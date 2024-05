El pedido de Grabois a Milei por alimentos para los comedores

Escuchar

El dirigente social Juan Grabois le hizo este viernes un pedido al presidente Javier Milei por los alimentos para los comedores. Si bien el gobierno libertario afirmó en repetidas oportunidades que la comida es repartida, los líderes de izquierda siguen denunciando que no llega. “Arrodíllese ante Dios”, escribió el líder del movimiento Patria Grande.

A través de su cuenta de X, el también exprecandidato presidencial de Unión por la Patria (UP) le hizo un reclamo al líder de La Libertad Avanza (LLA). “No voy a contestar a las hienas, sólo voy a hacer un último intento con el león”, comenzó el dirigente en un extenso mensaje. “Presidente, debatimos durante horas. Luego, hemos hablado algunas veces. Siempre le reclamé por los comedores. Siempre me dijo que se estaba ocupando”, continuó.

Fue en ese marco que agregó: “Luego no hablamos más. No hay con quién hablar. Usted sabe que yo ni miento, ni robo, ni soy golpista. No me quejo de los actings que tengan que hacer usted, sus funcionarios o las fuerzas del cielo para dar ‘la batalla cultural’. No me quejo siquiera de la caza de brujas. No me quejo de que su plan sea destruirnos. Todo eso es casi una derivación natural de su filosofía”.

Tras ello, le transmitió su petición al mandatario. “Sólo pedimos que la comida llegue a la gente necesitada y no está llegando ni con comedores, ni con vouchers, ni con tarjetas alimentarias. Usted prometió que la comida no iba a faltar. Falta. Es un dato objetivo de la realidad” , escribió el dirigente social.

Y aseveró: “Bájese del vértigo de la fama que todo es pasajero. Arrodíllese ante Dios, pídale su sabiduría, vea la realidad, discierna sobre este tema en particular y actúe en consecuencia”.

Desde el comienzo de su presidencia, Milei asegura que la “única billetera abierta” es la de Sandra Pettovello, que conduce la asistencia social a través del Ministerio de Capital Humano. Si bien la administración libertaria aumentó los fondos para la Tarjeta Alimentar y la Asignación por Hijo, siguen las versiones cruzadas por los alimentos a comedores, sobre todo luego de que la denuncia por “comedores fantasma”.

El jueves, el vocero presidencial, Manuel Adorni, reconoció que hay cinco mil toneladas de alimentos sin entregar. “Efectivamente esos alimentos existen y tienen diferentes fechas de vencimiento. Se van a distribuir. Son alimentos adquiridos por la administración anterior y están allí porque una buena parte de los comedores eran truchos. Por supuesto que los alimentos se van a repartir y van a llegar a la gente a la que tienen que llegar. Lamentamos que haya existido este sistema”, indicó el portavoz de la Presidencia durante su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada.

Además, tal como publicó LA NACION, fuentes del Gobierno sostuvieron que ese stock de alimentos está reservado para situaciones de “urgencia” como las inundaciones ocurridas en la provincia de Corrientes, y que los comedores solo recibirán asistencia a través de la Tarjeta Alimentar Comunidad, un programa piloto que creó la exministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, y al cual este Gobierno busca dar marcha definitiva.

El depósito sobre Roca, en Villa Martelli.

Los comedores alcanzados por este sistema son solo 186, aunque las mismas fuentes aseguran que otros 300 están próximos a recibir la tarjeta con fondos. En tanto, sostienen que cerca de 10 mil comedores, asociados fundamentalmente a Cáritas y a Aciera, son alcanzados por otros programas de asistencia.

