Nunca recibimos el QR para poder ingresar a los distintos controles de seguridad”.

La vicepresidenta agregó: “Me alegra profundamente que la Argentina católica desde su origen como Nación, reciba al Santo Padre y pueda recibir el amor de un líder que nos hermana”. El término “Argentina católica” pareció una referencia a la preferencia por el judaísmo de Milei.

El mensaje de Villarruel sobre su ausencia en la misa del Papa en Palermo X - Victoria Villarruel

Villarruel tuvo el domingo la oportunidad de cruzar unas palabras con el papa León XIV en el Palacio Libertad, al cabo del discurso del pontífice y al pie del escenario. Milei había pasado a su lado segundos antes, pero no se detuvo a saludarla. En cambio, León frenó su salida al verla.

Tras ese episodio y luego de las acusaciones de Villarruel, desde el Gobierno apuntaron a la prensa acreditada en la Casa Rosada que “a la vicepresidenta se le cursó la invitación el día 4 de noviembre para participar de la misa en el Monumento a los Españoles”.

“Además, parte del equipo de ceremonial de Nación tuvo reuniones con su equipo para explicarle cómo eran los ingresos y demás cuestiones referidas a las actividades”, remarcaron las fuentes oficiales consultadas en la sede gubernamental.

El mail que Presidencia le envió a Victoria Villarruel para invitarla a la misa del Papa León XIV

Los voceros sumaron que “también le llegó el QR a su secretaria” y adjuntaron un mail enviado a la titular de la Cámara alta. El episodio se suma a la larga lista de desencuentros entre Milei y Villarruel. La relación está completamente rota desde 2024, poco después de la asunción.

Los desencuentros alrededor de la visita del Papa comenzaron días atrás, luego de que el Gobierno se enterara de que Villarruel impulsaba una invitación al líder de la Iglesia Católica para que vaya al Parlamento, tal como hizo en España, pese a que su agenda ya estaba cerrada.

Esa jugada no sorprendió demasiado al entorno de la secretaria general Karina Milei, que interpretó la catalogó como una nueva provocación de la vicepresidenta. “Llegó tarde al cumpleaños, ya está todo organizado”, ironizaron para restarle peso a la maniobra de Villarruel.

Para cuando se impulsó esa moción, ya estaba organizada la presencia de legisladores en el Palacio Libertad, al que poco después se conoció que Villarruel fue invitada por el Gobierno. Lo mismo, afirman en la Casa Rosada, sucedió con la invitación para este lunes, que provocó un nuevo capítulo de la tensión entre ambas terminales.