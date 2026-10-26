El peronismo festeja la histórica remontada de Lula y se mira en el espejo del PT de cara a 2027

Puertas adentro, tildaron de “increíble” la victoria de Lula. Los más optimistas esperaban que el presidente de Brasil diera su batalla final y se la pusiera difícil al derechista Flavio Bolsonaro, el candidato al que apostó Javier Milei y que tenía todas las de ganar antes del balotaje. Para afuera, Cristina Kirchner, Sergio Massa, Axel Kicillof y los principales dirigentes del peronismo salieron a festejar esta noche el resultado electoral como una bocanada de aire fresco.

La antesala de la elección traía malos augurios para el peronismo. Es que la “ola azul” hubiera sido inapelable si ganaba Bolsonaro. Pese a las bajas expectativas, en el búnker central del Partido de los Trabajadores (PT) en San Pablo hubo dirigentes de todos los sectores del peronismo. En especial, se notó la presencia del massismo y de algunos representantes del axelismo.

La primera en salir a las redes fue Cristina Kirchner. “Primero al pueblo brasileño que hoy protagonizó un auténtico 17 de Octubre electoral y después… a usted, compañero presidente Lula, que en su séptima elección presidencial supo despertar en sus compatriotas sentimiento y sentido para ganar esta batalla", dijo la expresidenta, que volvió a utilizar su cuenta de X desde San José 1111.

FELICITACIONES… primero al pueblo brasileño que hoy protagonizó un auténtico 17 de Octubre electoral y después… a usted, compañero presidente Lula, que en su séptima elección presidencial supo despertar en sus compatriotas sentimiento y sentido para ganar esta batalla. — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) October 26, 2026

Al rato, el que dio cuenta de la victoria de Lula fue Massa. “Hoy, como ayer, del lado Lula de la vida. La historia del obrero que perdió hasta ganar, que fundó la clase media brasilera e industrializó su país defendiendo la soberanía y sus recursos. El que siempre tuvo un abrazo y una muestra de cariño para la Argentina merecía este reconocimiento. La historia de Lula no termina acá. Hoy lo pone donde se merece: en la historia”, dijo el exministro de Economía.

Por su parte, el gobernador Axel Kicillof afirmó: “Lula ganó las elecciones, dejando una lección: nunca hay que rendirse. No hay injerencia extranjera ni campaña de odio que puedan derrotar a un pueblo que defiende su soberanía y su dignidad”. Y remató el mensaje en X con una felicitación al presidente de Brasil. “Hay otro camino”, postuló uno de los pretendientes del peronismo de cara a 2027. Su enviada a San Pablo fue Cecilia Nicolini, exasesora internacional de Alberto Fernández que ahora reporta en las filas del axelismo.

La delegación del Frente Renovador massista estuvo integrada por Cecilia Moreau, Diego Giuliano, Sebastián Galmarini y Marina Salzmann, quienes recibieron una invitación formal del PT. La convocatoria llegó mediante una carta firmada por Edinho Silva, presidente de esa fuerza. Ya se sabe que el PT colaboró con la campaña presidencial de Massa en 2023 y que actualmente sigue teniendo presencia en el equipo del exministro de Economía.

Giuliano, Moreau, Galmarini y Salzmann, en el búnker del PT en San Pablo

El propio Massa se mostraba esta noche exultante con la victoria de Lula. Había enviado el sábado un mensaje en las redes con una foto en la que abraza al presidente de Brasil. También Malena Galmarini exhibió su alegría: “Gracias, pueblo hermano de Brasil”, escribió.

Desde el kirchnerismo, también celebró la diputada bonaerense Mayra Mendoza. “Con la misma certeza y esperanza en nuestro país con @CFKArgentina”, sostuvo la exintendenta de Quilmes. Por el kirchnerismo estuvieron en Brasil Eduardo “Wado” de Pedro y Sol Magno, y el exembajador Gabriel Fuks.

Desde el peronismo no alineado con Cristina Kirchner ni con Kicillof, la diputada Victoria Tolosa Paz también festejó la victoria de Lula. “Brasil eligió producción, trabajo y justicia social. Ahora nos toca a los argentinos despertar. ¿Viste, Milei? ¡No hay motosierra que pueda destruir la esperanza de un pueblo! ¡La derecha no es invencible y esto recién empieza!“, enfatizó.

Hoy ha sido Lula, el año que viene será Cristina. — Rafael Valim (@RafaelValim7) October 26, 2026

Los nexos del PT de Lula con el peronismo están a la vista. Por caso, entre los abogados internacionales de Cristina Kirchner se encuentra Rafael Valim, quien formalizó la presentación de la expresidenta ante el comité de derechos humanos de la ONU para tratar de recuperar sus derechos políticos, pese a la condena judicial en su contra. “Hoy ha sido Lula, el año que viene será Cristina”, pronosticó.

En el caso de Massa, hay especialistas en comunicación del PT que siguen integrados a los equipos del Frente Renovador. Mientras que Kicillof priorizó en los últimos años un contacto directo con Lula, con quien se encontró en foros internacionales de fuerzas progresistas.

En el mismo combo con la celebrada victoria de Lula, en el peronismo ratificaron que la elección de Brasil consolidó una tendencia regional de polarización extrema entre ofertas de centroderecha y las vinculadas al “campo nacional y popular”. De ahí que la sobrevida política del dirigente más importante en la historia reciente de Sudamérica sea tomada como una proyección del PT hacia el PJ de cara a las elecciones presidenciales de 2027.