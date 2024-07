El juicio por el intento de magnicidio: cómo es el video que la custodia de Cristina Kirchner pidió borrar

Escuchar

En medio de la tercera audiencia del juicio oral por el atentado a la expresidenta Cristina Kirchner, un testigo sorprendió con su testimonio: declaró que la custodia de la entonces vicepresidenta le solicitó que eliminara el video que filmó con su celular, en el cual quedó registrado el ataque que perpetró Fernando Sabag Montiel.

En el video, que fue incorporado como elemento de prueba en la causa por pedido de la fiscalía, se ve como la exvicepresidenta recorre el cordón que militantes y seguidores improvisaron cuando ella llegó a su departamente en el barrio porteño de Recoleta.

El material muestra como la por entonces vicepresidenta, flanqueada por dos hombres, recorre el contorno de esa barrera de contención militante, saluda a algunos de sus seguidores que portaban carteles, e incluso se ve cómo la expresidenta se detiene unos segundos para tomarse una selfie con uno de ellos.

De fondo, entre gritos de afecto, se escucha a la militancia que se encontraba reunida en la esquina de Juncal y Uruguay cantando “Si la tocan a Cristina, qué quilombo se va a armar” y “Cristina, Cristina, Cristina corazón, acá tenés los pibes para la liberación”.

Sobre el final del recorte, se observa en primer plano la mano de Sabag Montiel empuñando la pistola con la que intentó asesinar a la expresidenta, una Bersa calibre 32, que tenía cinco balas en el cargador, pero ninguna en la recámara. Casi en simultáneo, se observa como la expresidenta se agacha en busca de algo que cae al piso -un libro- , y, acto seguido, a la militancia tratando de capturar al atacante. “¿Qué hizo?”, se pregunta uno de los seguidores. “ Agarralo, agarralo ”, pide otro, a continuación.

Según coincidieron distintos testimonios en el juicio oral, tras el ataque Sabag Montiel repetía que era un “compañero” . No obstante, fue reducido por los militantes segundos después de atentar contra la vida de la expresidenta.

¿Quién filmó?

El testigo que dio a conocer el extraño pedido de la custodia de Cristina Kirchner fue Cristóbal José Elgueta Collado, un estudiante de medicina de 28 años. Como los otros testigos, contó que se acercó al edificio donde vive la expresidenta para mostrarle su “apoyo”.

Cristóbal Elgueta, el tercer testigo en declarar este miércoles Captura de video

“Me pongo a grabar, Cristina se baja del auto, cruza la calle y se pone a saludar a todo el cordón” , relató Elgueta. “Cuando viene hacia nosotros, a través de la pantalla del celular, veo cómo ocurre toda esta secuencia”, añadió.

A partir del pedido de la presidenta del tibunal, Sabrina Namer, pasó a detallar cómo fue la secuencia de los hechos que culminó con la eliminación del video.

“Le mostramos el video [a un policía] y le dice a mi amiga Sofía [Manusovich] que la acompañe”, sostuvo esta tarde Elgueta. Luego relató que lo fueron a buscar: “Me hacen entrar y, bueno, lo que recuerdo es la puerta de servicio, por lo tanto es una puerta más chica, un pasillo muy largo -describió-, y estaba, lo que entiendo ahora, el jefe de custodia del operativo en ese momento o era un policía, que aparece en los videos también, revisando el celular de Sofi”, relató.

Fue ahí cuando una persona “canosa y de saco negro”, según precisó en el juicio oral, le pidió que borrara el material. “ Me pregunta: ‘¿vos grabaste el video?’ Sí -responde Elgueta-. Me dice: ‘bueno mostrame los últimos chats de whastaapp’, para ver si se lo había mandado a alguien, supongo” , afirmó Elgueta, que continúo: “Me hace mostrarle el video y me dice ‘bueno, borralo’ ”. “Yo borro el video sabiendo que igual que cuando uno borra videos en el celular quedan guardados en eliminar”, agregó.

Con el aval de la jueza Namer, el testigo ensayó dos hipótesis. Señaló que la custodia, responsable de lo ocurrido, podía querer “salvarse un poco”, considerando que había sucedido un “hecho complejo” y que ellos eran responsables de cuidar a Cristina Kirchner. Luego, conjeturó que el pedido podía estar atado al intento de manejar los tiempos en la administración de un material tan sensible. “Quizás el custodio pensó que era mejor que ellos tuvieran el acceso a la información”, arriesgó. Con todo, enfatizó que solo se trataba de suposiciones.

Finalmente, Elgueta sostuvo que el policía les dijo: “Bueno chicos, les devolví el video, está en sus celulares, está por todas partes, así que son libres de hacer lo que quieran” .

