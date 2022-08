El PJ bonaerense invitó a Cristina a su congreso y rechazó el “clima de hostigamiento y persecución”

LA PLATA.- Con Máximo Kirchner a la cabeza, el PJ bonaerense no le puso hoy fecha a una marcha para apoyar a Cristina Kirchner después de que le pidieran 12 años de prisión en la causa Vialidad. Pero en una reunión a puertas cerradas en la sede central de la fuerza, en La Plata, convocó a la vicepresidenta para que hable en el congreso partidario que tendrá lugar el próximo 3 de septiembre.

“ Un día puede ser una persona, otro día puede ser otra persona . Las ideas económicas que ellos expresan necesitan de la supresión de aquellos que resisten políticas que excluyen a la mayoría del pueblo. No solo se trata si van o no por una persona, sino porque lo que representan esas personas ”, advirtió Máximo Kirchner ante funcionarios, legisladores y sindicalistas que integran el consejo partidario.

En un comunicado, el PJ bonaerense rechazó el “clima de hostigamiento y persecución” que, a juicio de los dirigentes peronistas de la provincia, “se repite el recurso de acusar de corrupción sin pruebas” y de “avanzar en juicios plagados de irregularidades que luego se amplifican a través de los medios de comunicación que defienden intereses contrarios a los de las mayorías populares”.

Según pudo saber LA NACION en la ciudad capital bonaerense, la idea de la marcha aún no se corporizó porque, sobre todo La Cámpora -que conducen Máximo y Andrés Larroque- advirtió que no es momento de mostrarse desorganizados o con movimientos espasmódicos. En cambio, gana fuerza en el PJ provincial la consigna de que la acusación fiscal debe considerarse un “ataque a la democracia” .

Uno de los consejeros que puso palabras a esta idea fue justamente “el Cuervo” Larroque, ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense. “Toda la sociedad y el peronismo en particular están movilizados por esta situación, que no es sólo contra Cristina sino contra todo el peronismo y la democracia . Hay una movilización desde La Quiaca hasta Ushuaia. Estamos en organizando este impulso que se ha generado”.

Nadie lo dijo en voz alta este jueves en La Plata, pero el termómetro del kirchnerismo en la calle empieza a registrar que los movimientos sociales del conurbano podrían restar su fuerza a una movilización, como una vendetta a la propuesta de Cristina a favor de un mayor control de los planes sociales, que a su juicio están tercerizados. En ese contexto habló Máximo Kirchner para “ordenar el mensaje” , deslizaron fuentes partidarias.

El nuevo ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, al ingresar hoy a la sede del PJ provincial Télam

Contra la Justicia

Máximo Kirchner no solo rechazó la actuación de jueces y fiscales en la causa Vialidad, sino que también se refirió al “comportamiento de un sector del Poder Judicial ”. El diputado dijo: “Habilitaban importaciones por más de 1.500 millones y empiezan a ocupar ya no el lugar que tienen lógicamente en un sistema republicano, sino que administran el Estado , dicen qué se puede importar y qué no, y de esa forma causan perjuicio en las arcas”.

Entre los presentes estuvieron los ministros nacionales Gabriel Katopodis, que es el secretario general del PJ bonaerense, y Juan Zabaleta; la directora del Anses, Fernanda Raverta; los ministros bonaerenses Cristina Alvarez Rodríguez; Julio Alak y los propios Larroque y Correa. También estuvieron los intendentes de La Matanza, Fernando Espinoza, y de Quilmes, la camporista Mayra Mendoza.