El hermano de Mariano Cúneo Libarona renunció como defensor en el caso de los seguros

Rafael Cúneo Libarona, uno de los hermanos del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y miembro del estudio familiar, renunció como abogado defensor de un broker de seguros imputado e inhibido en la causa que lleva el juez Julián Ercolini.

“Presento renuncia por respeto y honorabilidad” se titula el breve documento que Rafael Cúneo Libarona adelantó que presentará hoy en el expediente. Ayer, LA NACION había informado que el hermano del ministro acababa de asumir esta defensa en la causa que tiene también entre sus imputados al expresidente Alberto Fernández.

Rafael Cúneo Libarona había acordado representar al titular de San Ignacio, uno de los brokers más involucrados en el caso por los vínculos que se trazaron entre sus directivos Kelly y Hernán Marcos Bressi (presidente y director suplente de la empresa) y los ahora exfuncionarios de Nación Seguros Mauro Tanos y Federico Eufemio.

Rafael es uno de los integrantes del estudio familiar, del que es dueño, por escritura, el ministro, según él mismo informó a LA NACION. Consultado por este medio, Mariano Cúneo Libarona contestó este miércoles que no sabía del nuevo cliente de su hermano, a quien dijo no ver desde hace meses. Agregó además que él no va a su oficina en el estudio desde el 5 de diciembre y que su hermano tiene derecho a trabajar.

Según fuentes cercanas al estudio, en el que el ministro ejerció como abogado hasta que asumió en el gabinete de Javier Milei, San Ignacio ingresó como cliente hace algunos días y su defensor todavía no tomó completo conocimiento de la causa. San Ignacio es una de las productoras que oficiaron de intermediarias en la póliza de la Anses y cosechó un total de $231.918.674 en comisiones entre 2023 y 2024.

La página web del estudio Cúneo Libarona, hoy Captura de pantalla