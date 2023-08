escuchar

La doble modalidad de voto en la ciudad de Buenos Aires hizo que la jornada comenzará y se esté desarrollando de forma caótica en muchas escuelas porteñas. A la falta de presidentes de mesa en algunos colegios, se les sumaron demoras por la dificultad de operar las urnas electrónicas o por el mal funcionamiento de las mismas en varios barrios de la Ciudad.

María Müller, fiscal en una escuela de Recoleta, cuenta que a las 8 de la mañana recién estaban armando las urnas y que todo se atrasó desde el comienzo. “Hay muchas mesas sin boletas. Si alguien viene temprano es un problema”, fue la primera observación que hizo esta mañana.

A esto se sumaron, rápidamente, los temidos problemas con el votos electrónico. Müller cuenta que los extranjeros son los primeros en pasar, en este caso, y que ellos solo realizan el voto a nivel local (es decir, no eligen candidatos presidenciales). Por lo tanto, deben utilizar esta modalidad de boleta. “Empezó mal. Y están fallando las máquinas. Cuando meten el troquel no les sale el comprobante de que votaron”, explicó Müller.

Con el correr de las horas, en muchos colegios la situación empeoró: “ Hay problemas con el voto electrónico. La gente se queja y se pelea con el delegado de la Cámara Electoral ”, comentó la fiscal.

Media cuadra de cola para vota en el colegio Inmaculada Concepción en Almagro José Costa

En el barrio de Balvanera la situación es ambivalente. Si bien en la primera escuela consultada, sobre la calle Juan Domingo Perón al 1900, los votantes aseguraban que todo “funciona bien” y que entraban y salían en dos minutos, a pocos metros, en la escuela Cangallo, la seguridad apostada al frente del lugar contaba que la situación era “un desastre”. Unos señores que aguardaban en la entrada adhirieron al comentario.

“Hay muchos problemas con el voto electrónico. Hay dos máquinas que anduvieron mal desde el principio y ahora hay mucha demora”, explicó un policía. Además, como muchas otras escuelas, la apertura de las urnas, prevista para las 8.00, debió atrasarse, por lo que la gente comenzó a votar cerca de las 8.45 y solamente con tres mesas habilitadas.

“Nunca pasó algo así. Es un caos. Nunca antes hubo demora con los apellidos con ‘z’”, aseguró uno de los vecinos y opinó que, según él, el sistema que implementó el Gobierno de la Ciudad no se explicó bien. Esto se condice con los comentarios de la policía: “La gente grande no entiende. Hay personas que las ayudan, pero igual es un lío”.

Por la mañana, la jueza María Servini advirtió sobre el problema y de hecho le envió una nota a la Cámara Nacional Electoral, máxima autoridad de los comicios, para ponerla en conocimiento de graves dificultades que detectó en la puesta en marcha de las máquinas para elegir a las autoridades porteñas y denunció una “impericia nunca antes vista”.

Por otro lado, algunas escuelas viven una realidad muy diferente: la gente comenta que no experimentaron problemas ni demoras por el desdoblamiento del voto. Tal es el caso de El Sagrado Corazón de Jesús, sobre Ayacucho al 400. O en la Escuela Normal Sarmiento, donde personal de Prefectura en la entrada cuenta que todo “funciona bien” y que abrieron a horario.

Llegar a Retiro luego de Balvanera cambia el escenario por completo. Las calles aledañas al Congreso, cerca de las 11.00, estaban desiertas y había pocas escuelas abiertas. Pero Retiro estaba colapsada de autos, de gente, de escuelas abiertas al voto de este domingo. La mayoría, con demoras y problemas con la modalidad electrónica.

Esta mañana la jueza María Servini advirtió sobre problemas con las máquinas para elegir a las autoridades porteñas Soledad Aznarez

El colegio Mallinckrodt, en Juncal 1160, se ve todo ordenado. La policía de la puerta comenta que las puertas abrieron al público a las 8.10 y que todo fluyó desde entonces. Pero añade que sus compañeros de las fuerzas le contaron que, en otros lados, hubo varios problemas: “No andaban las urnas electrónicas en varias escuelas”, sostuvo.

El caos y el mal funcionamiento se evidencia al caminar unos metros y toparse con el Jardín de Infantes N° 4, sobre Manuel Quintana. Pararse en la puerta es ver un desfile de adultos mayores que llegan o salen de votar. Leandro es fiscal general de Juntos por el Cambio en esta locación y contó que desde el comienzo la situación fue “un horror” y que hubo un gran faltante de presidentes de mesa.

En esta escuela hay nueve mesas funcionando y las filas son interminables. “Abrimos a las 8.40 y habrá votado recién el 10% del padrón, como mucho”, comentó. Uno de los mayores problemas fue que las máquinas no andaban. “Esto es una malicia”, se quejó, y explicó que, además de todo, no hay lugar físico para que la elección se lleve a cabo de forma ordenada. Dado que mucha gente no está dispuesta a que ingrese a votar otra persona mientras depositan el voto electrónico, por miedo a que se vea la pantalla, las personas se acumulan y aumenta la demora de las máquinas que andan mal y de la gente grande que tiene dificultades al momento de votar electrónicamente. “Mirá lo que es esto”, dijo y señaló el tumulto de gente que aguarda hace horas en fila.

“La gente está enojada porque la fila no avanza”

Una misma fila para las 3 mesas. Una fila que va desde las mesas hasta la esquina de la cuadra donde se encuentra la Universidad Isalud, ubicada en Venezuela 931, en San Telmo. Natalia, una mujer de 45 años, está hace una hora esperando para entrar a votar: “La gente está enojada porque la fila no avanza y hay una sola para las tres mesas, estamos todos esperando en un lugar ínfimo”, contó visiblemente indignada.

“Hace media hora que estoy esperando para votar. La gente discute porque está cansada de hacer fila”, agregó Malena, una mujer de la misma edad y explicó: “Lo que demora es el sistema electrónico porque no funciona bien”.

En la sede de la Universidad Isalud también hay demoras y colas sobre la vereda

Rodrigo sostiene a su hijo de 2 años en brazos y espera afuera de la universidad para poder entrar y emitir el sufragio. Él está posicionado casi en la esquina de la cuadra, hace 20 minutos que está esperando su turno, pero su madre, quien vota en la misma institución, le advirtió que tenga paciencia porque la espera es larga.

“Mi mamá tuvo problemas con el voto electrónico, al parecer no funciona bien y a la gente mayor le cuesta entender cómo funciona, entonces se demora el trámite cada vez más”, contó. Una señora se acercó indignada a hablar con LA NACION y denunció: “No puede ser que suceda esto. Hay una fila únicamente para las 3 mesas, vamos a estar hasta pasado mañana votando. Me dijeron que la demora también es debido a esta nueva modalidad de voto que nadie entiende”.

