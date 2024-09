El líder de Aeronavegantes dijo por qué no hubo paros en la gestión de Fernández y envió un mensaje al Gobierno

Escuchar

El secretario general de la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA), Juan Pablo Brey, indicó este viernes por qué no hubo paros durante la gestión de Alberto Fernández y le envió un mensaje al gobierno de Javier Milei, en medio de la fuerte tensión entre los gremios aeronáuticos y la administración libertaria por las huelgas que afectan a cientos de vuelos y miles de pasajeros. Lo que inició con un conflicto salarial, escaló en una puja por la intención del mandatario de privatizar Aerolíneas Argentinas, factor que trabó la negociación.

“Tenés razón”, dijo Brey en una entrevista para radio Mitre cuando fue consultado sobre la ausencia de medidas de fuerza durante el gobierno de Alberto Fernández. “¿Sabés por qué estuvimos callados la boca? En realidad no, estuvimos permanentemente negociando. Nuestros salarios se fueron ajustando a la inflación mes a mes, por eso no salimos a reclamar. Teníamos los salarios indexados con la inflación mensual y en pandemia abrimos los convenios colectivos cuando no se volaba”, justificó el gremialista.

Además, dijo que es el gobierno de Milei “el que va a fondo” con la confrontación y aseguró que el reclamo es “100% salarial”. Fue en ese momento que sumó: “Los salarios están un 77% desfasados con respecto a la inflación desde que asumió el Presidente. La empresa nos ofrece un 11%, nosotros pedimos un 25% aunque estábamos en nuestro derecho de pedir 77%”.

En esa misma línea, apuntó contra el presidente de la línea aérea estatal, Fabián Lombardo, por sus declaraciones. “Cuando dijo en los medios que nosotros pedíamos 70%, le mandé un mensaje, le mandé la captura de pantalla y le dije ‘qué feo, Fabián, cuando no tenés razón y tenés que salir a mentir’. Y ahí hubo un intercambio”, reveló. “Pedíamos un 25% entendiendo la situación del país y como muestra de racionalidad y de buena voluntad. Eso para destrabar la negociación y luego seguir discutiendo. La empresa nos ofreció un 11% y luego nos cortó el diálogo; el Gobierno decidió en vez de pelearse con los jubilados, pelearse con los aeronáuticos y empezar una campaña de degradación contra los dirigentes sindicales”, insistió Brey.

Noticia en desarrollo

