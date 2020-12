Pro presentó un proyecto de ley para aplicar el sistema de boleta única de papel en las elecciones de 2021 en todo el país Fuente: Archivo - Crédito: Ricardo Pristupluk

Cuando faltan pocos meses para que comience la campaña electoral y todavía con un manto de duda sobre si se realizarán las PASO, Pro propuso cambiar el sistema de votación: dejar atrás las tradicionales papeletas e implementar la boleta única de papel.

La propuesta la hizo el vicepresidente del partido y diputado nacional por Santa Fe, Federico Angelini, quien presentó un proyecto de ley. "El sistema actual de boleta sabana claramente está en su limite, obsoleto. Permite hacer trampa con distintos artilugios, no es sustentable porque se utilizan de miles de kilos de papel y es mucho más caro que el sistema de boleta única", explicó el diputado en diálogo con LA NACION.

Pro considera que la boleta única de papel disminuye el gasto electoral, agiliza el conteo y fiscalización y elimina las listas colectoras, aquellas que tienen a un mismo candidato en varias boletas. Además, argumenta que este sistema respeta la igualdad entre los espacios, más allá de cual sea su nivel de representación.

El escenario es difícil porque se requiere un acuerdo amplio en el Congreso para avanzar con la iniciativa y el peronismo no estaría dispuesto a acompañar. "Si vas a cambiar los sistemas de votación tenés que hacerlo con la tiempo suficiente", dijo a este diario Jorge Landau, histórico apoderado del PJ. Y agregó: "Tenés que ser muy cuidadoso con los mecanismos que vas a introducir cuando son innovadores para que no se distorsione la manifestación de la voluntad popular. Queda muy poco tiempo para terminar el año. ¿Qué vas a hacer? ¿En marzo te vas a ocupar de ver cómo vas a cambiar las condiciones del proceso electoral? Creo que es un error. Está destinado al fracaso".

Angelini dice, en cambio, que podría aplicarse el nuevo sistema en 2021. "Quiero instalar el debate y ojalá se pueda aplicar. Sí, se puede. En Santa Fe se aprobó en diciembre de 2010 y en junio de 2011 ya se eligió gobernador con este sistema y no hubo problemas en la implementación", aseguró Angelini.

El sistema que propone Pro está basado en la experiencia de Santa Fe, en la que se entrega al votante una boleta por cada categoría. Si se elige gobernador, diputados, senadores, intendentes y concejales, la persona recibe cinco papeletas distintas en las que puede elegir con una lapicera a cada candidato. No es igual a la que se aplica en Córdoba, que es una sola boleta en la que el votante tiene una opción de elegir la lista completa.

El espacio que lidera Patricia Bullrich sostienen que la boleta única dejaría atrás algunos viejos trucos para manipular la jornada electoral, como el robo de boletas, el uso de papeletas apócrifas y el voto en cadena.

Sin embargo, ningún sistema de votación es infalible y siempre surgen estrategias para influir en el proceso. "Esto no quiere decir que no vaya a haber fiscalización, que tiene que haber. Lo que no necesitás es una enorme cantidad de fiscales durante 12 o 14 horas en el día de la votación", sostuvo Angelini.

En ese sentido, el proyecto señala que el cambio hacia un sistema de boleta única podría ser el primer paso para implementar tecnología en el proceso de votación como hizo la ciudad de Buenos Aires -para los comicios en los que no vota alineada a Nación-, donde ya hay experiencia de elecciones con boleta única electrónica, aunque todavía genera disidencias entre los espacios políticos.

"La boleta única en papel se convertirá en piedra basal fundamental para el diseño de futuras políticas públicas respecto al sistema eleccionario de nuestro país, convirtiéndose en un paso necesario sobre el cual construir sistemas de votación electrónicos", dice el texto.

Además, Pro sostiene que, con este proyecto, se agilizaría la labor de la Justicia Electoral y de los partidos políticos en cuanto al diseño, aprobación, impresión y presentación de boletas, así como también en cuanto a la logística de la distribución de las mismas en las mesas electorales.

