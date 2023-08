escuchar

El fiscal federal de Resistencia, Patricio Sabadini, citó a declaración indagatoria a la diputada del PJ chaqueño Claudia Panzardi, acusada de golpear este domingo, a poco de que comenzaran las elecciones, a su sobrina de 15 años, quien se desempeñaba como fiscal de mesa para la lista de Patricia Bullrich en un colegio. Pero no en cualquier colegio, sino en la Escuela N°128 Claudia Lorena Panzardi, de Laguna Blanca, bautizada en su honor cuando, en 2015, la actual diputada era la intendenta de esa localidad.

No es la primera vez que Panzardi es noticia nacional este año. A fines de junio, la diputada chaqueña alineada con el gobernador Jorge Capitanich, desestimó que Cecilia Strzyzowski fuera víctima de violencia de género. Puso de manifiesto que la joven no había presentado denuncias por ese delito en el marco del matrimonio con César Sena y tuvo una frase que causó polémica. “Se dice que sufría violencia de género. Sin embargo, Cecilia fue la que eligió erróneamente, seguramente, a esa familia” , sostuvo. Pidió disculpas horas más tarde.

El segundo episodio que involucra a Panzardi se dio este domingo. Tal como informó el Diario Chaco, la denuncia contra la diputada fue presentada este domingo por el apoderado de la Lista 503 de Juntos por el Cambio, Carlos Antonio Galo Encina. Este martes, Galo Encina ratificó su denuncia ante el Ministerio Público Fiscal y aclaró que el hecho por el cual la legisladora es acusada impidió la fiscalización en la mesa 1138 del Colegio “Claudia Lorena Panzardi”.

El fiscal Sabadini consideró que a “prima facie”, la conducta ilícita de Panzardi en horas de la mañana de este domingo sería delito y estaría encuadrada en la figura penal del Artículo 139, inciso a, cuando reza: “Con violencia o intimidación impidiere ejercer un cargo electoral o el derecho al sufragio”.

Tamara Silvestri, fiscal general de la fuerza opositora, relató: “La situación se dio cuando los fiscales se sentaron en las mesas. Panzardi se acercó a una de ellas y empezó a objetar contra la presidencia de una de las fiscales, quien es su sobrina. Insistía en que no podía cumplir aquel rol por ser menor a 18 años. Ante la negativa de su sobrina de levantarse y dejar la mesa, Panzardi la tomó de los pelos y la revolcó por el patio de la institución”. Otras versiones indican que Panzardi le habría asestado una cachetada a la menor de edad.

La Policía del Chaco intervino en la situación y trasladó a la joven hacia la comisaría para la correspondiente denuncia policial. Según indicaron desde Juntos por el Cambio, la labor de la sobrina de Panzardi, contra lo que habría señalado su tía, sí estaban encuadradas en el marco legal provincial, al estar habilitada en el padrón para sufragar en Laguna Blanca.

Siempre según el relato de Silvestri, la fiscal de Juntos por el Cambio, luego de la agresión “intervino el padre de la chica -identificado como Luis Ernesto Chaparro-, que es cuñado de Claudia, y un par de personas más que se pronunciaron en favor de la legisladora. La chica quedó tirada en el piso. Panzardi agarró su teléfono y empezó a filmar a todo el mundo y a hacer escándalo”.

La reacción de Luis Ernesto Chaparro, padre de la fiscal agredida, tras el supuesto ataque de la legisladora del Frente Chaqueño

En consecuencia, el apoderado de JxC Carlos Antonio Galo Encina presentó formalmente una denuncia electoral contra la diputada ante la Justicia Federal, en la que acusó a Panzardi de “impedir ejercer un cargo electoral o el derecho al sufragio” mediante “violencia o intimidación” contra su propia sobrina de 15 años. Con pocas horas de diferencia, la legisladora fue también denunciada penalmente por su hermana Sandra.

La defensa de Panzardi: “Me intentaron matar”

En declaraciones al medio local, la diputada provincial contó una historia diferente. Alegó que Luis Ernesto Chaparro, padre de la presunta víctima de ataque, intentó matarla: “Me quiso matar en la escuela. Empecé a filmar después de que me agredieran. Él expuso a su hija y ahora están haciendo un falso testimonio. Los de JxC están con ellos”.

“Es una vergüenza. Chaparro me amenazó de muerte. Él me empujó. Me dijo ´hija de puta´, tiró a su hija al piso, hizo un escándalo. Fue un acting que involucró también a la gente de Patricia Bullrich. Jamás la toqué, la abofeteé ni la tiré al piso. Es mentira”, señaló la también candidata a intendente de Laguna Blanca.

“Esto no puede seguir pasando. Nos vienen a atacar acá en el pueblo aprovechando que salieron otras cuestiones. Es injusto. Este hombre ejerció violencia de género, está filmado. La Policía no lo llevó preso, nadie hizo nada. Por favor les pido, soy una persona. No puedo aguantar más tanta presión, tanto ataque permanente”, cerró.

La reacción de Luis Ernesto Chaparro, padre de la fiscal agredida, tras el supuesto ataque de la legisladora del Frente Chaqueño

Tras esa primera explicación, Panzardi expandió sus declaraciones a través de un extenso hilo en Twitter. “Es falso que yo haya agredido a la joven u a otra persona. Pido por favor que dejen de mentir. En todo caso la agredida fui yo. No existe un solo video en el que yo agreda a alguien, porque eso nunca sucedió”, resaltó la legisladora.

“Tratan de desviar la atención respecto de si una menor puede o no fiscalizar y me acusan falsamente de agredirla cuando eso no ocurrió. No es la primera vez que pasa pero, de ocurrir, procedo a callármelo. Esta vez no me callo más. Ni con esto, ni en lo personal”, sumó a continuación la integrante del Frente Chaqueño.

Es falso de falsedad absoluta q yo haya agredido a la joven u otra persona. Pido por favor q dejen de mentir. En todo caso la agredida fui yo y eso consta en los videos. No existe un solo video en el que yo agreda a alguien, porque eso nunca sucedió. Reclame que se abra la mesa. — Claudia Lorena Panzardi (@clpanzardi) August 13, 2023

Y concluyó: “Espero que la Justicia haga su trabajo. Confío en que ponga luz sobre tanta injusticia que debo soportar por ser mujer, por trabajar en política y obtener siempre resultados electorales que respaldan mi accionar. Voy a colaborar en todo para que falsos denunciantes respondan por el daño que ocasionan con sus mentiras. Ofreceré a las escuelas colocar cámaras de seguridad que sirvan a todo efecto y que no queden dudas de quienes mienten”.

LA NACION