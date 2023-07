Elecciones en Chubut: el candidato del PJ reniega en público de su gobernador, cercano a Massa

escuchar

El próximo 30 de julio, Chubut estrenará elecciones sin PASO con dos fuerzas políticas que se jugarán al todo o nada: gnacio Torres (Juntos por el Cambio) y Juan Pablo Luque (Arriba Chubut, una alianza que incluye al PJ y al Frente Renovador) replicarán el polarizado escenario nacional y serán protagonistas de una elección a la gobernación cargada de tensión y valor simbólico en el map nacional.

Luque, actual intendente de Comodoro Rivadavia, aspira a inclinar la balanza a favor del oficialismo nacional, con una estrategia que enojó al actual gobernador Mariano Arcioni y a su referente directo, Sergio Massa. “Yo con Arcioni no tengo nada que ver . En las últimas elecciones fui en al boleta con [Carlos] Linares”, polemizó en un debate público que compartió con los restantes cuatro candidatos a gobernador, en Comodoro Rivadavia.

La frase enfureció a Arcioni, candidato para el Parlasur en la lista y actor clave en la firma del decreto que resolvió el adelantamiento de las elecciones. Esta decisión encendió una llama de esperanza en el arrastre que representaría un adverso escenario nacional, en un país que podría castigar al oficialismo en las presidenciales.

Sergio Massa y el gobernador de Chubut Mariano Arcioni Twitter Sergio Massa

Torres sueña con romper con mas de 20 años de hegemonía justicialista y seguir la ola de triunfos de JxC en el país, en las dos semanas previas a las PASO nacionales. El actual senador nacional tiene, en estos comicios, todas las fichas del discurso opositor: desde el inicio de la campaña subió el voltaje de las críticas contra Arcioni y vinculó a Luque a la gestión del actual gobernador, un delfín de Massa con quien discutió hasta el último minuto la fecha de las elecciones en esta provincia.

Chubut es un distritito periférico desde el volumen electoral, pero de alto valor simbólico. Según el último censo supera los 603.000 habitantes repartidos en 27 municipios y 20 comunas rurales. Para acceder al Poder Ejecutivo Provincial, hace falta lograr la simple mayoría de sufragios, es decir que alcanza con un voto más que el segundo. Lo mismo para el Poder Legislativo: la lista más votada, se queda con 16 de las 27 bancas que estarán en juego el 30 de julio próximo.

El padrón electoral actualizado tanto para las provinciales como para las PASO del 13 de agosto y las generales del 22 de octubre, asciende a 474.242 electores, lo que comparado con el padrón previo utilizado en 2021 implica 29.000 nuevos electores.

Estrategia electoral

Los meses previos a esta elección provincial estuvieron matizados por de idas y venidas en el oficialismo y una tensión que se centró en la fecha de los comicios. Pese a los acuerdos previos del PJ y las supuestas garantías para asegurarle a Arcioni un lugar como diputado nacional en la lista, nada pudo mantenerse apenas sellado el decreto de convocatoria para el 30 de julio: Luque confirmó la relación distante que siempre tuvo con Arcioni y se abrió en la campaña sin siquiera hacerlo participar de los actos públicos .

El ordenador llegó a nivel nacional. Definida la candidatura de Massa a la presidencia, el actual gobernador finalmente no fue el elegido para encabezar la lista de diputados nacionales. El lugar fue para el actual titular de la Policía Aeroportuaria Nacional (PSA), José Glinski, en un armado que dejó con el premio consuelo del Parlasur al actual gobernador.

José Glinski, titular de la PSA, encabezará la lista del PJ tras un acuerdo que dejó en el camino al gobernador Mariano Arcioni

En un debate público y en lo que por ahora se mantiene como un cierre parejo en las urnas, la semana pasada Torres y Luque se mostraron las garras. Compartieron atriles con los otros tres candidatos en la carrera a la gobernación: César Treffinger (Por la Libertad Independiente Chubutense), Emilse Saavedra (Frente de Izquierda) y Oscar Pettersen (Generación por un Encuentro Nacional).

“En nuestro gobierno, la salud pública y los servicios van a dejar de ser un lujo y volverán a ser un derecho”, disparó Torres, quien centró la estrategia en pegar a Luque al gobierno de Arcioni. “No lo puede desconocer. Su candidato a vice, Ricardo Sastre, es el actual vicegobernador de Chubut”, sostuvo.

En el fuego cruzado y decidido a pararse en su gestión como intendente, Luque aseguró: “Necesitamos experiencia, responsabilidad y puntos de coincidencia”. Admitió que “el Estado está llegando tarde” y planteó que “gobernar es ordenar la provincia, y para eso sirve la experiencia”. Afirmó: “No hay margen para grietas, necesitamos paz, ya demostré que sé armar equipos”.

Sergio Massa junto a Juan Pablo Luque, intendente de Comodoro Rivadavia

Torres también habló del armado de equipos, pero dijo: “Representamos la única alternativa real a 20 años de desidia. Somos el único espacio que tiene chances reales de sacarlos, de ganarles por primera vez en 20 años. Consolidamos un espacio con dirigentes con capacidad de vencer a los aparatos”. Y agregó: “Siento vergüenza al ser noticia a nivel nacional por escándalos inconstitucionales y casos de corrupción contra el Estado. No debemos acostumbrarnos a esto”.

Luque sumó sus críticas al gobierno provincial: “La desigualdad en el acceso a la salud es inaceptable. Faltan profesionales, equipamiento y especialistas. Trabajaré en la articulación entre el sector público y el sector privado”.

“Nada que ver” con Arcioni

“Aclaro que yo con Arcioni no tengo absolutamente nada que ver, porque veo que algunos me lo quieren endilgar todo el tiempo”, dijo Luque . Torres no lo dejó pasar: “Me parece de muy mal gusto desconocer a los propios. En su momento, Luque lo hizo con Linares y ahora con Arcioni, su candidato al Parlasur”.

Luego, en el mano a mano, Torres mostró declaraciones periodísticas y le disparó al candidato peronista: “Arcioni está diciendo que Luque es su candidato. ¿Cómo explica que llevando en la boleta a su vicegobernador, no tiene nada que ver?”.

El senador Ignacio Torres

La respuesta del intendente comodorense fue que “seguramente Arcioni puede estar en el 50% que acompañe a Arriba Chubut”, pero aclaró: “Arcioni no va en la boleta que yo encabezo, sino en una boleta nacional. Dejemos de confundir a la gente permanentemente, que es lo que hacen todo el tiempo, engañando con fake news”.

“Yo acompañé a Linares cuando fue candidato a gobernador [en 2019] y con el gobernador actual tengo un rol como intendente que es cuidar la institucionalidad, siendo muy crítico por supuesto y siempre diciendo las cosas con mucho respeto, sobre todo en las épocas más complejas”, añadió. Y dijo: “Seguramente Torres debe haber ido muchas más veces que yo a la casa del gobernador en Rawson”.