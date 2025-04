El massismo insiste en mantener la unidad del peronismo para “enfrentar el gobierno de Milei”

El titular del Banco Provincia y referente del Frente Renovador, Sebastián Galmarini, le bajó el tono a la polémica desatada dentro del PJ tras el desdoblamiento de las elecciones legislativas provinciales, anunciado por el gobernador Axel Kicillof, y descartó una “ruptura” dentro del espacio. En ese sentido, el dirigente respaldó las recientes declaraciones de Sergio Massa e instó a “mantener la unidad” del partido para “enfrentar al Gobierno”.

“Massa nos pide que sigamos trabajando para mantener la unidad, lo que tenemos que pensar es construir una alternativa para ganarle a Milei y terminar con un gobierno que sigue ajustando y profundizando problemas”, reclamó Galmarini. “Nuestra mirada requiere de un peronismo, una oposición, lo más unida posible para enfrentar esta estructura alocada a la que nos ha acostumbrado este gobierno”, insistió luego.

Bajo esa misma línea, el director del Banco Provincia desestimó cualquier tipo de ruptura dentro del peronismo. “Axel ha tomado una decisión que ha generado mucha ida y vuelta, con muchas diferencias, pero ya está resuelto”, aseguró el exsenador bonaerense.

Y en alusión a las elecciones legislativas afirmó: “Vamos a trabajar hasta el último día para intentar construir un acuerdo e ir lo más sólidos y juntos posibles para enfrentar a Milei”.

El massismo reclamó por unidad en el peronismo

Las declaraciones de Galmarini se dan luego que este sábado Massa encabezara un encuentro en San Fernando donde, previo a la decisión de Kicillof, había arrojado una suerte de definiciones sobre la posición que debía tomar el peronismo respecto de las elecciones legislativas. “Tenemos que contribuir a que haya unidad y una alternativa al Gobierno. Es la responsabilidad que tenemos y cada uno debe construirla”, indicó Massa.

“Yo no sé si es con concurrencia o con desdoblamiento posterior, o anterior, pero hay un paso previo que es: ¿Hay o no hay vocación política para construir un proyecto colectivo? ¿Es en unidad? ¿Es representante de un sistema de valores distinto al de este Gobierno, sí o no? Bueno, después discutamos la táctica”, llegó a plantear el excandidato presidencial, durante las horas previas al anuncio que hizo Kicillof, contrario a la voluntad de la expresidenta Cristina Kirchner, que demandaba por elecciones concurrentes.

Incluso, la senadora provincial Teresa García, de diálogo directo con la expresidenta Cristina Kirchner, llegó a deslizar la intención de postularse por la tercera sección electoral si Kicillof finalmente concretaba su voluntad de desdoblar la votación.

Una vez confirmado el anuncio, fue la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, quien se refirió a la posibilidad de que la expresidenta oficialice su posible candidatura a diputada provincial por la tercera sección electoral. “Hay un escenario a construir y Cristina lo planteó claramente: si hay desdoblamiento de las elecciones, ella está dispuesta a ser candidata. Si hay diferencias, las tiene que dirimir una elección, la gente tiene que elegir y cada uno tendrá sus representantes”, analizó.

Además, Mendoza cuestionó en duros términos al gobernador bonaerense, a quien acusó de “cortarse solo y determinar un calendario electoral”. Y tras ello arremetió: “Estamos completamente sorprendidos porque estuvimos reunidos el domingo más de ocho horas y esto no era lo que habíamos cerrado. No estamos en un momento en que podamos hacer ir a votar a la gente más de una vez; es una decisión unilateral que no es del todo buena en este contexto”.

Por último, la intendenta de Quilmes y referente de La Cámpora le endilgó a Kicillof haberse comportado de forma “individual” y de manera “casi caprichosa”.

“Axel es un hombre grande, es el gobernador de la provincia de Buenos Aires; sabe lo que hizo. Nunca en la historia de la provincia se desdobló la elección y estoy, en algún punto, dolida. No puedo creer que Cristina [Kirchner] pida algo pensando en el bien de todos y él termine haciendo otra cosa”, concluyó al respecto.

LA NACION