El peronismo, unido para que haya PASO: la reunión Cristina-Massa, advertencia a los gobernadores y Santilli contracara

Que el peronismo tiene todavía un caos interno es cierto. Se vio reflejado ayer: ni el Día de la Lealtad los juntó en el mismo acto. Pero tienen también dos premisas. Una: defender las PASO. Otra: intentar la unidad porque, si no, en 2027 gana Javier Milei.

Por estos tiempos en que aún hay divisiones y enfrentamientos, igual Sergio Massa, Axel Kicillof y Cristina Kirchner a través de su hijo Máximo operan todos para evitar la eliminación de las primarias. El status del poroteo fue uno de los temas de conversación entre la expresidenta y Massa el viernes, cuando el excandidato la visitó en San José 1111, según pudo confirmar LA NACION.

Sergio Massa, saliendo de San José 1111 el viernes Instagram

Mientras la Casa Rosada presiona a los gobernadores aliados a tiro de fondos para que le voten la supresión de las PASO, el peronismo coacciona con su metier: la política. Massa, Kicillof, Máximo Kirchner, pero también José Mayans, Juliana Di Tullio y Cecilia Moreau, rosquean para que los gobernadores no se plieguen a la Casa Rosada y les compliquen a ellos el ordenamiento para 2027.

Dicen los que saben que el kirchnerismo y el massismo adoptaron una postura común respecto de los gobernadores peronistas amigos de Milei. Les dicen algo así: si vos apoyás al Gobierno para eliminar las PASO y para buscar quebrarnos, con el objetivo de que el Presidente no te ponga un candidato en tu territorio, el PJ unido también puede ungir a alguien en tu provincia que te haga perder la elección igual.

Cristina Kirchner saluda a la militancia en San José 1111 el Día de la Lealtad Augusto Famulari

“Aquellos que colaboren con Milei tendrán que enfrentar en sus territorios a un compañero que les compita”, afirma una alta fuente de la oposición, que advierte: “Capaz les aparece una competencia de las propias entrañas, con apoyo de todos los sectores”.

En el mismo sentido, otra fuente lo resume así: “Vos nos querés hacer perder; nosotros te hacemos perder”.

En el kicillofismo la tesitura viene más por agitar el fantasma de Milei. Fuentes de ese espacio aseguran que el gobernador reitera a sus pares que no pueden respaldar cuatro años más de este presidente.

Kicillof encabezó el Día de la Lealtad junto a Magario y Espinoza en La Matanza MARIANO SANDA

El peronismo defiende las primarias porque sería la forma más sencilla de organizar la interna. “La PASO te resuelve entre los distintos perfiles. Ya dijimos que en 2027 los candidatos no se van a elegir a dedo y esto te convalida el liderazgo por los votos”, explica una fuente del espacio.

Para quienes dentro del peronismo sueñan con un gran frente anti Milei en el que puedan abrevar asimismo dirigentes que no hayan participado del gobierno del Frente de Todos (como Emilio Monzó, Martín Lousteau y Emiliano Yacobitti, o Miguel Pichetto), las primarias aumentarían las chances de una confluencia de ese tipo bajo el simple paraguas de la oposición al Gobierno.

Esa herramienta también le permitiría al peronismo ordenar el cierre en los cargos inferiores. Una fuente del espacio de Kicillof, que contiene en su armado a buena parte de los intendentes del conurbano, vaticina otro problema si las primarias se extirpan: “Si no sale la re-re, tenés a más de uno que va a querer postularse a intendente. La PASO es útil para competir juntos”.

En caso de que el cronograma electoral quede tal cual está, el peronismo -a diferencia de 2025- se evitará la discusión sobre si unifica o no la elección provincial con la nacional. Es que la ley bonaerense 14.086 establece en su artículo 2° que los comicios primarios se tienen que hacer “el mismo día” que el Poder Ejecutivo nacional convoque a las PASO.

Máximo Kirchner pasó el Día de la Lealtad junto a "Coqui" Capitanich en Chaco

Sin embargo, la oposición sabe que las provincias están cortas de giros, que los gobernadores precisan esos montos para propulsar sus gestiones en año electoral y que, finalmente, ellos definirán de acuerdo a qué les convenga para mantener su poder territorial.

“Sergio opera en favor de las PASO, pero el Gobierno también está jugando a fondo”, asumen en el massismo. En el kirchnerismo añaden: “Llegada hay con todos los gobernadores; el tema es que te escuchen”. La contracara de parte de Milei es el jefe de Gabinete, Diego Santilli.

Pese a eso, en las tres terminales de la oposición aseguran no ver el abismo si el Gobierno consigue los votos para dar de baja las PASO. Dicen que tiene que haber unidad igual.

Santilli busca convencer a los aliados de que le voten al Gobierno la eliminación de las PASO o al menos la suspensión en 2027 Presidencia

“Si no hay PASO, en todos los escenarios habrá que juntarse. Si no, es regalar la elección”, dice un dirigente cercano al gobernador.

“Ojalá haya unidad, el espíritu está. Tenemos vocación de diálogo y consenso. Máximo no está cerrado en el kirchnerismo duro. Los fue a ver a Coqui [por Jorge Capitanich], a Sergio Uñac, al Gitano [Quintela]... Estamos trabajando para que la unidad sea una de las posibilidades”, refiere una alta fuente del kirchnerismo.

“Si no hay PASO, tampoco es gravísimo. No anula la capacidad de éxito”, se convencen en el massismo.

En el Día de la Lealtad, Kicillof dijo que “el peronismo va a volver a gobernar la Argentina el año que viene”. Máximo Kirchner habló de cuál es “la mejor manera de ganar una elección”. Massa compartió un fragmento de un discurso de Perón y escribió: “La unidad es el camino a la victoria”.

Pero las diferencias siguen expuestas, las estrategias son distintas porque todos quieren liderar, y el diálogo continúa cortado entre Cristina y Máximo Kirchner con Kicillof.

LA UNIDAD ES EL CAMINO A LA VICTORIA pic.twitter.com/ko1Ta5Jd04 — Sergio Massa (@SergioMassa) October 17, 2026

¿Cómo competir juntos sin PASO? Una interna partidaria está fría en el peronismo; todavía no descartada, pero casi. No son pocos los que advierten que un alto nivel de fricción entre los candidatos podría derivar en una judicialización peligrosa institucionalmente para el PJ. Además, ven difícil organizarla.

Por ahora, las fuentes que hablaron con LA NACION vislumbran que -si no hay fórmula de unidad- se postulen distintos candidatos peronistas en las generales, pero organizados para que esa instancia sea una suerte de PASO hacia el balotaje, siempre que Milei no llegue a los 40 puntos. Por ahora no ven al Presidente ganando en primera vuelta. “El balotaje te ordena”, simplifican.

Para lograr eso, las tres vertientes peronistas coinciden en que deberán fijar “reglas” y establecer “confianza”, para que no sea una contienda descarnada a cielo abierto que eleve a Milei.

Un diputado plantea otra opción: que la PASO de la provincia de Buenos Aires no se elimine y oficie como interna del peronismo: “Si en la primaria a gobernador gana uno de los tres espacios, condiciona a las otras vertientes para cerrar en la nacional. Por ejemplo: si gana el gobernador de Massa, Kicillof se baja de la presidencial. Así para todos. La discusión se transforma en provincial”.

A pesar de que a tres años de Milei todavía no resolvieron sus desavenencias, una voz opositora se afianza a la unidad futura anclado en una frase: “El peronismo huele poder y se ordena”.