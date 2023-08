escuchar

El gran ganador de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) y candidato a presidente por La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, habló este martes a corazón abierto respecto de la “relación compleaja” que tiene con sus padres. “No son fundamentales”, exclamó durante una entrevista televisiva y respondió si se comunicaron con él o no tras el resultado en las primarias.

“No, no me llamaron. Tampoco estoy peleado con ellos. El problema central es que tengo 2500 mensajes acumulados. Ni siquiera puedo atender el teléfono. Suena todo el tiempo y lo tengo que apagar. Incluso, me equivoqué y antes de entrar al estudio de televisión lo prendí sin querer”, reveló durante su paso por Crónica HD.

Acto seguido, describió el vínculo con sus progenitores como “normal” aunque aclaró: “Eso no quita que fuera una relación compleja. Desde mi punto de vista, me ayudaron a desarrollar un mecanismo de superación por el cual aprendí a vivir en la adversidad. Me permite soportar niveles de presión infernalmente altos”, aseveró.

Dijo luego no depender de su aprobación ni la de nadie. “Para mí no son fundamentales. La única fundamental acá es mi hermana [Karina Milei]”, evidenció el economista liberal. Destacó que tanto ella -a quien le asignó el apodo de el jefe- como sus perros fueron los únicos que estuvieron presentes en los peores momentos de su vida.

El candidato a presidente Javier Milei habló sobre la relación con sus padres

“Cuando la gente sacaba turno para patearme la cabeza mientras estaba en el piso, solo estuvieron mi hermana y Conan, que falleció en 2017″, develó.

Con el foco puesto todavía en su entorno familiar, Milei indicó que no tiene más hermanos y luego procedió a describir a Karina: “Con ella me saqué la lotería. Es el precio completo. No hay otro ser más maravilloso en la tierra”. Asimismo dijo que lo sobreprotege y “es una malcriadora serial”.

Sobre el final de la entrevista, el candidato libertario confesó que la victoria en las PASO es “obra de ella”: “Es la gran responsable de todo esto. Sin ella hubiera sido imposible. Es la verdadera Milei. Yo solo soy el divulgador. El 99% de los resultados son responsabilidad de ella, por lo que deberían tratarla con más respeto”.

Por último, el líder de LLA se pronunció sobre la figura de la primera dama y deslizó: “Yo no estoy casado y tampoco tengo hijos. Por ende, ella podría cumplir con ese rol”.

LA NACION