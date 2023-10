escuchar

A solo nueve días de las elecciones generales, la mayoría de las encuestas coincide en que el próximo presidente argentino surgirá de un ballottage y que la incógnita que se despejará el domingo 22 será quiénes de los candidatos más fuertes pasarán a esa instancia definitiva el 19 de noviembre. Los sondeos ubican primero a Javier Milei , segundo a Sergio Massa y tercera a Patricia Bullrich, aunque los analistas sostienen que la postulante de Juntos por el Cambio se mantiene competitiva.

En una ronda de consultas que hizo LA NACION entre siete de las principales encuestadoras del país que dieron a conocer sus resultados en los últimos días afirmaron que el escenario de tercios sigue siendo la clave de la carrera presidencial, por lo cual restan posibilidades a Juan Schiaretti y Myriam Bregman, los otros dos candidatos que pasaron el filtro de las PASO. Los especialistas también hicieron notar que el nivel de indecisos bajó notablemente en los últimos días, por lo cual los principales postulantes ya tienen un piso de apoyo consolidado.

Milei, entre el voto duro y el blando, que duda de apoyarlo

Los escándalos públicos como el yategate de Martín Insaurralde y el caso “Chocolate” no dejan huellas marcadas en la competencia electoral, de acuerdo a los consultores, pero le “ponen un techo” al crecimiento que venía experimentando la candidatura de Massa, fundamentalmente desde la provincia de Buenos Aires y específicamente en el conurbano. En cambio, al ministro de Economía lo afecta la incertidumbre que provocó la corrida del dólar blue, mientras que el mayor beneficio por esto parece haberlo sacado Milei .

Bullrich, por su parte, inició una curva ascendente luego del tropezón del primer debate presidencial, en la que fue considerada su peor semana de campaña, y llega al fin de semana previo a las elecciones en la búsqueda de consolidar el apoyo que JxC obtuvo en las PASO, en torno al 28% de los votos . Aunque la mayoría de los sondeos la ubican debajo de ese porcentaje, en una franja que parte del 22% (Opinaia), pasa por el 24,4% (Circuitos), llega al 26,8% (Clivajes) y termina en un más elevado 28,9% (DC Consultores).

La última encuesta de Opinaia

Milei, en tanto, había pegado un salto en las encuestas como parte de la “espuma post PASO” , que de acuerdo a algunos consultores lo ponía en condiciones de ganar la elección presidencial en primera vuelta, pero con el transcurso de las semanas los reflectores se posaron naturalmente en el candidato de La Libertad Avanza y con eso aumentó la posibilidad de cometer “errores no forzados”. Además, tanto Massa como Bullrich avanzaron con una campaña de “desgaste” que impactó en el libertario.

“Muchos empezaron a dudar sobre él. En los focus group aparece el ´me gusta, pero me asusta´” , dijo una consultora a este diario para describir las emociones que genera Milei en el electorado. “Los nuevos votantes no lo están mirando como una opción”, sostuvo otro analista. No obstante, todas las encuestas -salvo una disruptiva, de la brasileña Atlas Intel- lo ubican en primer lugar, desde un piso de 29,9% (CB Consultores), pasando por un 34,4% de Fixer Asuntos Corporativos y un 35,5% de Proyección.

La encuesta de la consultora Proyección

Pero ningún consultor lo ve a Milei ganando en primera vuelta. “La expectativa que generó en las PASO era su base electoral total” , explicó uno de ellos. En La Libertad Avanza piensan otra cosa: allí confían en que Carolina Píparo hará una elección lo suficientemente buena para contribuir a un batacazo del exponente libertario. “Hoy la tenemos cuatro puntos por debajo de (Axel) Kicillof”, deslizaron a este medio desde el armado bonaerense de LLA, un porcentaje que estiman a partir de sondeos propios.

Pese a ser una figura política surgida en la ciudad de Buenos Aires, Milei sufre una paradoja: la mayor parte de sus votos no provienen de la zona central del país, sino de las provincias. En varias, como Salta, Mendoza y Tucumán, logró superar el 40% y se acercó al 50% en las elecciones primarias. “Para llegar de los 29 puntos que sacó en las PASO a los 35 o 36 puntos ahora, la única que le queda es aumentar entre 12 y 14 puntos en la provincia y la ciudad de Buenos Aires, y eso no está pasando” , desafiaron cerca de Bullrich.

La última encuesta nacional de CB Consultores

“Hay una vasculación de votantes entre Milei y Bullrich” , explicó un especialista, que de ese modo justificó el cambio de estrategia de la candidata de JxC de cuestionar solamente al kirchnerismo para apuntar los cañones, luego, también hacia el libertario. Por caso, el postulante de LLA parece haberse quedado “entre uno y dos votantes de cada diez” del frustrado candidato Horacio Rodríguez Larreta y Massa “solo capturó uno”, porque “ese electorado es primero opositor, antes que moderado”. Bullrich, por su parte, logró fidelizar “entre 6 y 7 de cada diez votantes de Larreta”.

Pero a la candidata de JxC le surgió un contratiempo inesperado. Schiaretti (Hacemos por Nuestro País) dio un salto en su intención de voto luego de los debates presidenciales, que no lo pone en la competencia efectiva por la presidencia de la Nación pero sí le quita potenciales votantes a Bullrich en Córdoba y Santa Fe. “También detectamos que mejoró en la provincia de Buenos Aires” , afirmó un consultor, con la prevención de que este cambio deberá confirmarse la semana próxima, que será la última de campaña.

La última encuesta de Fixer

“Nosotros vemos sí o sí un escenario de ballottage, no existe ninguna otra posibilidad. Lo que se define en la elección es quién entra a la final. Nosotros venimos creciendo, consolidando el voto de las PASO. Internamente estamos más unidos, salvo alguno que está más desmotivado”, deslizó un referente de la campaña de Bullrich y enseguida dejó claro con quién piensan que competirán el domingo 22: “Lo vemos a Massa con un piso de 26, 27 puntos, lo cual es una catástrofe para el peronismo, porque sería la mitad de lo que sacaron en las generales del 19″ .

En el bunker de Unión por la Patria tienen, lógicamente, otro punto de vista: “Nosotros crecimos mucho en la provincia de Buenos Aires, donde Massa y Kicillof van a estar cercanos a los 40 puntos, y a nivel nacional no nos conviene salir primeros ahora. Esta elección se define con paciencia : las claves serán la brecha entre el primero y el segundo; y el impacto de la brecha sobre el efecto estratégico de los electores, lo que determinará el incentivo de los votantes de JxC de cara al ballottage”, definió un consejero de Massa.