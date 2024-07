El presidente Javier Milei dará respaldo al reclamo de justicia por el atentado a la AMIA

Escuchar

El miércoles pasado, dos ministros nacionales presentaron el proyecto de Juicio en Ausencia, que permitiría juzgar a los ex y actuales funcionarios del régimen iraní, involucrados en el atentado a la AMIA. Dos días después, el Gobierno incorporó a la organización terrorista Hamas, que el 7 de octubre pasado atacara territorio israelí desde la franja de Gaza, al listado de organizaciones terroristas, que desde 2019 también integra la organización Hezbollah, acusada por la Justicia argentina de haber cometido el atentado contra la sede la mutual judía.

A punto de cumplirse tres décadas de aquel ataque, que destruyera el edificio comunitario y dejara como saldo 85 muertos y varios centenares de heridos, el presidente Javier Milei cerrará el círculo con otros dos contundentes gestos hacia la comunidad judía, el Estado de Israel y contra el terrorismo internacional, con su participación en dos actos.

El miércoles, el Presidente prevé participar del cierre de una conferencia internacional sobre seguridad y terrorismo, organizada por el Congreso Judío Mundial y el Congreso Judío Latinoamericano, y que compartirá con sus pares del Mercosur, Luis Lacalle Pou (Uruguay) y Santiago Peña (Paraguay), dos de los presidentes que esperaron, sin éxito, su presencia en la cumbre del mercado común, en Asunción.

Fuentes de la organización del evento contaron a este diario que habrá, durante la jornada en el hotel Hilton, distintos paneles, que coordinarán ministros como Patricia Bullrich (Seguridad), la canciller Diana Mondino, y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y de los que participarán los delegados para el antisemitismo de distintos países, entre ellos Débora Lipsdtadt, enviada del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y Katharina von Schnurbein, coordinadora en ese ámbito de la Unión Europea. También estará en Buenos Aires Jonathan Greenblatt, director de la Antidifamation League (ADL), quien este lunes compartirá una charla en la Facultad de Derecho, junto al titular de la DAIA, Jorge Knoblovits.

En la tarde del miércoles, Milei compartirá un inédito panel con Peña y Lacalle Pou, quien según confirmó LA NACION regresará a Montevideo esa misma noche. “No hay rencores”, ironizaron desde la diplomacia nacional, aunque no olvidan que Lacalle Pou recordó que Milei “debería estar acá”, en referencia al plenario de presidentes, del que sí participó la canciller Mondino.

El jueves, el Presidente estará en el acto central de la comunidad judía, organizado por la AMIA y la DAIA en la calle Pasteur, y de la que participarán, como cada año a las 9.53 de la mañana, familiares de las víctimas y presencias internacionales, en un número superior al de anivaersarios anteriores. El año pasado, Milei estuvo, como diputado nacional y pre-candidato a presidente, en el aniversario númer 29 del atentado.

“El terrorismo sigue, la impunidad también”, es el lema del acto central de recordación este año, en el que también estará el presidente de Paraguay, y dónde se prevén los discursos del titular de la entidad, Amos Linetzky y un familiar en representación de las víctimas.

Antecedentes

Desde la campaña electoral que lo depositó en el sillón de Rivadavia, Milei no dejó de dar señales de acercamiento y apoyo a Israel y la comunidad judía. Su primer viaje al Exterior, luego de asumir, incluyó un encuentro con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, visita en la que anunció su disposición a trasladar la embajada argentina desde Tel Aviv hacia Jerusalén, y de calificar como organización terrorista a Hamas, luego de su ataque al sur de Israel.

Javier Milei, en el Muro de los Lamentos, durante su viaje de febrero último Télam

Mientras el traslado de la embajada parece estancado, Milei cumplió con la segunda promesa el viernes, cuando el Gobierno llevó a cabo el anuncio formal de la incorporación de Hamas al listado, un antiguo reclamo de las instituciones de la comunidad judía que continúa el camino iniciado por el gobierno de Pro, cuando se generó la adhesión argentina a los listados internacionales de organizaciones terroristas, y se incorporó allí a Hezbollah, responsable según la Justicia del ataque de julio de 1994.

En relación al juicio en ausencia, el Gobierno retomó iniciativas anteriores-hay tres proyectos de ley similares en el Congreso-aunque se trata del primer proyecto enviado-y apoyado-desde la cima del poder en el país, días antes del nuevo aniversario del ataque terrorista.

“Este es un proyecto contra la impunidad y el memorándum con Irán que ya no existe más porque fue declarado inconstitucional por la Corte. Era un pacto de impunidad, así que esto no es un cambio geopolítico sino una decisión de un gobierno que va a trabajar para que en la Argentina no haya más impunidad”, dijo Bullrich el miércoles, durante la presentación del proyecto, en Balcarce 50. En una semana especialmente sensible en lo económico, el Presidente prevé reforzar su apoyo a la comunidad judía e Israel.