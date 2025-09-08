LA NACION

El nuevo congreso Quiénes entraron y quiénes quedaron afuera en las cámaras bonaerenses

18 de mayo de 2025

CÁMARA DE SENADORES

Los nuevos senadores

  • Peronismo
  • Alianza LLA
    PROLLA
  • Somos Bs. As.
  • FIT-U
  • Otros

CÁMARA DE DIPUTADOS PROD

LOS NUEVOS DIPUTADOS

  • Peronismo
  • Alianza LLA
    PROLLA
  • Somos Bs. As.
  • FIT-U
  • Otros

Conforme a los criterios de

Conocé más

Créditos

Compartir
Copyright 2025 - SA LA NACION | Todos los derechos reservados
Cargando banners ...