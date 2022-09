El Presidente encabeza una reunión de gabinete tras el atentado contra Cristina Kirchner

Tras el atentado contra Cristina Kirchner, el presidente Alberto Fernández encabeza una reunión de gabinete para analizar lo que ocurrió ayer en la puerta del domicilio de la vicepresidenta y las acciones a tomar.

Según confirmaron fuentes oficiales, participan del encuentro el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y todos los ministros, con excepción de Jorge Ferraresi (Hábitat), que decidió quedarse en Avellaneda para “armar la movilización” a la Plaza de Mayo.

“Estamos en uno de los días más difíciles por la conmoción que vivimos todos”, dijo la portavoz Gabriela Cerruti. “Es un día muy difícil cuando uno piensa lo que podría haber pasado y esperamos estar a la altura. La convocatoria a Plaza de Mayo viene de distintos sectores. La democracia y la paz se defienden en la calle”, afirmó.

En diálogo con El Destape, la vocera presidencial argumentó que el objetivo de la movilización que se anunció para este mediodía es para “darle un abrazo colectivo a nuestra vicepresidenta”. Y agregó: “Se cruzó un límite en la Argentina y pasando este momento tan negro, esperamos que se puedan sacar buenas conclusiones de lo que sucedió”.

El canciller Santiago Cafiero también se refirió a lo que ocurrió. “Fue sembrar odio, cosechar odiadores y esto es lo que sucedió. No estaríamos conscientes de lo que pasó si solo asignamos asignamos esto a un loco suelto, me parece que no es real, no es verdad. Es un reflejo de una sociedad violenta”, dijo el ministro, uno de los hombres más cercanos al jefe del Estado.

Ayer, tras el atentado, antes de la cadena nacional, el ministro coordinador adelantó la convocatoria de esta mañana. “Hoy más que nunca tenemos la obligación y la responsabilidad de defender la democracia, el diálogo, los consensos y la paz social”, sostuvo Manzur.