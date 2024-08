Guillermo Francos opinó sobre un acuerdo electoral con el Pro y habló de las diferencias entre Javier Milei y Victoria Villarruel

Escuchar

Con miras al próximo año electoral, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, no descartó la posibilidad de lograr un acuerdo entre La Libertad Avanza (LLA) y el Pro y consideró “bastante natural” que así sea porque comparten electorado que, incluso, fue el que acompañó a Javier Milei en las urnas cuando Juntos por el Cambio quedó afuera del balotaje el año pasado.

“No tendría ningún problema en que haya un acuerdo, hay que ver cuál es el camino pero no lo descarto. El Pro es un partido con buenos dirigentes, está claro que el Gobierno es de Milei pero no veo porqué no podemos llegar a un acuerdo para enfrentar las elecciones próximas”, expresó en declaraciones a Luis Majul por LN+.

Pese a la buena sintonía que existe en general entre ambos espacios políticos, el funcionario recordó que no le habían parecido adecuadas las expresiones del macrismo en cuanto a los fondos reservados de la SIDE. “Se constituyó la Comisión de Seguimiento el martes y el miércoles Diputados rechazó el DNU por el cual se ponía una partida presupuestaria para la SIDE. Es ilógico cuando esa comisión ni llamó al secretario para ver en qué se va a gastar a la plata”, agregó.

De la misma manera, relativizó los señalamientos del exmandatario en cuanto a la “falta de gestión” de la administración de Milei. “Si Macri habla de falta de gestión o de coordinación, puede ser.... tal vez en este trabajo nos haya faltado coordinación pero será cuestión de volver a construirla”, evaluó.

Por otra parte, en medio de la interna libertaria, el jefe de ministros se refirió también a la relación del líder de LLA con la vicepresidenta y admitió que ella “tiene diferencias de opinión” sobre algunas decisiones del Gobierno. Sin embargo, desestimó que esté haciendo otro juego político.

“Es una persona que una imagen parecida a la del Presidente pero tiene menos responsabilidad política, está en el Senado. Es normal que pueda haber diferencias, a mi no me preocupa, sustancialmente creo que piensan lo mismo, creo que pueden tener diferencias, ella lo manifestó en más de una oportunidad”, sostuvo.

En tanto, Francos habló además sobre la polémica desatada en el bloque libertario en la Cámara de Diputados tras la visita a un grupo de represores a la cárcel de Ezeiza, remarcó que el tema “no es parte de la agenda del Gobierno” y sostuvo que “la génesis de ese movimiento es poco clara” y desestimó que la titular de la Cámara alta tenga alguna injerencia en el tema.

“Nunca ha parecido que ella tuviera que ver con el tema, nuestro bloque tiene la particularidad de transmitir públicamente lo que debate y no hemos sido muy felices es eso, ha sido una demostración de lo que no hay que hacer políticamente”, enfatizó.

LA NACION