Guillermo Montenegro anunció un plan para recuperar la administración de Punta Mogotes

El intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, anunció que está dispuesto a pagar la deuda de $14.000.000 a la provincia de Buenos Aires para recuperar la administración total de Punta Mogotes, el complejo de tres kilómetros de playa en Mar del Plata que atrae a miles de turistas todos los veranos. En una conferencia de prensa, el jefe comunal añadió además que pretende incluir un esquema público-privado para restaurar el lugar.

“Hoy en su 70% [Punta Mogotes] está en manos de la provincia de Buenos Aires y el 30% está en manos del municipio. Este convenio dice que se puede rescindir el contrato cuando se pague la deuda”, precisó acerca de las cláusulas escritas. Y explicó: “Mogotes, por sucesivas decisiones que se remontan a la década de los 80 e incluso un poco antes, es un complejo de tres kilómetros de playa administrado por la provincia de Buenos Aires”.

Según consignó La Capital de Mar del Plata, el jefe comunal indicó: “En 2026 vence el plazo de las concesiones y quiero que empecemos a trabajar en un nuevo esquema integral público-privado. Nuestro objetivo principal es recuperar Punta Mogotes para todos los marplatenses”, y recordó que, en gestiones anteriores ya hubo intentos de alcanzar este proyecto, por lo que solicitó el acompañamiento de la oposición para avanzar y concretarlo en esta oportunidad.

Además, anunció la firma de un convenio de padrinazgo para reparar los puentes peatonales de Punta Mogotes, una medida que desde Unión por la Patria plantearon días atrás en el Concejo Deliberante mediante un proyecto. “Sería extraño que la oposición ponga trabas, especialmente aquellos que se autodenominan abanderados de la ciudad del ‘no’ y que se dedican a poner palos en la rueda para evitar que se haga algo y que quienes desean invertir no puedan hacerlo. Espero que entiendan que ese no es el camino. El camino es la ciudad del ‘sí', es recibir a quienes quieren invertir y generar las condiciones para crecer y tener empleo. Queremos cuidar el trabajo marplatense, y que el sector privado tenga todas las oportunidades para generarlo”, expresó.

En ese marco, Montenegro enumeró los pasos a seguir: “Lo primero que vamos a hacer es intimar a la Provincia en un plazo perentorio de 15 días, a través del cual buscaremos ver si aceptan nuestro pago para que Mar del Plata vuelva a tener a Punta Mogotes bajo su órbita”. En reiteradas ocasiones a lo largo de su discurso, subrayó: “Es algo que no ocurre en ningún lugar de la Costa Atlántica. Y en este contexto que queremos sea el nuevo centro de la zona sur de Mar del Plata”.

Punta Mogotes es administrada en un 70% por el gobierno bonaerense Mauro V. Rizzi

De acuerdo a lo que expresó el intendente, en caso de que la Provincia no lo acepte, “vamos a consignar judicialmente el pago de la deuda para luego sí denunciar el convenio de la creación de la administración” y, a través de un decreto, la Secretaría de Legal y Técnica y Hacienda “será instruida para que haga las acciones legales, judiciales y administrativas para que se haga un juicio consignando esa suma de dinero”.

Asimismo, admitió que está convencido de que los propios marplatenses deben ser quienes decidan cómo quieren que sea la zona; “si la queremos ver con vida, con actividad todo el año, con movimiento o como es hoy; un lugar que está lleno de carpas, abandonado, estancado y triste”, aseguró.

En otro momento del comunicado que también publicó en las redes sociales, sostuvo: “No queremos que tenga el mismo abandono que tiene hoy la rambla que, al igual de Punta Mogotes, depende de la Provincia y es administrada desde despachos de La Plata.”

El intendente de la ciudad balnearia sugirió que el complejo debería estar “integrado con el barrio porque es un barrio”. Y añadió: “Es un barrio en el que los marplatenses viven, laburan, donde llevan los chicos a la escuela y donde empujan para crecer. Queremos cuidar el trabajo marplatense, queremos que el sector privado tenga todas las facilidades para generarlo”.

En la publicación que difundió a través de su perfil de X, Montenegro también apuntó contra la actual administración por el estado en el que se encuentra el lugar: “No es un bloque de cemento, no son carpas en la arena, no es un espacio para la desidia y el abandono. Que vuelva a brillar, a generar inversiones, a mejorar en infraestructura, a tener movimiento los 12 meses del año y -fundamentalmente- a generar trabajo de calidad para los marplatenses”.

Sobre el final de su discurso, Montenegro manifestó que “es un trabajo a largo plazo” con el objetivo de que el resultado se vea en las próximas décadas. “Queremos que Punta Mogotes vuelva a ser parte de la ciudad y que sea administrada por los marplatenses”, concluyó.

