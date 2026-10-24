El primer ministro británico y el presidente de Chile hablaron sobre Malvinas

Un comunicado oficial de Downing Street, informó sobre una charla telefónica que mantuvieron hoy el primer ministro británico, Andy Burnham, y el presidente de Chile, José María Kast, donde hablaron de “fortalecer los vínculos de cooperación y desarrollo en ámbitos relacionados con la defensa, la seguridad, la ciencia y el comercio”. El tema Malvinas estuvo en la conversación cuando Burnham le pidió apoyo a su par trasandino para garantizar que los habitantes de las Islas Malvinas conserven la capacidad de ejercer el derecho a la autodeterminación.

Según el comunicado del gobierno británico, “los dos líderes dialogaron sobre los crecientes vínculos culturales, científicos y entre los pueblos de ambos países, y el impacto positivo que esto ha tenido en las oportunidades de inversión e infraestructura. Reconocieron las oportunidades comerciales aún sin explotar entre las dos naciones y coincidieron en la necesidad de estrechar los lazos comerciales”.

Chile's President Jose Antonio Kast speaks during the 81st session of the United Nations General Assembly at United Nations headquarters, Tuesday, Sept. 22, 2026. (AP Photo/Heather Khalifa) Heather Khalifa - FR172147 AP

El diálogo directo entre Burnham y Kast llega una semana después de que, como anticipó LA NACION, el embajador británico en Chile, David Concar, recorriera Punta Arenas junto al alcalde Claudio Radonich para destacar “la cooperación entre la Armada británica y la Armada de Chile”, y respaldar la infraestructura antártica combinada, pero también, como una manera de oficializar la ruta marítima comercial Punta Arenas-Puerto Argentino, encargada a la empresa naviera Eastern Island.

Medios británicos revelaron, además, que Burnham mantuvo una conversación en idéntico sentido con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a quien le remarcó la importancia de “respetar el derecho de los habitantes del archipiélago a desarrollar sus recursos naturales”.

De esa manera Burhman busca contener las presiones impulsadas por la Argentina en el Tribunal del Mar de Hamburgo, y alertar sobre la sombra de inseguridad jurídica que tendrían las empresas estadounidenses que podrían ser sancionadas por Argentina por cooperar directa o indirectamente con la explotación petrolera en Sea Lion, más allá de las encargadas del negocio, como son el consorcio israelí Navitas Petroleum y su socio británico Rockhopper Exploration.

Engineer Andres Montero speaks during the Falklands Islands–Punta Arenas Business Fair, in Punta Arenas, Magallanes Region, Chile on September 28, 2026. Businesspeople from Chile and the Falklands Islands meet in Punta Arenas, southern Chile, to finalize details for a new commercial shipping route scheduled to open between November and December 2026. (Photo by Claudio MONGE / AFP) CLAUDIO MONGE - AFP

La sintonía entre ambos gobiernos se vio reflejada esta semana, cuando el canciller chileno Pérez Mackena visitó Londres. Allí mantuvo distintas reuniones con funcionarios del Reino Unido, de las que se llevó una propuesta de colaboración para que Chile fabrique fragatas de guerra en la región de Magallanes.

La oferta existió y fue confirmada por medios especializados chilenos y fue realizada por la compañía británica Babcock International Group, que ofreció a Chile transferir tecnología para comenzar a construir en el país fragatas de combate Arrowhead 140. La oferta de fragatas pesadas comenzó a edificarse a principios de mes cuando el exvicealmirante de la Royal Navy y director ejecutivo de Babcock Marine, Nick Hine, visitó Chile para ofrecer formalmente la construcción de esas naves en los astilleros de Asmar.

Todo el tema genera preocupación en la Argentina. Hace unos días el ministro de Defensa chileno, Fernando Barros, habló de “dos siglos de soberanía en las islas de parte de un país amigo como es el Reino Unido”, y nunca utilizó el término “colonialismo”. Días después, Barros, anunció una especie de relanzamiento y desarrollo para la región de Magallanes, confirmando la relación comercial con las islas Malvinas, restableciendo la ruta marítima y comunicando que su gobierno va a duplicar el presupuesto de defensa para la región, elevándolo a 2.885 millones de dólares.

La estrategia de seducción de parte del Reino Unido sobre Chile, ofreciendo desarrollo militar y económico en el pacífico sur, está relacionada con la necesidad de tener un socio continental que sirva de apoyo a los intereses de las Islas Malvinas, mucho más si la explotación petrolera offshore en Sea Lion no se frena en los próximos meses.