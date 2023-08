escuchar

Este lunes, el candidato a presidente de La Libertad Avanza, Javier Milei, visitó el estudio de Neura Media, donde fue entrevistado por el conductor Alejandro Fantino, en su programa La cosa en sí, e inesperadamente, decidió hacerle un regalo al periodista, a quien definió como “el padre de la criatura”.

Al comienzo de la charla, el animador le agradeció al dirigente por haberle propuesto ir a su espacio tras el triunfo electoral del domingo, tras lo cual, el economista señaló entre lágrimas: “Algo que te dije ayer es... y me emociona, si yo tenía que ir a un lugar mañana, después de este resultado, iría a dos lugares: uno con un amigo que está en el cielo, y otro con vos, que son los padres de la criatura”.

En relación a la otra persona, el candidato presidencial precisó: “Si hoy estuviera Mauro Viale vivo, iría a verlo; y dado el privilegio que tengo de poder interactuar contigo es que vine acá”.

A la vez, le agradeció a Fantino por el tratamiento de la información que tuvo Alejandro sobre él: “Vos te jugaste con un número, me diste lugar: sos el que anticipó el apagón mediático, la carnicería que iban a hacer con mi vida personal... y yo creo que eso no sólo alertó a los leones que ya habían despertado, sino que creo que fue fundamental en despertar más leones, así es que el agradecido soy yo, porque además, vos sos el que me puso en primera”.

Allí, inesperadamente, Milei ofreció hacerle un regalo. “Pensando en todo lo disruptivo, me gustaría tener algo histórico que te represente”, respondió Alejandro. “A ver si te gusta esto”, replicó el dirigente. Al verlo, el animador contó: “Es el discurso manuscrito. No me lo podés regalar. Es tuyo, es histórico”, señaló, en relación al papel con el texto que le dio letra en la noche del domingo.

Fantino y Milei se emocionaron hasta las lágrimas

“Algún valor histórico, en algún momento, va a tener”, arriesgó Milei. Acto seguido, Fantino le advirtió: “Te vas a arrepentir. Te agradezco en serio, no creo merecerlo, y te vas a arrepentir. Yo creo que este es un momento histórico tuyo”. “Yo creo que si te lo mereces”, cerró el dirigente.

Luego, elogió al fallecido periodista Mauro Viale, y resaltó la importancia que tuvo su figura para hacerlo conocido en la televisión. Asimismo, explicó que el conductor le dio algunos tips para moverse en la televisión: “Me dio lugar, me enseñó a moverse en este medio. (Me enseñó) la estrategia de los zócalos. En el primer minuto, tenés que meter una piña de knock out, y si al conductor le gusta, agarras vuelo y explicás más. Eso fue muy importante. Tuvo actitudes muy valiosas conmigo”, añadió.

Antes de las elecciones, Fantino anticipó que Milei estaría “holgadamente por encima de los 20 puntos” en las elecciones primarias, y aseguró: “Lo dan por liquidado los grandes medios y la mayoría de los periodistas. Pero lo veo más cerca de 25 que de los 20. En las PASO para mi roza los 25, y te voy a tirar una bomba, no sé si no lo pasa”.