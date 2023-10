escuchar

Una postal caótica se vivió este mediodía cuando el candidato a presidente de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, se acercó a emitir su voto. En la sede Medrano de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), en el barrio de Almagro, el libertario fue recibido por varios cientos de personas que vitoreaban su nombre y arrojaba flores al auto que lo trasladaba. Un cordón policial además intentaba contener a los fanáticos que intentaban acercarse al economista, que hoy cumple 53 años.

La expectativa en la sede de Almagro de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) aumentó a medida que se acercaban las 12 del mediodía. La aglomeración de personas, en gran medida jóvenes, miraba ansiosa en dirección a la esquina de la Avenida Medrano y Tucumán. Por esa esquina, en las PASO de agosto, apareció Javier Milei. Sin embargo, el candidato a presidente de La Libertad Avanza (LLA) llegó a las 12.48 en auto, cuando en la zona ya había unas 300 personas.

La mayoría de los simpatizantes espontáneamente, aunque ayer desde LLA habían hecho un llamado desde sus redes sociales: “Todos los que quieran ir a cantarle el Feliz Cumpleaños al próximo Presidente vayan mañana al mediodía a la UTN”, postearon desde su espacio.

“ No me preocupa la gobernabilidad. Estamos en condiciones de hacer el mejor gobierno de la historia ”, dijo durante un breve intercambio con los periodistas a eso de las 13, cuando salió de la sede Medrano, después de votar. Por el desorden en el que se dio la salida de Milei, el candidato casi no pudo contestar preguntas. Apenas pidió un deseo de cumpleaños: “Lograr poner de pie a la Argentina”.

Por último hizo una referencia a la guerra en Medio Oriente: “Solidaridad con el pueblo de Israel ante el terrorismo de Hamas”, dijo, y agregó: “Apoyo total y absoluto al uso legítimo de la fuerza por parte del Gobierno de Israel”.

Javier Milei votó en la sede de Almagro de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Julián Bongiovanni

Una llegada con “rosas” sobre el auto

“Vamos León”, “Viva la libertad”, “La casta tiene miedo” y “Se siente, se siente, Milei presidente”, arengaban, con gritos, varias personas, mientras se escuchaban algunos bocinazos minutos antes de que se hiciera presente Milei. Otros simplemente se acercaron por curiosidad, para presenciar “el espectáculo”, como dijo un vecino a LA NACION.

Cuando arribó en un auto, militantes de La Libertad Avanza comenzaron a tirarle rosas rojas al techo, mientras simpatizantes le cantaban entre todos el feliz cumpleaños. Para que pudiera avanzar, varios policías tuvieron que hacer un cordón policial. Finalmente, pudo bajar del auto. Y a las 12.54 entró a la sede de la UTN vestido con campera de cuero y sweater azul, la misma ropa que utilizó para sufragar en las PASO. Su hermana Karina lo acompañó al igual que aquella vez y sufrió varios empujones para ingresar a la universidad, mientras pedía por la seguridad y que removieran simpatizantes que se colaban en la entrada.

El voto de Javier Milei Julián Bongiovanni

Su salida fue tan caótica como su entrada, entre cantos de “Peluca presidente” y “Que se vayan todos”. La marea de gente desbordaba las veredas y bloqueaba la Avenida Medrano, donde el candidato libertario volvió a ingresar a su vehículo y avanzó con dificultad, escoltado por autos de la policía. “Me voy a desmayar”, decía a su hermana una chica de 13 años, que corría detrás del auto en el que se retiraba Milei. “Lo vi, estoy feliz. Él es lo nuevo”, indicó a este medio.

“Vine a esperar a Milei, es su cumpleaños. Espero la foto. Espero que gane. Hay que ver después, vamos a ver qué puede hacer”, comentó a este medio Rodrigo Cortés, de 18 años. El tumulto que esperó al candidato fue mayor que en las PASO y una presencia notable de la prensa internacional.

La espera

“Es lo nuevo, estamos cansados de lo mismo. Esperamos una jornada en paz, tranquila y que gane Milei”, contaron Facundo y Luna, también de 18 años. Las corridas de fanáticos empezaron minutos después del mediodía con la sorpresiva llegada de Ramiro Marra. El candidato a jefe de Gobierno porteño por LLA se detuvo con su auto unos minutos, para firmar dólares y boletas electorales que le acercaban sus votantes sobre el capot de su vehículo.

Una mujer, que prefirió no identificarse, se asomaba por la esquina para grabar la escena con su celular. “¿Llegó Milei?”, se preguntaba. “Estoy grabando para mi hijo, que lo está esperando en la puerta. Él tiene 14, no puede votar, pero es fanático. Yo lo acompaño”. Desde entonces, la espera por Milei continuó con la avenida Medrano transformada en peatonal, monitoreada por un dron.