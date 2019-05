Diego Cabot recibió el Premio Rey de España 00:27

El prosecretario de redacción de LA NACION Diego Cabot, junto al equipo integrado por Candela Ini y Santiago Nasra, recibió hoy en Madrid el Premio Rey de España en la categoría "prensa" por la investigación Los cuadernos de las coimas , la producción especial sobre las anotaciones del chofer de Roberto Baratta , mano derecha del exministro de Planificación Julio De Vido , que develó una trama de corrupción en torno a la adjudicación de obra pública durante la gestión kirchnerista.

"Estos premiados son ejemplo de una forma de ejercer la democracia y, al tiempo, de mostrar hasta qué punto es necesario el periodismo en democracia", aseguró Fernando Garea, presidente de la Agencia EFE, y destacó: "Gracias por recordarnos el daño que causa la corrupción a la sociedad".

El rey Felipe VI participó en la Casa de América en Madrid de la entrega de este galardón en su XXXVI edición, que reconoció la labor de informadores y medios de comunicación de España, Venezuela, México, Argentina, Brasil, Bolivia, Nicaragua y Portugal en las categorías de prensa, radio, televisión, fotografía, periodismo digital y periodismo ambiental y desarrollo sostenible.

Antes de la ceremonia, Cabot había resaltado que la información del "dato inmediato" y la investigación "no deberían ser excluyentes", y que todos los periodistas deberían exigir "tiempo para salir del día a día y contar historias". Además, había agregado: "La espectacularidad de la noticia ha llegado para quedarse, no pareciera que se pueda modificar, sin embargo me parece que puede convivir con un periodismo que se tome su tiempo, donde se puedan tener las herramientas y los recursos necesarios".

El premio

Convocado por la Agencia EFE y la Agencia Española de Cooperación Internacional, del Ministerio de Asuntos Exteriores español, el jurado destacó que el trabajo de Cabot, que es egresado y profesor del Máster de LA NACION, fue ejemplo de "periodismo puro", una muy interesante muestra del periodismo que, en ocasiones, "se ve forzado a hablar de sí mismo, a explicar a los lectores lo que hay detrás de una exclusiva".

"Más allá del artículo concreto, el jurado ha valorado la investigación completa y su reflejo en las páginas de LA NACION, ejemplo de un trabajo periodístico que saca a la luz asuntos de enorme trascendencia y obliga a las autoridades a intervenir", explicó. Asimismo, indicó que el premio pone de relieve la decisión del diario, en un momento determinado, de "dejar de publicar para poner la investigación en manos de la fiscalía", en referencia a que Cabot y su equipo, tras investigar por meses las anotaciones, decidieron llevar los cuadernos a la Justicia para que actúe y no priorizar la primicia.

Además del prosecretario de LA NACION, otros siete periodistas iberoamericanos fueron distinguidos en esta edición: los españoles Conchi Cejudo, Gervasio Sánchez y Javier del Pino (por una serie de reportajes sobre personas asesinadas o reprimidas durante la Guerra Civil española); la venezolana Maryelina Primera (por una serie de reportajes sobre las migraciones provocadas por la violencia en el Triángulo Norte de Centroamérica); el boliviano Roberto Navia (por un trabajo multimedia en el que denuncia la caza ilegal e indiscriminada de jaguares en Bolivia ); el portugués Nuno André Ferreira (por su foto "Nuestro presidente Marcelo" por la tragedia y el drama de los devastadores incendios en Portugal); el brasileño Marcelo Magalhaes (por un programa sobre piratas en la Amazonía), y el nicaragüense Wilfredo Ernesto Miranda (por un artículo de investigación sobre la represión de las protestas contra el gobierno de Nicaragua ).

El mexicano Joaquín López-Dóriga recibió una mención honorífica a su larga carrera televisiva mientras que la agencia brasileña Amazonia Real obtuvo el galardón al Medio de Comunicación más Destacado de Iberoamérica.

El premio está dotado con 6000 euros y una escultura de bronce del artista Joaquín Vaquero Turcios.