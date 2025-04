Maximiliano Pullaro: “No le hace bien al país que le vaya mal al Presidente”

ROSARIO.-“¿Me das uno? Necesito dulce, no comí en todo el día”, dice Maximiliano Pullaro, mientras un colaborador le alcanza presuroso una bandejita de cartón repleta de alfajores. Ha pasado poco más de media hora de su triunfo en las elecciones del domingo a convencionales constituyentes, y el gobernador de Santa Fe se muestra algo cansado, pero satisfecho. “Fue un resultado muy contundente”, afirma, desparramado en un mullido sillón y ya con el 35 por ciento de los votos, casi veinte más que su perseguidor Juan Monteverde, del peronismo, y más lejos todavía de los candidatos de Javier Milei.

Enfático, y en un encuentro con tres medios nacionales, entre ellos LA NACION, Pullaro dice que la posibilidad de su reelección fue y será “sólo uno más” de los temas a debatir por la constituyente, pero aclara que si es reelecto “es porque hicimos las cosas más o menos bien”. Pragmático, se diferencia del gobierno libertario, aunque critica que haya “mucho economista enojado con Milei” y abre un compás de espera en relación a las medidas económicas anunciadas el viernes pasado por la Casa Rosada.

-¿Qué sensaciones le quedan después del resultado, de cara también a próximas elecciones?

-Fue un resultado muy contundente. Logramos una primer minoría sólida, 33 convencionales contra 11 del peronismo y 9 o 10 de La Libertad Avanza. Claramente es un triunfo categórico, lo que nos obliga a tener mucha humildad, ganar o tener una mayoría no te da la razón. Lo que tenemos enfrente amerita que podamos debatir mucho y tener la mejor constitución.

-De los temas que se van a debatir, ¿su reelección es el tema más conflictivo? ¿Cómo lo piensa manejar? ¿Tiene la mayoría para viabilizarla?

-Entendemos que ese será uno de los debates, para nosotros hay otros que la oposición no focalizó, como tener Ficha Limpia, terminar con los fueros parlamentarios para que los corruptos no puedan ser candidatos, terminar con los cargos hereditarios en empresas públicas, materializar el equilibrio fiscal y que la seguridad sea un derecho garantizado y que no sólo se hable de los derechos y garantías de los detenidos.

-¿Será sólo uno de los temas, entonces?

-Para nosotros lo más importante es la eliminación de los privilegios, y que la provincia tenga una estructura institucional que nos permita salir adelante.

-Fue el único gobernador que logró avanzar con la reforma constitucional, y el tema reelección siempre estuvo en escena. ¿La gente puede pensar que quiere otro mandato?

-Si compito por otro mandato no será porque tenga un mandato constitucional, si soy reelecto es porque la gente me vuelve a votar, porque las cosas están más o menos bien. No fue el tema de debate de esta constituyente, la oposición discutió temas que no estaban habilitados para debatirse.

-Tiene un vínculo con los gobernadores Llaryora y Frigerio. ¿Se puede pensar en una estrategia común, al menos en el Congreso?

-Tenemos estrategias conjuntas, creemos que hay que cuidar mucho el interior productivo. Trabajamos mucho con Martín y Rogelio, aunque eso está lejos de ser una alternativa electoral. Nos unimos por temas, como cuando vimos el aumento de las retenciones, diferentes puntos que perjudicaban a las provincias.

Martín Llaryora; Maximiliano Pullaro y Rogelio Frigerio gentileza

-¿Es una derrota de Milei el tercer puesto que obtuvieron?

-Esta es una elección provincial. Cada uno la puede leer como quiere, pero acá no se debatió el modelo nacional, ni el rumbo del Gobierno, sino principios y valores que van a quedar plasmados en el texto de la Constitución.

-Lo saludaron por su triunfo Martín Lousteau y Mauricio Macri, dos dirigentes que no tienen nada que ver entre sí. ¿Cómo lo logra?

