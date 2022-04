El periodista Carlos Campolongo sufrió un violento ataque en la calle que le produjo heridas en su rostro, en un brazo y en una de sus piernas. El hecho ocurrió el jueves cerca de una obra en construcción, que se ubica a pocos metros de su casa.

Campolongo contó lo ocurrido en A24, la señal donde trabaja. El acusado frenó su paso por la vereda, y en medio de una discusión, lo arrojó al suelo de forma abrupta. El periodista indicó que realizó la denuncia y que espera medidas de la Justicia.

Según explicó, el hecho se desencadenó cuando al dirigirse hacia el garaje, al lado del edificio en el que vive, notó que “la vereda estaba levantada” y que “la estaban cambiando”. Como estaba bloqueada la puerta de entrada, y no había ningún cartel de permiso de obra, se dirigió a la puerta de salida.

“Cuando estoy por subir a la vereda, un tipo flaco, alto y mucho más joven que yo, me dice ‘usted no pasa’ y me pone el brazo en el cuerpo. Yo le dije ‘sacame la mano y no me toqués’. Él me dice ‘Usted no pasa’. Y ahí pegó el empujón, sin una palabra más. Yo no le dije nada y él me tiró con toda la fuerza para atrás. Fuerza salvaje” describió. Y reflexionó: “La saqué barata…”.

Campolongo comentó luego que trastabilló y que cayó “pesadamente en una pila de baldosas que es la que iban a reponer”. Como buscó proteger su cabeza en la caída, tiró su cuerpo sobre uno de usos brazos. “De ahí las heridas y el dolor que tengo en todo el cuerpo. Tengo golpes, moretones y en las piernas excoriaciones”, consignó.

Campolongo y el sujeto que lo habría agredido. Captura de video

El periodista, que además es abogado y psicólogo, añadió que el sujeto lo empezó luego a “patotear”. “Estaba en el suelo, lleno de polvo. Y me dice ‘¿Vos sabés quien soy yo?’ Averiguo. Es el capataz de la cuadrilla”, agregó.

El programa Viviana con Vos, en el que Campolongo oficia como panelista, mostró luego un material en el que volvieron al lugar de los hechos e intentaron hablar con el agresor. El sujeto, lejos de mostrar arrepentimiento, tuvo una actitud desafiante y hasta se tocó los genitales frente a las cámaras de televisión.

“Este señor sería Marcelo Víctor Silva y vive en la misma calle que vive Campolongo, a una distancia de 500 metros”, sostuvo Juan Manuel Dragani, abogado defensor del periodista, presente en el estudio.

Dragani consideró que el juez “ya debería haber pedido la detención”. Acotó que “para este tipo de casos no hay feriados. Esto no fue un hecho casual ni un hecho fortuito”. En ese sentido, adelantó que el lunes se presentarán como parte querellante.

“Obviamente si la Justicia no hace lo propio, pidiendo la detención, lo haremos nosotros. Aclaro que están las filmaciones de este señor pegándole a Carlos. Es decir que si él niega su participación en el hecho, le va a costar bastante probarlo”, agregó.

Campolongo, de conocida trayectoria en los medios de comunicación, es periodista, psicólogo y abogado. También se ha desempeñado como docente universitario y como funcionario a partir de su afiliación al peronismo. En los últimos años cobró aún más notoriedad a partir de su paso por el programa Intratables.