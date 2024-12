El kirchnerismo pidió la expulsión de Kueider del Senado por el escándalo de los dólares en Paraguay

El kirchnerismo salió a capitalizar políticamente el escándalo protagonizado por el senador Edgardo Kueider en Paraguay, donde fue detenido con más de 200.000 dólares que portaba sin declarar. En un proyecto de resolución presentado esta misma tarde con las firmas de José Mayans, Juliana Di Tullio y Anabel Fernández Sagasti, el interbloque de Unión por la Patria pidió remover al legislador entrerriano, a quien acusó de mantener “negociaciones espurias” con el gobierno de Javier Milei desde el tratamiento de la ley Bases.

El único artículo del proyecto pide “remover al senador nacional Edgardo Kueider del Honorable Senado de la Nación, conforme a lo dispuesto en el artículo 66 de la Constitución Nacional, por inhabilidad moral sobreviniente de los hechos de público conocimiento sucedidos el 4 de diciembre de 2024 en virtud de los cuales fue demorado en la República de Paraguay, en la zona de la Triple Frontera, con más de doscientos mil dólares estadounidenses y seiscientos mil pesos argentinos en efectivo sin declarar”.

En los fundamentos de la iniciativa, Mayans -presidente del bloque Frente Nacional y Popular- y Di Tullio, quien conduce la bancada de Unidad Ciudadana, más la mendocina Fernández Sagasti, quien articula entre ambos como secretaria del interbloque, señalaron que “el presente proyecto de resolución tiene el objetivo claro y urgente de solicitar la expulsión del senador Kueider de este cuerpo legislativo con el fin de preservar la integridad institucional del Senado de la Nación frente a los hechos gravísimos ”.

📄• Los y las integrantes del Interbloque @unionxlapatria requerimos la expulsión del senador Edgardo Kueider pic.twitter.com/j0VYxB3SIo — Senadores de UxP (@Senadores_UxP) December 4, 2024

“Estos acontecimientos no solo afectan la confianza que la ciudadanía deposita en sus representantes, sino que también ponen en riesgo la legitimidad moral y política de este cuerpo legislativo ante el país y el mundo. El artículo 66 de la Constitución Nacional faculta al Senado la potestad de ´corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones, o removerlo por inhabilidad física o moral sobreviniente´. En este caso, la remoción no es solo una posibilidad, sino una obligación ineludible para proteger la credibilidad de nuestras instituciones”, indicaron los senadores kirchneristas.

Mayans, Di Tullio y Fernández Sagasti afirmaron que “estos hechos no son aislados, sino el reflejo de una conducta sistemática basada en intereses personales y negociaciones espurias como ocurrió con la aprobación de la ley de Bases. Es de público conocimiento que por su acompañamiento recibió cargos en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande y ha sido propuesto para ocupar la presidencia de la Comisión Bicameral de Inteligencia, promovido por funcionarios cercanos al Presidente de la Nación. Incluso en la actualidad preside la Comisión de Asuntos Constitucionales, una de las más importantes del Senado de la Nación a pesar de pertenecer a un bloque minoritario”.

“Acción política imprescindible”

“Es imposible ignorar el impacto de este caso a nivel nacional e internacional. La imagen de la República Argentina está en juego, y el Senado debe actuar con firmeza para demostrar que no habrá espacio para la impunidad en nuestras instituciones democráticas. La remoción del senador Kueider no es solo un acto de justicia, sino una acción política imprescindible para enviar un mensaje claro : el Senado de la Nación no tolerará actos que mancillen su honor ni traiciones a la confianza del pueblo”, indicaron.

Los senadores kirchneristas completaron: “La función legislativa requiere no solo capacidad técnica, sino también integridad moral. La ciudadanía espera que quienes los representan lo hagan con absoluta transparencia y apego a la ley. En este contexto, la permanencia de Edgardo Kueider en el Senado resulta incompatible con los estándares de ética que exige la República . Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen con su voto en la aprobación de este Proyecto de Resolución”.

LA NACION