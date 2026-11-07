Elecciones 2027: Carlos Pagni analizó la apuesta electoral de Massa, el plan de Bullrich y la incógnita de Kicillof frente a Cristina

El ciclo LA NACION +cerca, exclusivo para suscriptores, estrenó un nuevo encuentro con Carlos Pagni como protagonista. Entrevistado por José Del Rio, el periodista analizó las estrategias de algunos de los actores políticos más importantes con miras al proceso electoral que tendrá lugar en 2027, entre ellos Sergio Massa, Patricia Bullrich, Axel Kicillof y Cristina Kirchner. Además, respondió varias preguntas de la audiencia.

Las frases más destacadas de Carlos Pagni

“Cuando hay elecciones, empezamos a hablar un año antes, pero los candidatos se definen un minuto antes de que cierren las listas, y normalmente son distintos de los que pensábamos”.

“Es evidente que Patricia Bullrich está pensando en una candidatura presidencial cuya condición de posibilidad sería que a Javier Milei le vaya muy mal y que alguien diga que el que debe ser reelecto es el modelo, no el Presidente”.

“Las definiciones de Mauricio Macri respecto del Gobierno se vienen demorando, porque creo que él está muy carcomido por la hipótesis de que los desencantados de Milei sean más que los convencidos”.

“Hasta nuevo aviso, Cristina Kirchner tiene esa hipótesis en la cabeza: esta va a ser una elección de cuartos, con dos antiperonismos y, probablemente, ¿dos peronismos?”.

“Patricia Bullrich debe estar viendo que hay una cantidad de votantes de ella que son su patrimonio electoral en la política; la base desde la cual puede seguir interviniendo”.

"Es evidente que Bullrich está pensando en una candidatura presidencial cuya condición de posibilidad sería que a Javier Milei le vaya muy mal", evaluó Pagni Hernán Zenteno - La Nación

“Una elección es como el menú de un restaurante: vos elegís el plato en comparación con otro plato. Te puede no gustar la milanesa, pero si la alternativa es peor, comés la milanesa”.

“Según las encuestas, 60% del electorado quiere que esto cambie, 70% no quiere volver atrás y en el medio de los dos conjuntos hay una intersección donde podría afincarse otro candidato que pudiera representar el cambio, pero no la regresión”.

“Hay un malestar con la economía, como hay en todos los planes de estabilización, pero hay un malestar muy específico de esta época: los precios no se mueven como antes, pero el salario no me alcanza para comprar lo que compraba antes”.

“La inflación disimula tu lugar en la escala social, genera como un espejismo de que estás, a lo mejor, mejor de lo que parecía”.

“Un programa de estabilización tiene que tener tres condiciones: consistencia técnica, una tierra prometida y empatía. Tiene que tener inclusión y entender a las víctimas del programa”.

"Un programa de estabilización tiene que tener tres condiciones: consistencia técnica, una tierra prometida y empatía", subrayó el periodista Hernán Zenteno - La Nación

“Va a ser muy difícil que el próximo gobierno no rescate los elementos centrales que tiene este gobierno en términos de racionalidad económica”.

“A Milei hay que hacerle un monumento, porque ha recuperado para la Argentina la idea de restricción presupuestaria, de equilibrio fiscal y de salud del Estado en las cuentas públicas. Eso es un gran valor de este Gobierno (...) Pero si lo llevás a un punto en el que se te hace invivible, terminás afectando el propio equilibrio fiscal que lograste”.

“Me parece que la idea de que ‘vuelven los kuka’ en la versión en que los conocimos es bastante difícil (...) La gran ventaja de Milei, hasta ahora, es que el peronismo tiene muchas dificultades para renovarse”.

“El balotaje es un sistema para impedir que llegue alguien. Por lo tanto, el que tiene las peores cartas es el que tiene alta imagen negativa, el más repudiable”.

“Si a Milei le ponés a alguien que no tiene imagen negativa enfrente en un balotaje, está complicado, porque tiene mucha imagen negativa. Esta es la razón, yo creo, por la que Sergio Massa se le anima y dice ‘esta es mi hora, porque va a ser muy difícil que encuentre enfrente a uno que tenga imagen negativa más o menos como la mía, que está hecha pedazos’”.

Pagni: "Me parece que la idea de que ‘vuelven los kuka’ en la versión en que los conocimos es bastante difícil" Hernán Zenteno - La Nación

“Creo que Cristina Kirchner va a esperar para dar vuelta la carta hasta último momento. Mientras tanto, estará mirando”.

“No creo que Cristina Kirchner tenga una alianza con Sergio Massa y no creo que tenga una definición sobre Axel Kicillof. Es más, me parece que lo está esperando a Kicillof, porque para la identidad de ese sector de la política es mucho más que Massa”.

“De Kicillof no sabemos algo muy importante: ¿qué es más importante para él: ser presidente o no subordinarse a Cristina?”.

"De Kicillof no sabemos algo muy importante: ¿qué es más importante para él: ser presidente o no subordinarse a Cristina?", cuestionó Pagni Hernán Zenteno - La Nación