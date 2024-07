El picante cruce entre Manuel Adorni y una periodista española por el atentado contra Trump

Escuchar

Las repercusiones por el atentado contra el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, continúan, y en este caso llegaron hasta la Casa Rosada. En la conferencia de prensa que realiza de forma habitual, el vocero presidencial Manuel Adorni protagonizó un tenso cruce con una de las periodistas acreditadas en la Casa Rosada. El portavoz fue consultado por declaraciones de Javier Milei, quien vinculó el ataque en el acto de campaña estadounidense con una “desesperación de la izquierda internacional”.

Ana Delicado Palacios, corresponsal de la Agencia Sputnik, pidió explicaciones con relación al mensaje que publicó el Presidente en su cuenta de X, que decía: “ No sorprende la desesperación de la izquierda internacional que hoy ve cómo su ideología nefasta expira, y está dispuesta a desestabilizar las democracias y promover la violencia para atornillarse al poder . Con pánico a perder en las urnas, recurren al terrorismo para imponer su agenda retrógrada y autoritaria”.

Frente a este planteo -al que había respondido previamente Adorni ante la consulta de otro de los asistentes-, el portavoz explicó que, si bien no había hablado todavía con el jefe de Estado, y dijo: “La definición de Milei sobre la izquierda internacional siempre fue clara”. “Él siempre tiene una razón para decir lo que dice, considera que la izquierda mató a millones de personas a lo largo de la historia y que le hizo mucho daño al mundo libre”, agregó.

Todo mi apoyo y solidaridad al Presidente y candidato Donald Trump, víctima de un COBARDE intento de asesinato que puso en riesgo su vida y la de cientos de personas.



No sorprende la desesperación de la izquierda internacional que hoy ve cómo su ideología nefasta expira, y está… pic.twitter.com/iWN9Q7YFXX — Javier Milei (@JMilei) July 14, 2024

Además, mientras el Presidente se encuentra de regreso desde Estados Unidos en el marco de un viaje al evento que nuclea a multimillonarios en Sun Valley, Idaho, Adorni subrayó: “Es una postura que mantiene desde siempre y, como muchas otras, las va a sostener durante el resto de su vida. Lo que hizo la izquierda -ni hablar en la Argentina- es nefasto”.

Ante esto, la periodista reiteró su consulta y retrucó con que el atacante del expresidente de Estados Unidos era “un votante registrado republicano”. “No estaba al tanto de eso. Al principio se lo relacionó con un pasado comunista, pero me pongo en tema y se los comunico”, ratificó el portavoz, diferenciándose de los dichos del Presidente.

“ Aquí hubo un intento de magnicidio y no se lo atribuyó a la izquierda tradicional, ¿o sí? ”, cuestionó la periodista, refiriéndose al intento de asesinato que sufrió la expresidenta Cristina Kirchner en 2022, a lo que Adorni respondió tajante: “Eso es un tema judicializado acá, no sé si estabas al tanto. Nosotros en cuestiones que tengan un proceso judicial abierto no nos entrometemos”.

Finalmente, el vocero ratificó que no habrá opiniones oficiales del Gobierno sobre este tema “hasta que no termine el proceso judicial”. “Sobre este y cualquier otro caso”, cerró.

El mensaje del Gobierno tras el atentado a Trump

Tras el violento ataque que sufrió el expresidente de Estados Unidos Donald Trump durante un acto de campaña este sábado, el Gobierno repudió lo sucedido mediante un comunicado oficial emitido a través de la Oficina de Presidencia. De esta forma, se hizo un llamado a la comunidad internacional para condenar lo ocurrido y unirse “en la lucha contra los enemigos de la libertad”.

El escrito oficial del Ejecutivo llegó apenas unos minutos después de confirmarse que el candidato republicano para las elecciones de noviembre había sido herido en la cabeza por un tirador en el estado de Pensilvania. “El presidente Javier Milei expresó su más enérgico repudio al intento de asesinato contra el expresidente y candidato a la presidencia Donald Trump”, se afirmó en un texto difundido por redes sociales.

“La bala que rozó su cabeza no es solo un ataque a la democracia, sino a todos aquellos que defendemos y habitamos el mundo libre”, agregó. A su vez, reafirmó el “compromiso inquebrantable de la República Argentina con la defensa de la libertad, la democracia y los valores de Occidente”. En tanto, se hizo un llamado a la comunidad internacional para que se “condene enérgicamente este atentado y se una en la lucha contra los enemigos de la libertad”.

