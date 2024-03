Escuchar

Tras la apertura de sesiones ordinarias, el ministro de Interior, Guillermo Francos, encabezó esta sábado un desayuno en Mendoza, en el marco de la Fiesta de la Vendimia, donde volvió a destacar el discurso que brindó ayer el presidente Javier Milei ante el Congreso y en un guiño al radicalismo, sostuvo que el gobernador de esa provincia, Alfredo Cornejo, será “un actor fundamental para generar el diálogo que se viene”.

“Fue un discurso rupturista de la Argentina del pasado y que sienta las bases para el futuro donde la dirigencia política se adapte, empiece a cortar con el pasado y apueste al desarrollo”, señaló Francos a la prensa en el marco del tradicional desayuno de la Corporacion Vitivinicola Argentina (Coviar) que se realizó esta mañana en el marco de la Fiesta de la Vendimia.

“Hay que lograr construir en conjunto como lo planteó el gobernador Cornejo, que hace siete años logró el equilibrio fiscal en Mendoza y seguramente será un actor principal para generar el diálogo”, auguró el ministro del Interior en un breve diálogo con la prensa.

A lo largo del encuentro. Francos agradeció el apoyo y “las palabras alentadoras” del gobernador mendocino. “Con Cornejo siempre tuvimos buen diálogo, no como lamentablemente ocurre en el Congreso”, apuntó el ministro.

Previamente, al hablar en el desayuno de Coviar, Cornejo dio un fuerte respaldo a la convocatoria realizada ayer por Milei, en su discurso ante la Asamblea Legislativa. “Es música para nuestros oídos porque la Argentina, por su diseño constitucional federal, necesita, sí o sí, un pacto entre las provincias y la nación”, resaltó el mandatario mendocino.

”Aspiramos a que Milei de vuelta la historia de este país de decadencia. Tenemos esa esperanza, no somos de su mismo signo político, pero la Argentina no puede perder cuatro años más por eso hay que apoyar las reformas estructurales que den vuelta la página de decadencia de este país”, instó el gobernador radical.

“Por eso estamos comprometidos en que tenga éxito el Gobierno nacional, porque eso beneficia a Mendoza y a nuestros productores”, completó Cornejo.

Sin embargo, el gobernador advirtió que no es suficiente alcanzar un déficit fiscal cero si no se realizan las reformas estructurales necesarias. “Si bien hay una etapa anterior de pactos fiscales, es alentadora la convocatoria. Si es cierto que con el déficit cero no alcanza. Hay mejoras estructurales que deben darse en el plano laboral y fiscal que requieren seguridad jurídica”, indicó Cornejo.

Del desayuno de Coviar participaron también la vicepresidenta Victoria Villarruel; el ministro de Defensa, el radical Luis Petri; el gobernador de Jujuy, Carlos Sadir; y el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli.

El Presidente @JMilei expresó, en un discurso notable, la cruda realidad en la que se encuentra el país y las medidas que ha tomado para evitar una verdadera catástrofe.

Con gran acierto convoca al Pacto de Mayo para sentar las bases de la reconstrucción nacional. — Guillermo Francos (@GAFrancosOk) March 2, 2024

En el caso de Sadir, el mandatario jujeño también celebró la convocatoria anunciada por el presidente a los gobernadores y dijo que espera “ansioso que se concrete”.

“Queremos proponer, escuchar y ser escuchados, tener la oportunidad de que el Gobierno nacional conozca nuestra visión y nuestros proyectos para dejar definitivamente atrás este presente que duele y encaminarnos por un camino de crecimiento”, sostuvo el mandatario radical.

“Queremos que al Gobierno nacional le vaya bien, porque así a todos nos irá bien. Siempre vamos a apostar al diálogo, al respeto y al consenso. Entendemos que hay mucho que modificar, pero siempre desde el consenso, desde el diálogo”, concluyó al respecto.

Las declaraciones de Francos se dan luego que ayer celebrara por redes sociales el Pacto del 25 de Mayo anunciado por Milei en el que el mandatario convocó a las 23 provincias y a la ciudad de Buenos Aires a la firma de un nuevo acuerdo fundacional para la República Argentina, aunque lo condicionó a la aprobación de la “Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” y un nuevo Pacto Fiscal.

“El Presidente expresó, en un discurso notable, la cruda realidad en la que se encuentra el país y las medidas que ha tomado para evitar una verdadera catástrofe. Con gran acierto convoca al Pacto de Mayo para sentar las bases de la reconstrucción nacional”, había destacado Francos ayer después del discurso de Milei ante ante el Congreso.

Con información de Télam

LA NACION