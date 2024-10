El titular de la Anses aseguró que el ajuste sobre las jubilaciones es una “sensación”

Escuchar

El titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Mariano de los Heros, aseguró este viernes que el ajuste que sufrieron las jubilaciones desde el comienzo del gobierno de Javier Milei es una “sensación”. Dijo esto a partir de una cita al exjefe de Gabinete Aníbal Fernández, quien había expresado durante la administración de Néstor Kirchner que había una “sensación de inseguridad”. En tanto, ratificó el bono de $70.000 para quienes cobren la mínima durante todo 2025 y responsabilizó al gobierno de Alberto Fernández por la crisis en el sistema previsional.

“Como diría Aníbal Fernández, me parece que es una sensación esa” , insistió De los Heros cuando fue consultado sobre si el ajuste había recaído sobre los jubilados en lugar de la “casta”.

En diálogo con radio Mitre, continuó: “La realidad no tiene nada que ver con eso, Anses representa en el gasto público total del país en el presupuesto 2025 el 45%. Es un 15% superior al de 2023. Claramente hay una responsabilidad social y una sensibilidad social del Gobierno que se expresa en los números, de dedicar los fondos disponibles, que no son infinitos, sin intermediarios, a la población más vulnerable”.

“La ley de movilidad que sacamos en abril en realidad lo que hizo fue parar la caída e ir adecuando mensualmente las jubilaciones y pensiones de acuerdo al índice de inflación. De hecho, el año va a terminar con un incremento real, no ficticio, del 11% y se proyecta un incremento del año próximo del 4%”, indicó al afirmar que las jubilaciones le van a ganar en “un 11%” a la inflación este año.

En otro tramo de la entrevista, siempre con reproches a las administraciones kirchneristas y con elogios a Milei, Mariano de los Heros admitió una crisis en el sistema previsional. “La primera noticia, que no es poco, es que no van a seguir perdiendo [los jubilados]. Es innegable que tienen una situación como en toda la Argentina. Estamos mal, estamos en una emergencia que no generó este gobierno. Tiene larga data, viene de hace 20 años, tenemos un régimen previsional quebrado y que se ha profundizado”, dijo.

En esa misma línea, insistió en las reformas económicas libertarias para generar crecimiento y así aumentar el poder adquisitivo. “A partir de esa base tan crítica y de emergencia, lo que podemos decirle a los jubilados es que paramos de caer y estamos empezando a levantarnos. ¿Es suficiente? No. Por eso el Gobierno está generando las bases macroeconómicas para volver al sendero del crecimiento y desarrollo de la economía, que es la única manera de garantizar un sistema previsional y asistencial sostenible, porque todo lo demás ha sido producto de la fantasía que genera la inflación”, sumó el funcionario.

