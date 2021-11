Elecciones 2021: la votación del hombre chancho, un dinosaurio y otras perlitas de la jornada

Este domingo electoral no tuvo a los candidatos como únicos protagonistas de la jornada. En los comicios se destacaron algunos personajes que dieron que hablar. Un hombre de traje con máscara de chancho esperó al expresidente Mauricio Macri, un dinosaurio votó en Rosario, y dos guardias de El juego del calamar esperaron al candidato del Frente de Todos Leandro Santoro en la puerta de la escuela en la que sufragó.

El hombre chancho

Mauricio Macri votó en una escuela de Palermo Mauro Alfieri

Cuando el expresidente Mauricio Macri llegó a votar esta mañana a Palermo, fue recibido por un hombre que traía una máscara de chancho. “Soy candidato a diputado por el partido por la liberación, pero no puedo hablar por la veda. Soy la representación de todos los que se acomodan en la política argentina. Me llamo Chancho Blanco”, dijo a LA NACION mientras esperaba al exmandatario.

El personaje, vestido de traje gris, también se robó las miradas con curiosos pases de baile. En un primer momento, el hombre apareció en la facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) cuando el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta iba a votar.

El juego del calamar

En una escuela electoral de San Cristóbal aparecieron dos personas disfrazadas de El juego del calamar Twitter

El primer candidato a diputado del Frente de Todos por la ciudad de Buenos Aires, Leandro Santoro, también estuvo escoltado por personas disfrazadas. Fuera del Colegio Mater Admirabilis en San Cristóbal, donde votó el referente del oficialismo, lo esperaron dos hombres con el traje de los guardias de la serie coreana El juego del calamar.

Cuando la Policía de la Ciudad los interceptó y les pidió que se identificaran, los personajes vestidos de rojo y con el rostro cubierto con una máscara negra indicaron ser actores contratados por un canal de televisión. De igual forma sarcástica respondieron ante cada pregunta que la prensa les hacía.

El dinosaurio rosarino

Un dinosaurio votó en Rosario Twitter

Otro personaje se apareció este mediodía en la zona sur de Rosario, en la Escuela Santa Isabel de Hungría, ubicada en Cafferatta al 4000. En este caso, un hombre personificó a un dinosaurio y se sacó fotos con el resto de los electores.

Luego de hacer la fila, se presentó ante las autoridades de la mesa 5553 con una especie de DNI que tenía escrito: “Dinorey Zapata, raza Tiranosaurio, sexo masculino, nacionalidad argentina y fecha de nacimiento de hace 65 millones de años a. C.”.

El preso tucumano

Un hombre disfrazado de preso fue a votar en Tucumán Twitter

Al este de Tucumán, un hombre de 28 años fue a votar disfrazado de preso para manifestarse contra “la inseguridad”. El personaje denunció que las fuerzas de seguridad no le permitieron ingresar al cuarto oscuro por la forma en la que estaba vestido.

“Fui disfrazado para expresar mi inquietud porque hay mucha inseguridad”, dijo Emanuel Villareal a los medios locales, tras abandonar la Escuela Técnica N°1 de Ingenio Lastenia. Además, comentó que la policía lo dejó ingresar al colegio, pero cuando se disponía a entrar al cuarto oscuro llegó personal de Gendarmería y le pidió que se retirara. Más tarde, según precisó, volverá a votar sin el disfraz “para evitar una sanción”.

El nombre del bebé presidencial

El Presidente Alberto Fernández y la Primera Dama Fabiola Yañez, emitieron su voto en la UCA de Puerto Madero. silvana colombo

Luego de votar, el presidente Alberto Fernández, acompañado por la primera dama, Fabiola Yañez, respondió algunas preguntas ante la prensa, en Puerto Madero. Además de las consultas habituales sobre sus actividades durante la jornada electoral, lo interpelaron por el embarazo de su mujer.

“Eso es un temazo, no lo hemos resuelto. Fabiola está muy bien, con su panza creciendo”, respondió Fernández frente a la consulta sobre el nombre que tendrá el hijo que esperan.

López Murphy, entre la fiscalización y las selfies

El candidato Ricardo López Murphy fue fiscal de mesa en Recoleta

El cuarto candidato en la lista de diputados de Juntos por el Cambio en la ciudad de Buenos Aires, Ricardo López Murphy, se mostró satisfecho con su tarea como fiscal en una mesa del Colegio Champagnat de Recoleta, pero se destacó con las selfies que le pidieron sus compañeros de mesa.

“Debo confesar que la relación con todos los fiscales ha sido cordial. No es habitual que un candidato de los más notorios esté fiscalizando, así que me he sacado selfies con los propios y con los adversarios”, explicó a la prensa, aunque aclaró que al mediodía iba a dejar su puesto para ir a monitorear el desempeño de los republicanos en todo el país.

El candidato con DNI exprés

El candidato a senador Carlos Linares

En un primer momento, el candidato a senador nacional por el Frente de Todos de Chubut Carlos Linares había informado que no podría votar porque había perdido el DNI. Sin embargo, esta mañana sorprendió al presentarse en la escuela 105 de Comodoro Rivadavia.

“Me pasó lo que le pasa a cualquiera, perdí el documento pero pude hacer el trámite exprés en el aeropuerto de Buenos Aires”, explicó Linares a Télam.