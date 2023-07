¿Quiénes responden los sondeos? Las PASO en Santa Fe reavivaron un debate sobre las limitaciones de las encuestas

escuchar

Las PASO de este domingo en Santa Fe, que definieron los candidatos que competirán por la gobernación en las elecciones generales del 10 de septiembre, expusieron las falencias de las encuestas . Si bien muchos de los pronósticos coincidieron en ubicar como ganador al frente opositor Unidos para Cambiar Santa Fe por sobre el peronista Juntos Avancemos, el principal yerro de estos informes fue la subestimación de Maximiliano Pullaro, alfil de Horacio Rodríguez Larreta, quien se impuso con contundencia. Con el 32,5% del total de los votos, Pullaro no solo aventajó con claridad a Carolina Losada, sino que también dejó muy atrás al resto de los postulantes. Las estimaciones no le asignaban una porción mayor al 22%, alrededor diez puntos menos de lo que finalmente obtuvo. ¿Voto útil o un sesgo de las encuestas?

La principal debilidad de los estudios de opinión radicó en ubicar a Pullaro a pocos votos de Losada, promovida por Patricia Bullrich, que sacó un 21,5%, y del resto de los candidatos. Tanto Marcelo Lewandowski -postulante del gobernador peronista Omar Perotti y del kirchnerismo- como Losada y la socialista Mónica Fein cosecharon una porción de votos similar a lo que estimaron los informes, con diferencias de pocos puntos, dentro del margen de error de muestreo. Sin embargo, estos detalles sumados anticipaban una victoria de Juntos por el Cambio (JxC) menos contundente de la que realmente fue, con una diferencia de más de 30 puntos por encima de la versión local de Unión por la Patria (UxP).

Para Lucas Romero, analista político y director de la consultora Synopsis, una de las explicaciones de esta discrepancia es “la baja tasa de respuesta” de las encuestas de opinión , que deriva en una falta de representatividad de la muestra porque afecta al procedimiento de selección. “Los que contestan son las personas más politizadas, que están conectadas y empapadas de la realidad política. Los que no responden, en tanto, son las personas que no quieren saber nada de la política y que tienen una mirada diferente de los que opinan en las encuestas ”, señaló el especialista a LA NACION.

Maximiliano Pullaro, exministro de seguridad provincial, festejó junto a Martín Lousteau y Rodríguez Larreta luego de su victoria en las primarias LA NACION/Marcelo Manera

En ese sentido, Romero señaló que “Bullrich vuela” dentro del público politizado. Así, el analista político indicó que su hipótesis respecto de la diferencia entre los resultados de la elección y lo que estimaban las encuestas fue la falta de representación del público alejado de la política, que es reacio a responder, y que se vincula con el perfil de Pullaro, menos confrontativo. “Un electorado más centrista y moderado”, subrayó.

“Es un triunfo de una campaña con propuestas, de los resultados concretos y duraderos, como necesita la Argentina”, afirmó a Larreta luego de la victoria de su candidato, sin mencionar el nombre de Bullrich ni el de Losada. “Tenemos que terminar con la agresión como modo de hacer política, del ‘que no piensa como yo es mi enemigo’”, agregó.

Mariel Fornoni, directora de Management and Fit, coincide con el análisis de Romero. “ Cada vez es más alta la no respuesta. Hay mucha dificultad en interpretar esa no respuesta porque en el fondo tiene un cierto grado de subjetividad . Aunque trates de cuidar todos los aspectos metodológicos, las segmentaciones y los sesgos, la realidad es que uno se basa en lo que la gente dice que va a hacer, y eso puede variar”, destacó la especialista.

La otra lectura es la de la utilización, por parte de los electores, de las PASO como una herramienta estratégica de cara a las elecciones generales, y que podría no verse reflejada en las encuestas. Sin embargo, los consultores desestimaron esta posibilidad. “Me parece imposible de generar un comportamiento colectivo así estratégico. Es demasiado sofisticado y rebuscado. El votante peronista lo que quiere es que el peronismo tenga un buen resultado siempre”, analizó Romero.

Por su parte, Fornoni agregó que, en su opinión, “cada uno votó lo que tenía que votar”. “Con estos números, UxP queda en una situación de mayor debilidad”, señaló.

Las estimaciones

La encuesta que más cerca estuvo de los números finales fue la consultora CB, que si bien acertó en ubicar como un cómodo ganador, con 30 puntos de diferencia, al espacio de JxC, con un 54,4% frente a un 24,7% del Frente de Todos, erró en la interna opositora. Pronosticó una pelea voto a voto entre Pullaro y Losada, por apenas 4 décimas (22,2% vs. 21,8%). Lejos la ubicó a Fein, con 10,4%.

Carolina Losada, la candidata bullrichista, no pudo vencer a su rival dentro de la interna de JxC Marcelo Manera - LA NACION

Dentro de Unión por la Patria, la diferencia entre lo previsto por la consultora y los números reales no fueron tan significativos. Estimó un 16,2% para Lewandoski, 3,1% para Marcos Cleri, 2,8% para Leandro Busatto y 2,6% para Eduardo Toniolli.

Por su parte, el estudio de opinión pública INNQVA, realizado en la ciudad de Rosario con una población de 400 casos efectivos, pronosticó que dentro de Unidos para Cambiar Santa Fe las tres expresiones que participaron de las PASO sumarían el 44% de los votos, mientras que en Juntos Avancemos las cuatro listas llegarían al 33% de las adhesiones. En detalle, estimaron a Losada como la candidata más votada, con un 19%, seguida por Pullaro, con el 17%, y Lewandowski, con un 15%. Es decir, no solo no fue preciso en la magnitud de la victoria opositora sino que, además, predijo poco menos de la mitad de los votos que sacó el candidato más votado.

Algo similar ocurrió con el informe de julio de la consultora política Borgognoni, a partir de una muestra de 1500 casos en toda la provincia de Santa Fe y con una recolección mixta de la información: presencial y telefónica a líneas móviles y fijas. Estimó que el espacio más votado sería JxC, con un 45,8%, frente a UxP, con un 36,7% de los votos.

Marcelo Lewandowski, del frente oficialista, surgió en esa encuesta como el candidato más votado (20,7%), seguido por Carolina Losada (16,5%), Maximiliano Pullaro (16,2%) y Mónica Fein (13,1%).

Ante la consulta de LA NACION, Romero destacó que este sesgo en favor de los candidatos más duros, y en desmedro de los que se consideran moderados o “de centro”, prevalecería en las encuestas , incluso de cara a las PASO del 13 de agosto, en tanto no se corrija la representación de la muestra y se elijan diferentes formas de recopilación de la información, como presencial, online, y telefónica. “Vemos que los perfiles más politizados aparecen en las encuestas online, mientras que este porcentaje baja en los sondeos presenciales”, detalló.

Así como en la interna santafesina, la misma dispersión de resultados se observa en las encuestas de los precandidatos a presidente. En el comando de Bullrich manejan sondeos que los ubican con claridad por encima de Larreta, en algunos casos más que duplicando su caudal de intención de votos. Cerca del jefe de gobierno porteño manejan informes distintos, con una pelea muy ceñida o -los más pesimistas- con una diferencia de votos mínima en favor de la exministra. Con menos de un punto de diferencia lo refleja la encuesta publicada por CB consultores, la que mejor midió Santa Fe, en base a un sondeo nacional de 2856 casos.