-Acá en la provincia de Santa Fe tenemos un frente de once partidos, está el de Margarita Stolbizer y la Ucedé, y ahora se sumó el del gringo (Juan) Schiaretti. Es un frente muy amplio que pretende gestionar, se debate para resolver los temas. Lousteau es mi hermano, y Macri es el jefe político del partido de la vicegobernadora (Scaglia), es importante, un gusto que me haya saludado. Todos los partidos que componen Unidos son protagonistas de este triunfo, que realmente es contundente, no sólo por la cantidad de convencionales, sino porque ganamos en cada uno de los departamentos de la provincia.

-¿Habló con sus pares sobre el anuncio económico del Gobierno del viernes? ¿Hay apoyo al acuerdo con el FMI?

-No lo hemos charlado, pero sí hubo apoyo porque entendíamos que Argentina debía tener ese aval, nunca se lo negamos. Veremos como reaccionan los mercados con las medidas que se anunciaron.

-¿Qué expectativas tiene?

-Veo mucho economista enojado con Milei, creo que hay que abuenarse bastante, escuchar y dar una oportunidad. No le viene bien al país que le vaya mal al Presidente. Siento que cualquier medida que se toma, hay mucha gente enojada, que sale con criticas muy virulenta y no termina siendo tan así.

Maximiliano Pullaro tras su victoria electoral Gentileza

-¿Tienen ideas en común con el Presidente?

-Apoyo mucho el equilibrio fiscal, lo necesitábamos en Argentina. A veces me diferencio mucho cuando siento que no mira al interior productivo, al campo, la industria, los puertos, la infraestructura. Tenemos una oportunidad, pero si realmente invertimos, el equilibrio fiscal en sí mismo vale cero, vale la pena si esos recursos se vuelcan a infraestructura vial, energética, conectividad, si se logra que la industria pueda producir más y generar empleo. En sí mismo, el equilibrio es lo mismo que nada.

-¿Este resultado lo independiza un poco del Gobierno de cara a octubre?

-No, no. Soy una persona muy vinculada al partido (radical). Mi partido pierde dos diputados, el Pro tres, y el socialismo uno. Es difícil imaginar que vamos a sostener los seis, haremos lo posible para retener en octubre bancas que defiendan a Santa Fe en el contexto nacional.

-En la campaña afirmó que la nueva constitución no tendrá “un gramo de garantismo”. ¿No es contradictorio con la postura histórica de la UCR?

-¡Garantismo zaffaroniano dije! Hay mucha diferencia. Que ubiquen al delincuente en el lugar de víctima, eso solo se le puede haber ocurrido a (Eugenio) Zaffaroni, que lideró la teoría jurídica desde el 80 hasta hace un año atrás. Decimos eso, a veces uno extrema los argumentos para que puedan ser comprensibles, pero el tema central es no ubicar al delincuente en el rol de víctima, y la sociedad en el lugar de victimario. Necesitamos que los presos estén en la cárcel, plenamente custodiados, nos hizo muy mal en Santa Fe el garantismo. De ninguna manera eso significa no respetar las garantías constitucionales, pero necesitamos una constitución que cuide a los ciudadanos, y a quienes cometen delitos graves los tengo que aislar.

-La elección en Rosario fue clave, precisamente por el problema narco. ¿ Le hubiera gustado tal vez un poco más de apoyo? La Libertad Avanza ganó la banca departamental…

-Siempre uno quiere más (se ríe). Gané por una diferencia muy grande, en una elección legislativa o parecida, gané bien. Y yo no soy de acá, soy de Hughes, no soy rosarino, no es mi círculo social, competí contra rosarinos y les gané. Siempre esperé estar alrededor de los treinta puntos y estuvimos ahí. En política ganaste o perdiste, no hay empate, y nosotros ganamos por veinte puntos, tenemos 33 convencionales contra 11 del PJ y La Libertad Avanza 9 o 10. Con eso iremos a discutir, estamos contentos.