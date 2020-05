Kicillof y Alberto Fernández volverán a encontrarse hoy en un acto con gestos políticos

LA PLATA.- El presidente Alberto Fernández visitará este mediodía a Axel Kicillof en una fuerte señal de respaldo político al gobernador y a los intendentes del Gran Buenos Aires.

Estos alcaldes enfrentan hoy la situación más dura en la lucha contra el COVID- 19. No sólo se expanden los focos de contagio en barrios populares y asentamiento, sino que afrontan, además, una dura situación económica en sus distritos con más del sesenta por ciento de la población por debajo de la línea de pobreza y dificultades para pagar sueldos de empleados públicos.

Hoy el Presidente llegará con anuncios de ayuda para obras de infraestructura municipal, para dinamizar la economía por unos 2000 millones de pesos.

Se espera que lleguen al menos unos 200 o 300 millones de pesos, a cada comuna , para realizar pequeñas obras como arreglos de hospitales, bacheos o reparación de escuelas donde funcionan comedores escolares.

La idea es promover el empleo mediante el trabajo de unas 200 personas por cada distrito, con micro intervenciones para sostener economías cada vez más frágiles.

Los alcaldes ya recibieron ayuda del Estado provincial para pagar un tercio de los sueldos de empleados en abril, pero dicen que no les alcanza. Ahora esperan desembolsos de efectivo para pagar sueldos de mayo. La recaudación municipal cayó más del 40 por ciento. Y la nomina salarial no se puede afrontar sin ayuda del gobierno central en la mayoría de las comunas.

Barrios populares

En tanto crece la inquietud por la expansión de la epidemia en los barrios populares.

Anoche quince intendentes de la zona sur del Gran Buenos Aires mantuvieron una tele conferencia con el gobernador y con el jefe del bloque de diputados nacional, Máximo Kirchner .

Juntos hicieron un repaso sanitario de la región a partir del foco de infección que se registró en casi un centenar de pobladores de Villa Azul. "Esto es un caso particular por contagio en partido de fútbol. No hay manera de parar el foco si no se aísla. Pero no es una receta que se pueda trasladar fácilmente. No se puede hacer en simultáneo en demasiados barrios populares", se admitió en esa conversación.

Ayer el viceministro de Salud de la provincia, Nicolás Kreplak y el ministro de Seguridad, Sergio Berni habían deslizado que el modelo de aislamiento comunitario podría repetirse, ante nuevos brotes de COVID- 19.

No pasará mucho tiempo antes de que se repita en otros de los 1800 asentamientos, se admite en el interior de su gabinete.

"Estamos en la curva de ascensos de casos- dijo ayer Kreplak. Cuando encontremos otro lugar vamos a tener que tomar medidas de aislamiento estricto", informó el funcionario.

Hasta el momento se hicieron controles en 48.451 personas, de 22 barrios populares de la provincia de Buenos Aires. Es un índice de revisión médico bajo: apenas fue entrevistada el 11 por ciento de la población de 429.000 familias que suman dos millones de personas de barrios humildes.

El brote en Villa Azul, donde se confirmaron 99 casos de Covid-19, encendió la luz roja en el gobierno de la provincia.

Kicillof encontró dificultades para trasladar a toda una población en los centros de aislamiento que tenía montados, por ejemplo en la Universidad de Quilmes. Hay una sencilla razón que lo impide: la población que tiene síntomas leves se niega a dejar sus casas y sus pertenencias en los lugares más vulnerables. Obligarlos a traslados masivos sería enfrentar la rebelión entera de barrios humildes.

A partir de ahí el gobernador tomó la decisión, entonces, de bloquear accesos con unos 300 uniformados que se ocupan de llevar comida, medicina e insumos al interior de la población.

Mas controles

Los operativos para la detección temprana en las villas se intensificarán esta semana. Hoy habrá operativos en villa Azul, de Quilmes, Avellaneda; en la villa nueve de Julio de La Matanza; en Don Orione de Almirante Brown y en San Isidro.

Mañana los controles serán en los mismos barrios y sumarán el barrio 30 de Agosto, de Lomas de Zamora. El jueves y viernes se extenderán en el barrio Ejército de los Andes, conocido como Fuerte Apache, de Tres de Febrero.

Berni admitió que es previsible hallar nuevos focos de trasmisión de la enfermedad: "Sería lo esperado, raro sería que no se repita", sostuvo el funcionario tras destacar que el gobierno trabaja en testeos en el barrio vecino a ese asentamiento, Villa Itatí.

Hasta hoy se registran 4219 contagios de Covid -19 en toda la provincia de Buenos Aires. Hay 1179 personas recuperadas. 1264 personas internadas. 67 en cuidados intensivos. Y 193 fallecidos.